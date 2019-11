Je ornament na vizuáli SNS moravský alebo slovenský? Odpovedá etnológ

Začiatkom novembra sa na slovenskom Facebooku rozvírila diskusia o vizuáloch a bilboardoch Slovenskej národnej strany. Tá si k predvolebnému sloganu Za rodinu - za národ vybrala symbolický ornament, ktorý mal pozdvihnúť národného ducha.

Je však ornament naozaj slovenský?

Stránka Slovenský folklór bez fejku upozornila na to, že ľudový ornament vytvorila Češka Lucie Skálová a vo fotobankách ho nájdete pod názvom Moravien Folk Ornament.

(zdroj: Facebook - Slovenská národná strana)

"SNS oslovila externú kreatívnu spoločnosť, ktorá je zodpovedná za vizuál a kampaň v mesiaci november. Predmetný vzor má staroslovanský pôvod," napísali nám z SNS a po spŕške negatívnych komentárov na Facebooku pridali aj toto vyjadrenie:

Čo na celú "kauzu" hovorí odborník?

Vyspovedali sme Juraja Zajonca z Ústavu etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied. V rozhovore prezradil:

Čo sú ornamenty a ako sa od seba líšia

Či môžeme považovať ornament, ktorý použila SNS, za slovenský alebo moravský

Čo si pomyslel, keď videl bilboard SNS prvýkrát na ulici

Či existuje niečo, čo môžeme považovať za slovenský ornament

Juraj Zajonc, PhDr., CSc. z Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV (zdroj: Fičí)

Čo sú vlastne ornamenty a ako sa jeden od druhého odlišujú?

Ornament je nálepka, logo, ktoré funguje v určitých kultúrnych kontextoch a má tú výhodu, alebo skôr nevýhodu, že nikomu nepatrí. Nemá autora, nevzťahuje sa naň autorský zákon. Ak teda nejde o dizajnérsky výtvor, hoci aj inšpirovaný tradíciou. Potom však príde niekto a povie, že ornament patrí danej skupine alebo jemu samému. To je problém aj tohto konkrétneho prípadu.

Vo veľkých skupinách ľudí, akými sú kultúrne spoločenstvá a národy, príslušníci často považujú ornament za vlastný. Problém je, že vždy je to privlastnenie v nejakej dobe či spoločenskej situácii. Môže sa stať, že ornamentom sa stane niečo, čo pred desiatkami či stovkami rokov patrilo do kultúry inej skupiny ľudí. To je aj princíp celej folklórnej tvorby –pôvod prvku sa časom prekryje, zabudne sa naň a niekto ho časom začne vyhlasovať za vlastný.

Použila SNS vo svojom vizuáli ornament, ktorý môžeme považovať za slovenský?

Na Slovensku je bohatá škála ornamentálnych motívov, ktoré sú dnes vnímané ako regionálne alebo lokálne špecifické či jedinečné. Ak však začneme hľadať ich pôvod a porovnávať ich, nájdeme v nich prvky i celé motívy z rôznych období i z krajín mimo Slovenska.

Tento ornament je autorský - má autorku. Keby som hovoril sám za seba, vôbec som v meste pri objavení bilboardu nemal problém, že by mi evokoval niečo iné ako slovenskosť. Keby niekto neupozornil, že vraj nie je slovenský, možno by to mnohým neprekážalo.