Jedenásť vecí, ktoré môžete počas sychravého novembra robiť v Trnave

Na svoje si prídu i fanúšikovia literatúry.

5. nov 2019 o 14:40 Kristína Janščová

V novembri sa vo viacerých mestách konajú akcie z oblasti kultúry, umenia či zábavy, na ktoré počas teplých letných mesiacov neostáva čas.

Výnimkou nie je ani Trnava.

Malý Rím vás určite dokáže zaujať historickým centrom, útulnými kaviarňami aj vinárstvami. V novembri sa však v Trnave budú konať aj podujatia, ktoré by vám nemali ujsť:

1. Koncert GOLD (NL) + Our Stories

Ak máte radi post-rock s gothic metalom či zasneným popom, na tomto koncerte by ste 5. novembra nemali chýbať. Do Malého Berlína príde priamo z Berlína holandská kapela s vokalistkou Milenou Evou. Po nej si vypočujete inštrumentálne post-rockové trio Our stories zo Šale, ktoré ponúka hudobne pestrú paletu plnú emócií a zmien nálad.

2. Kurz upcyklácie

Upcyklácia - forma šitia, ktorou zo starých a prakticky nepoužiteľných vecí či materiálov vytvoríte nové a funkčné veci a produkty, si nachádza svojich fanúšikov aj na Slovensku.

Veronika, ktorá stojí za projektami ako Hravo či Les i more, vás 9. novembra v Baterkárni naučí, ako pozerať na aj tie "najnemožnejšie" materiály ako na poklady. Keďže počet miest je obmedzený, zaregistrujte sa tu.

3. Koncert Mňága a Žďorp

Českí rockeri vydali v októbri už 14. štúdiový album Třecí plochy. Chalani z Valašského Meziříčí sú na scéne viac ako 30 rokov a do povedomia Čechov a Slovákov sa dostali najmä hitom Hodinový hotel. Pieseň určite zaznie aj 9. novembra v Malom Berlíne.

4. Noc divadiel

Ste zvedaví, ako to vyzerá v divadle počas noci? Príďte 16. novembra do trnavského Divadla Jána Palárika. O 15:00 bude pre vás pripravený "revolučný guláš,", ktorý navarili samotní herci, potom si vyskúšate, ako to vyzerá pri nahrávaní rozhlasovej hry naživo, chýbať nebude ani Revolučná escape room, predstavenie Nemá trieda exkluzív a o 23:30 si nenechajte ujsť nočnú prehliadku divadla. Celý program nájdete tu.

5. Pocta slobode

Aj tento rok sa bude 16. novembra konať podujatie Pocta slobode, ktorého súčasťou bude bohatý sprievodný program. Točiť sa bude okolo 30. výročia Nežnej revolúcie.

6. Nežná revolúcia. Vyhralo dobro nad zlom?

Aj o dojmoch z divadelného predstavenia sa môžete prísť porozprávať 18. novembra na diskusiu do Malého Berlína. Ako prebiehal November ‘89 v Trnave? Vyhralo v Novembri naozaj dobro nad zlom? Hľadať odpovede na tieto otázky budú archivár – historik a priami aktéri novembrových udalostí. Diskusiu organizuje Štátny archív v Trnave a moderovať ju bude Mario Nicolini.

7. Cestovateľský večer: Čína, Tibet a Nepál

Za hranice Európy vás 19. novembra v Malom Berlíne zoberie Zuzana Knezlová, ktorá sa živí ako sprievodkyňa v ázijských krajinách. Cesta ďalekým východom vás zavedie z hypermoderných veľkomiest kontroverznej Číny k duchovným kláštorom tajomného Tibetu, až po rozprávkové príbehy hinduistického Nepálu.

8. Slovensko - Azerbajdžan (kvalifikácia ME 2020)

Už 19. novembra bude Štadión Antona Malatinského City Arena Trnava praskať vo švíkoch. Naši sokoli budú hrať proti futbalistom Azerbajdžanu o miestenku na ME v roku 2020. Za lístky zaplatíte 22, respektíve 32 eur.

9. Koncert Korben Dallas

Okrem českých rockerov a švédskej divy zahrajú v novembri koncert v Trnave aj Korben Dallas. Mimo podujatí k výročiu Nežnej revolúcie zavítajú do Trnavy v rámci turné turné Bazén, na ktorom predstavia svoj nový rovnomenný album. Na pódiu bude kapelu 19 novembra v Malom Berlíne doprevádzať trio vokalistiek. Lístky kúpite tu.

10. Festival Ypsalon

Fanúšikovia kvalitných kníh a literatúry by nemali chýbať na 5. ročníku festivalu spisovateľov Ypsalon, ktorý bude v Malom Berlíne 21. – 24. novembra. Program bude plný besied s ocenenými aj začínajúcimi autormi (Mila Haugová, Milo Janáč, Juraj Kováčik, Veronika Šikulová a ďalší). Súčasťou bude aj výstava, koncert a festivalová nedeľa bude venovaná rodinám a deťom. Chýbať nebudú ani novinári Andrej Bán či Arpád Soltész.

11. Koncert Fagelle

Samostatné miesto v zozname si určite zaslúži švédska hudobníčka a poetka, v ktorej hudbe sa vrstvy noisu miešajú s popovými melódiami. Hodinový koncert odohrá 22. novembra v rámci festivalu Ypsalon v Malom Berlíne.

