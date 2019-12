Osem kníh pre tých najmenších, ktoré sú vhodným darčekom pod stromček

Prvá časť knižného výberu pre deti.

8. dec 2019 o 16:44 Jana Husárová

V našom knižnom klube pravidelne odporúčame zaujímavé knihy pre dospelých čitateľov. Keďže sa však blížia Vianoce, rozhodli sme sa vám ušetriť čas behaním po kníhkupectvách a listovaním v stovkách kníh. Až do Vianoc vám pravidelne budeme ponúkať výber tých najzaujímavejších kníh pre deti a mládež.

Začneme knihami pre najmenších čitateľov. Z obrovského množstva sme vyberali knižky, ktoré sú podľa nás najkrajšie nielen graficky, ale i obsahovo. Aby po prečítaní nezapadali prachom, ale aby mali deti chuť sa k ním zas a znova vracať.

1. Marta Álvarez Miguéns, Katie Daynes: Kuk pod okienko: Čo je to sneh? Úplne prvé otázky a odpovede

Odporúčaný vek: 2+

Čo je to sneh? Ako vzniká a aký tvar má snehová vločka? Na tieto otázky vám pomôže nájsť odpoveď leporelo od vydavateľstva Svojtka. Knižka s výklopnými okienkami poskytuje odpovede na prvé detské otázky o snehu nielen slovne, ale i prostredníctvom krásnych ilustrácií.

Knižkou vás sprevádzajú chlapec s dievčatkom, ktorí zbadajú za oknom prvé snehové vločky. Nadšení sa vydávajú na prieskum a zisťujú, že tak ako ľudia, i vločky sú každá iná a môžu mať rôzne tvary. Spolu s kamarátmi potom skúšajú, čo všetko sa dá so snehom robiť, a keď zasvietia prvé jarné lúče slnka, sledujú, kam sneh mizne.

Knižka tak, ako väčšina leporel, nemá veľký počet strán, no tento deficit je vykompenzovaný veľkým množstvom odklápacích okienok, ktoré dodávajú knižke na zaujímavosti a dávajú malým čitateľom viac informácií. Vzhľadom na pevnú leporelovú väzbu a stručný text knižku odporúčame už pre deti od dvoch rokov.

2. Przemysław Wechterowicz a Emilia Dziubaková: Objím ma, prosím

Odporúčaný vek: 3+

Chcete niekomu spríjemniť deň? Objímte ho! Akú silu má obyčajné objatie, hovorí detská kniha Przemysława Wechterowicza a Emilie Dziubakovej Objím ma, prosím. Hlavými postavami knihy sú otec medveď a jeho synček, ktorí sa vyberú za susedom bobrom, potešiť ho objatím. Po tom, ako medvedík zistí, že objatie má naozaj kúzelnú moc a robí iných šťastnejšími, rozhodne sa ísť za ďalšími zvieratkami a objímať ich.

Ako tomu býva i v našom skutočnom svete, obyčajné, no nečakané gesto niektoré zvieratká prekvapí či dokonca vyľaká. U každého zvieratka sa stretáme s inou reakciou, no v konečnom dôsledku prídeme spolu s malým medvedíkom na to, že všetci, ktorých počas dňa stretol a objal, mali naozaj vďaka nemu krajší deň.

Knižka nás zaujala krásnymi veľkými ilustráciami, jednoduchým, no silným odkazom a milým medziriadkovým humorom, na ktorom sme sa neraz pousmiali. Odporúčame pre čitateľov od 3 rokov.

Odporúčaný vek: 3+

Koľkokrát ste ako rodičia od známych počuli na margo svojich detí vetu: "Je to len obdobie vzdoru, to prejde!" Možno prejde, ale možno aj nie. Dovoľte nám zoznámiť vás s Rúfusom, naozaj veľmi milým dráčikom. Teda až do okamihu, keď sa pre niečo rozohní. A tých dôvodov je viac než dosť!

Hnevá ho mama, ktorá mu nechce dať jesť to, na čo má chuť, tréner, ktorý ho dá namiesto útoku do brány, teta cukrárka, ktorá ho núti čakať, kým jeho obľúbené koláčiky vychladnú, ale i kamaráti, ktorí nemajú pochopenie pre to, že nevie prehrávať. Keď sa Rúfus rozčertí, plamene šľahajú široko-ďaleko. No jeho správanie neostalo bez odozvy.

Knižka pomáha čitateľom uvedomiť si, aký dôsledok môžu mať naše prejavy hnevu a ako ho ovládať. Ukazuje nielen veľa situácií, v ktorých môže dôjsť k výbuchu zlosti, ale zároveň krásnymi ilustráciami ponúka viacero návodov, ako hnev ovládnuť. Veľmi oceňujeme tému knižky i jej spracovanie a je to jedna z knižiek, ktorá by určite nemala chýbať v domácej knižnici, ale i v materských školách. Odporúčame pre deti od 3 rokov.

(zdroj: Jana Husárová)

4. Simona Čechová: Včelár Jožko

Odporúčaný vek: 3+

V údolí, kde nič nerástlo a kde bol len jeden jediný domček, žil Jožko. Bol smutný, len bol sám. Jedného dňa sa však na jeho dvore vyrojili včely a jeho život sa zrazu radikálne zmenil. Nebolo to však jednoduché. Aby mohol mať včely za susedky, musel sa Jožko posnažiť, aby sa im u neho páčilo. Rozhodol sa teda postaviť im dom - úľ. Takto začína neobyčajný príbeh obyčajného Jožka, ktorý vďaka včelám zistí, aký význam majú nielen pre nás, ale najmä pre prírodu okolo.

Z knižky včelár Jožko cítiť na každej strane, že ju písal človek, ktorý včelám veľmi dobre rozumie a má k nim hlboký vzťah. Človek, ktorý chápe ich význam pre náš život. Prvá časť knižky obsahuje príbeh o Jožkovi, ktorý vďaka svojej starostlivosti o včely dokázal (i s ich pomocou) premeniť pusté údolie na osadu so záhradkami a sadmi, plnú spokojných obyvateľov. Druhá, ktorá bude určite zaujímavá i pre dospelých, jednoducho, no detailne popisuje, čo je to včelstvo, aké druhy včiel žijú v úli, ako sa vyrába med či medovina.

Prvá časť knihy osloví najmä malých čitateľov od troch rokov, druhá, ktorá je obsiahlejšia, určite zaujme i staršie deti a tiež ich rodičov. Nič nepokazíte, ak ju darujete i školákom.

(zdroj: Jana Husárová)

Odporúčaný vek: 3+

Prečo sa červenáme? Ako to, že dokážeme stáť na jednej nohe? Aký je rozdiel medzi baktériami a vírusmi, či prečo je spánok liečivý? To všetko sú zaujímavé otázky, týkajúce sa ľudského tela, na ktoré nie je ľahké odpovedať ani nám dospelým. Pomôžte si teda novou encyklópédiou od vydavateľsva Svojtka, ktorá je okrem zaujímavých otázok a odpovedí doplnená vtipnými ilustráciami a odklápacími okienkami, ktoré majú u detí veľký úspech.

Hoci je encyklopédia Prvé otázky: Ľudské telo určená pre najmenších čitateľov, našli sme v nej viacero tém, ktoré sme si so záujmom prečítali a poučili sa. Napríklad prečo nás po športovaní bolia svaly, prečo máme fantáziu, či o tom, že počas spánku v skutočnosti snívame len niekoľko minút. Knižku odporúčame ako povinnú výbavu do všetkých domácností so zvedavými deťmi.

(zdroj: Jana Husárová)

6. Anette Amrheinová, Sabine Straubová: Nečakaný vianočný list

Odporúčaný vek: 3+

Na kraji lesa v malom domčeku žije aj so svojimi rodičmi medvedík čistotný, zvaný Puk. Blížia sa Vianoce a on by si zo všetkého najviac prial dostať vianočný list, ktorý by bol určený len jemu. Keďže ho ale všetci majú za malého medvedíka, ktorému nemá kto napísať, zdá sa jeho želanie nereálne. Netradičné želanie má i ďalšie zvieratko - malý vtáčik Oriešok. Ten by rád doručil naozajstný list, taký, aký doručujú jeho veľkí kamaráti. Kto by ale takému malému a slabému tvorovi zveril takú dôležitú úlohu?

Nečakaný vianočný list je pekným príbehom, ktorý ukazuje, že i malým gestom možno urobiť inému veľkú radosť. Zároveň na príklade odvážneho orieška ukazuje, že nezáleží na tom, ako vás hodnotia iní, dôležitejšie je, ako sa vidíte sami. Knižka vyzdvihuje silu vôle a odhodlania dokázať niečo veľké a prekonať sám seba. Navyše je plná krásnych ilustrácií a príjemnej vianočnej atmosféry.

(zdroj: Jana Husárová)

Odporúčaný vek: 4+

Miška je malé dievčatko, ktoré sa rozhodlo pomáhať zvieratkám rovnako, ako jej dedo veterinár. V malom záhradnom domčeku si otvorilo vlastnú kliniku pre zvieracích pacientov a netrvalo dlho, kým sa jej do rúk dostalo prvé zvieratko , ktoré potrebuje jej pomoc. Ako sa Miška postará o vrabčeka s poraneným krídlom a aké ďalšie zvieratá budú potrebovať služby malej veterinárky, to všetko sa dozviete v prvom dieli zo série knižiek Miška a jej malí pacienti.

Príbehy o Miške sú vhodné pre najmenšie deti či školákov ako ich prvé čítanie. Texty nie sú dlhé a sú pútavé. Každá kniha obsahuje niekoľko príbehov, dĺžkou prispôsobených tak, aby ste si nimi spríjemnili čas určený na čítanie pred spaním.

(zdroj: Jana Husárová)

8. Otfried Preussler: Somárik a vianočný anjel

Odporúčaný vek: 5+

Čarovnú vianočnú atmosféru vám pomôže navodiť knižka od vydavateľstva Verbarium. Ide o príbeh malého somárika, fascinovaného pradávnym príbehom o oslici, ktorá v Betleheme svojím dychom ohrievala Jezuliatko v jasličkách. Oslík v príbehu sa raz ráno prebudil a mamičky v stajni nebolo. Zvítala sa ním milá postavička pripomínajúca anjela, ktorá mu sľúbila, že ho k mamičke zavedie.Tak sa oslík vydáva s anjelom na cestu do Betlehema a po ceste sa k nim pridávajú deti i dospelí, dokonca i zvieratká, aby spolu zažili zázrak Vianoc a pochopili, že prastarý vianočný príbeh, ktorý sa opakuje každý rok, je predsa zázračný.

Somárik a vianočný anjel je krásna knižka s hlbokým príbehom. Knihe dominujú veľmi pekné veľké ilustrácie s množstvom detailov. Navyše ilustrácie hodnoverne zobrazujú dej, takže si ho deti vedia zrekapitulovať podľa nich. Knižka s krásnym odkazom na zázrak Vianoc otvára priestor na diskusiu o skutočných hodnotách a posolstve Vianoc.

(zdroj: Jana Husárová)

Súvisiaci článok