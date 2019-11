Lepšie ako 50 Shades of Grey. Päť kvalitných kníh o sexe od autorov klasík

A mali by ste si ich prečítať.

27. nov 2019 o 17:36 Ida Kopáčková

Kedy naposledy ste čítali titul vydaný povedzme okolo osemdesiatych rokov? A kedy ste čítali knihu z tohto obdobia, ktorej ústredným motívom bol sex?

Aj autori knižných klasík, ktoré pozná celý svet, sa vedeli pri tvorbe odviazať a napísali diela, za ktoré by sa dnes nehabnila ani autorka Fifty Shades of Grey. Tieto by ste si rozhodne mali prečítať:

Krátka novela vydaná v roku 1999 sa ešte aj dnes čiastočne považuje za tabu. Pripúšťame, že v konzervatívnejšom čitateľovi môže vyvolať rôznorodé reakcie a deťom by sme ju do rúk nedávali.

Pikantné rozprávanie mladej Lady F vo forme listov je však naozaj pútavým a kvalitne podaným kúskom, v ktorom sa podarila nečakaná súhra detailne opísanej sexuálnej scénky takmer na každej strane a estetickosti založenej na pociťovaní lásky.

Francúzsky román sa venuje človeku a jeho karieristickému odhodlaniu spraviť čokoľvek, aby dosiahol svoje ciele. A keď hovoríme čokoľvek, myslíme tým naozaj čokoľvek. Prvé vydanie v 19. storočí všetkému dodáva nádych kontroverznosti pri rozoberaní nevyspytateľnej hry lásky.

Renesančný cyklus noviel napísaný v 14. storočí obsahuje 100 noviel rozdelených do 10 dní podľa desiatich ľudí, o ktorých osudoch sa postupne dozvedáme. Samozrejme, že tieto osudy úzko súvisia so vzťahmi či láskou. Odhliadnuc od faktu, že Dekameron je kľúčovým pre renesančnú literatúru, ho môžeme považovať aj za krásnu ukážku toho, ako sa vžiť do doby, o ktorej dnes vieme primálo.

Dôkaz, že aj v románe, ktorý je ideologicky zasadený do prostredia kláštora, môžeme nájsť sexuálne napätie. Toto dielo v nás instantne vzbudzovalo zimomriavky a búšenie srdca, keďže Hesse má zjavne výborný talent na udržiavanie podprahového napätia. Dokáže písať o sexe a pritom znieť tak dôstojne, akoby sa jednalo o návštevu opery.

Dielo veľmi podobné Lady Fuckingham, hoci tu sú ľúbostné príbehy podávané z pohľadu muža. V niektorých kruhoch sa polemizuje o tom, kto je v skutočnosti autorom, keďže v oboch novelách sa nachádzajú podobné prvky a štylizácia viet. Ak vás zaujali, odporúčame prečítať si obe a potom zhodnotiť, čo je pravdepodobnejšie.

