Najlepšie decembrové koncerty českých a slovenských hviezd

Narodeniny, nové albumy aj vianočné párty.

22. nov 2019 o 12:09 Viktor Hlavatovič

Bílé Vánoce Lucie Bílé II. (2. - 17. decembra)

Každoročné vianočné turné českej speváckej divy Lucie Bílej neobíde Slovensko ani tento rok. Začína už 2. decembra a uvidíte ju v mestách Bratislava, Hlohovec, Zvolen, Humenné, Sabinov, Rabča, Dubnica nad Váhom, Handlová a dvakrát v Košiciach. Všetky lístky kúpite tu a koncert v AXA Aréne (NTC) bude 17. decembra ukončením celého turné.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/FOwa6ruXE3g

PARA - Brutálna zostava ide Našou krajinou (5. a 8. decembra)

Od prelomového albumu Brutálna Zostava ubehlo už 15 rokov a je jasné, že jedno MMC-čko v Bratislave na oslavu stačiť nebude. Preto sa uskutočnia hneď dva koncerty, jeden 5. decembra a druhý 8. decembra. Lístky sú dostupné tu.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/HXi7LObyVcE

Miro Žbirka - 40 rokov na scéne (5. decembra)

Tento koncert sa uskutoční na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu a pozor - je vypredaný. Áno, Miro Žirka vypredal zimák.Možno sa vám však pošťastí a lístky zoženiete vo facebookovom evente.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Aká krajina, taký McCartney. Ako vznikli vtipy o Žbirkovi Čítajte

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/I_uDPZg4OiQ

Vianočný galakoncert Dalibora Jandu (8. decembra)

Bratislavským Istropolisom sa 8. decembra bude niesť "chraplák" Dalibora Jandu. Nebude chýbať vianočná atmosféra a hity ako Tisíckrát krásnejší či Hurikán. Lístky na koncert sú ešte dostupné tu.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/cny_GbIw0n4

Prúdy - Zvonky zvoňte (10. decembra)

Pavol Hammel bude mať v decembri koncert aj sám. Nás však zaujal event v Babylone s príznačným názvom Zvonky zvoňte. Koncert skupiny Prúdy, ktorý sa uskutoční 10. decembra v Bratislave, si môžete vychutnať, keď si kúpite lístky tu.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/TAU4GHNv-FE

Medial Banana (11. decembra)

Ak máte chuť na poriadny reggae vianočný večierok, nevynechajte desiate narodeniny skupiny Medial Banana. Tie oslávia 11. decembra v MMC v Bratislave. Lístky sú ešte stále dostupné.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/70ve9sShzjY

Billy Barman - 12.12. meniny má Otília (12. decembra)

MMC bude žiť aj o deň neskôr. Ak sa voláte Otília, bude to vaša meninová oslava. Skupina Billy Barman však hovorí, že v ich fanklube žiadna Otília nie je. Ak sa mýlia, stačí si kúpiť lístok na ich koncert a prísť ich presvedčiť.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/3NZNwNbKRGs

IMT SMILE (18. decembra)

Pri IMT Smile sme zvyknutí na vypredané štadióny. Tentokrát to bude len naprataný Babylon v Bratislave a pôjde určite o jedinečný zážitok. Prichádza niekto ako kráľ... už 18. decembra a hoci sú lístky už vypredané, skúste to na Facebooku.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/e77Ngd188ic

Kali a Peter Pann (20. decembra)

Koncert rapera v hale je vždy zaujímavým fenoménom. Dokáže to už aj Kali, ktorý 20. decembra skúsi vypredať HANT Arénu. Lístky ešte kúpite tu. Okrem toho vystúpi aj v Banskej Bystrici, Bardejove a Žiline.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/826ON_S797c

DMS TOUR 2019 Banská Bystrica (21. decembra)

Toto vyzerá na čistú anarchiu. Raperské trio DMS vydalo opäť nový album a už v novembri rozbieha turné. Zaujímavý bude určite vypredaný koncert v banskobystrickom Ministry of Fun (nejaké lístky možno zoženiete v evente na Facebooku), ktorý sa uskutoční už 21. decembra. Dostupné sú ale lístky na bratislavksý koncert (30. novembra). Deti, choďte len od šestnástich rokov, aj to radšej so starším bratom.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/CiBFb2Udw84

Kontrafakt - REAL NEWZ /Krst albumu/ (26. decembra)

Bohatého Štefana zažijú fanúšikovia Rytmusa a Ega. Kontrafakt dokončuje nový album a predstaví ho na Druhý sviatok vianočný (26. decembra) pred plnou Inchebou. Lístky sú v predaji.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/IVxnGaPJCx4

Súvisiaci článok