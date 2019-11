Kvíz: Čo viete o osobnostiach Nežnej revolúcie?

7. Jeden komunistický politik 23. novembra vystúpil v továrni ČKD v Prahe s prejavom, v ktorom povedal: "V žádné zemi, ani v rozvojové ani socialistické a kapitalistické neexistuje to, aby patnáctiletý děti určovaly, kdy má odejít prezident nebo kdy má přijít a kdo jím má být. A to se bohužel stalo“. Zhromaždení pracovníci ho za to vypískali. Kto to bol?

Marek Čulen Ladislav Holdoš Peter Colotka Miroslav Štěpán