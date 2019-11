Desať najväčších seriálových kamarátstiev po tridsiatke

Niektoré aj so svojimi svojskými problémami.

19. nov 2019 o 13:05 Viktor Hlavatovič

Rodina, práca, deti, povinnosti, stres. Život po tridsiatke prináša množstvo nových výziev a povinností, medzi ktorými len občas nájdeme miesto na kamarátstva. Väčšina starých kontaktov zo školy či detstva je už minulosťou a vám neostáva nič iné, len nájsť osobu, ktorej môžete dôverovať a preberať s ňou život až do posledných detailov.

Námet skutočného priateľstva je často znázornený aj v známych seriáloch. Pre postavy v nich je ich priateľstvo dôležitejšie ako čokoľvek iné - a podarilo sa im ho udržať aj po tridsiatke.

1. Joe a Chandler (Priatelia)

Kamarátstvo, aké by chcel mať každý. Títo spolubývajúci sa podelia o všetko - okrem žien. Tie niekedy vyvolali menšie hádky, no aj tak to vždy skončilo spoločným sedením v kožených kreslách a sledovaním seriálu Pobrežná hliadka. Aj keď predtým Joe vyjedol celú chladničku alebo mu Chandler zabudol odovzdať odkaz o zmenenom termíne hereckého konkurzu.

2. Rachel, Phoebe, Monica (Priatelia)

Názov seriálu hovorí za všetko. Preto aj jeho ženská časť má medzi sebou jedinečné puto a ťažko by ste hľadali lepšie kamarátky, ako sú tieto tri. Ak hovoríme o Priateľoch, môžeme rovno spomenúť celú partiu, ktorá je ukážkou dokonalých vzťahov v skupine. Teda, možno okrem Rachel a Rossa, no nevydarené manželstvo a dieťa zvyknú vzťahy skomplikovať. Zaujímavým zvratom je aj manželstvo Chandlera a Moniky, ktorí sa po dlhoročnom priateľstve dali dokopy na zvyšok svojho života.

3. Leonard a Sheldon (Teória veľkého tresku)

Čo hľadajú títo dvaja v našom zozname? Aj keď Leonard svojho spolubývajúceho často nevie ani vystáť, prídu chvíle, ktoé odhalia silu ich priateľstva. Sheldon je na Leonarda naviazaný viac ako bežný spolubývajúci, preto je ich priateľstvo jedinečné a ani po 12 sériach či manželstve sa dvaja vedci nedokázali skutočne jeden od druhého odsťahovať.

4. Sookie a Lorelai (Ženy z rodu Gilmorovcov)

Najlepšie kamarátky, kolegyne a spolumajiteľky si určite musíte pamätať. Ak ste v minulosti sledovali seriál točiaci sa okolo žien z roku Gilmorovcov, určite súhlasíte, že pevný vzťah medzi dvomi emocionálne zrelými ženami je darom.

5. Dr. House a Wilson (Dr. House)

Gregory House nemal veľa priateľov. Vlastne asi len jedného najlepšieho, Wilsona. Určite za to mohla jeho arogancia, ktorá však v skutočnom priateľstve zmizne. Príbehy doktorov a kolegov sa prelínajú množstvom sérií.

6. Walden a Alan (Dva a pol chlapa)

Ďalší nezmyselný výber? Možno ani nie. Kto by nechal cudzieho chlapa (mimochodom brata mŕtveho majiteľa domu) nechať niekoľko rokov vo svojom plážovom dome v Malibu? V jednej sérii sa dokonca Alan s Waldenom ožení (a tvária sa, že sú pár), aby mu pomohol adoptovať dieťa. Aj v tomto prípade ide o silné seriálové kamarátstvo dvoch extrémne rozdielnych osobností.

7. František a László (Susedia)

Ak ste si mysleli, že v slovenských seriáloch nenájdeme dokonalých kamarátov po tridstiatke, mýlite sa. Určite všetci poznáme Susedov. Aj keď ich manželky niekoľkokrát navrhli úplné ukončenie ich priateľstva a pohádajú sa asi v každom dieli, jedno im nemôžeme uprieť. Kamaráti sú už dlhé roky a aj napriek odlúčeniu sa opäť dokázali „na staré kolená“ skamarátiť znova.

8. Alex, Tomáš, Vlado, Marek a Adam (Oteckovia)

Ak ste nečakali aj tento seriál, asi nejdete s dobou. Partia otcov, živiteľov rodín, no zároveň dobrých kamarátov, ktorí na slovenskej televíznej obrazovke doslova lámu rekordy. Komediálny seriál o otcoch a ich deťoch je úspešný aj vďaka pozitívnej a kamarátskej atmosfére všetkých hrdinov.

9. Lily a Robin (Ako som spoznal vašu matku)

Dvojica sa stretla už v druhej epizóde seriálu. Výlety do mesta, nákupy, proste kamošky. Veď to určite poznáte. Čo možno nepoznáte, je ich menší platonický vzťah, ktorý vznikol pre Lilinu bisexualitu. Nechýba ani zopár lesbických snov či bozkávaní počas priebehu seriálu.

10. Carrie, Samantha, Charlotte a Miranda (Sex v meste)

Všetky ženské čitateľky určite poznajú túto štvoricu vášnivých Newyorčaniek. Niekoľko sérií seriálu (presne 94 častí a neskôr aj pokračovanie v dvoch filmoch) o ich zážitkoch, vzťahoch, priateľstvách a konfliktoch určite prinútia každú ženu zatúžiť po tom, aby našla si svoju dokonalú partiu priateliek.