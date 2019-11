Chystáte sa odísť zo Slovenska? Na čo by ste nemali zabudnúť

Praktické rady, ako prežiť odchod z vlasti.

13. nov 2019 o 11:11 Ivan Belko

Podľa odhadov odišlo za posledných 15 rokov do zahraničia približne 300-tisíc Slovákov a Sloveniek. Enklávy zahraničných krajanov nájdete v takmer každej svetovej metropole, aj na miestach, kde by ste to nečakali. Ak sa k nim hodláte pridať alebo dlhodobo cestovať, ponúkame týchto päť praktických rád.

1. Keď už za sebou zatvárate dvere, urobte to dôkladne

Skôr než nastúpite do lietadla a naplno vás pohltia nové výzvy za hranicami, spravte si doma poriadok. Podajte v práci písomnú výpoveď, riadne ukončite alebo prerušte štúdium. Nájdite si dobré cestovné poistenie a odhláste sa zo zdravotnej poisťovne. Ak máte dlžoby voči štátnym inštitúciám, vysporiadajte ich. Skonsolidujte bankové účty. Splnomocnite svojich blízkych na základné právne a poštové úkony. Obnovte si pas i občiansky preukaz, ak vám onedlho expiruje. Uzavrite domácu kapitolu zodpovedne, inak vás môže nedôslednosť (často spojená s vysokými pokutami) dobehnúť.

(zdroj: Pexels/Nathan Cowley)

2. Zoberte si so sebou finančný vankúš

Pred odchodom si našetrite viac ako len na letenku a prvý nájom. Zdravým minimom by mal byť obnos vo výške troch nájmov. Nie každý má šťastie na hladký štart a eurá navyše sa pri riešení akútnych problémov zídu ako soľ.

3. Stretávajte sa s miestnymi

Čím ďalej od Slovenska vás zaveje, tým sú zmeny markantnejšie. Obrňte sa veľkou dávkou trpezlivosti, miestni ľudia budú mať pravdepodobne úplne iné vnútorné nastavenie, aké si vy prinášate z domova.

Nie vždy a všetko pôjde hladko a niekedy sa aj taká banálna vec ako si dohodnúť stretnutie, môže zvrhnúť na komplikovanú drámu. Majte na pamäti, že napríklad zoznamovacie aplikácie nemusia slúžiť len na vzťahové či posteľné dobrodružstvá, ale môžete si cez ne nájsť aj nových kamarátov, ktorí vám ukážu mesto.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Veľký test zoznamovacích aplikácií: Ktoré sa oplatí stiahnuť a ktoré sú len strata času a nervov? Čítajte

4. Komunita krajanov je fajn, ale nezneužívajte ju

Niektorí imigranti sa cielene uzatvárajú do svojich "domácich" komunít, v ktorých nemusia prekonávať jazykovú či kultúrnu bariéru. Komunita môže podať pomocnú ruku s bývaním či hľadaním práce a nájdete si v nej niekoľko kamarátov, ktorým aspoň nemusíte zdĺhavo vysvetľovať domáce pomery.

Avšak orientovať sa výlučne len na enklávu Slovákov a Čechov nie je zdravé. Často tak robia najmä tí, ktorí neovládajú jazyk a/alebo sú neschopní samostatného fungovania. Komunita však rýchlo vycíti, kto sa stretáva pre "vôňu domova" a kto len pre zneužívanie pomoci.

(zdroj: Pexels/ELEVATE)

5. Dodržujte psychohygienu

Dbajte o svoje psychické pohodlie. Spoznávajte okolie, zabavte sa s novými kamarátmi, robte veci, ktoré by ste inak nemohli vyskúšať. Každá skúsenosť otvára nové možnosti a je len na vás, ako ich ďalej zužitkujete. Možno vás rôzne výstrelky finančne zabolia, no treba si pamätať, že peniaze sa dajú zarobiť, zážitky ostávajú navždy.

Súvisiaci článok