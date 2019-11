Čo vedieť pred druhou sériou The End of the F***ing World

Stranger Things, 13 Reasons Why, Peaky Blinders, Orange Is The New Black. Streamovacia služba Netflix ovláda seriálovú scénu svojimi trhákmi, občas však divákom ponúkne aj niečo netradičné. Do tejto kategórie by sme určite mohli zaradiť seriál The End of the F***ing World.

Prvá séria vyšla 24. októbra 2017 a po viac ako dvoch rokoch sme sa konečne dočkali pokračovania príbehu Jamesa a Alyssy. Druhá séria je na Netflixe od 5. novembra a trailer vyzerá naozaj výživne:

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/aV-y3bvYFYA

Čo by ste si mali pamätať z prvej série, aby vám to celé dávalo zmysel?

(Článok obsahuje spoilery, ak ste seriál nevideli, určite si ho pozrite. Ak ste ho videli a chcete si pripomenúť základnú dejovú líniu, pokračujte v čítaní.)

https://giphy.com/embed/26gN2lyN4RXFcdoK4

1. Kto sú James a Alyssa?

James je sedemnásťročný chlapec, ktorý pevne verí v to, že je psychopat. Podnecuje ho v tom aj jeho zjazvená ruka, ktorú si úmyselne spálil vo fritéze. Prečo? Aby niečo cítil. Svoje by vedeli hovoriť aj zvieratá, ktoré od svojho detstva rád zabíja.

Jamesova spolužiačka Alyssa má 17, svoje vlastné nevyriešené psychické problémy a írečitý jazykový prejav plný vulgarizmov. Príbeh začína vo chvíli, keď sa James rozhodne Alyssu zabiť.

Dvojica spolu začne chodiť a keď má Alyssa navrhne Jamesovi, aby ju u nej doma sexuálne uspokojil, James neváha a v hlave má jediné - plán jej vraždy. Alyssa sa však zdrží na oslave jej nemožnej rodiny, počas čoho ju jej otec vyhodí z domu.

Nakoniec James usúdi, že ju môže zabiť aj neskôr, ukradne otcovo auto, udrie ho do tváre a odchádza aj s priateľkou (potenciálnou obeťou) naprieč dobrodružstvu bez cieľovej destinácie.

https://giphy.com/embed/l49JLdYU6Swezhqfe

2. Ako začína ich dobrodružstvo?

Biedne. Peniaze sa rýchlo minú, auto sa pokazí. Všetko by mohol vyriešiť neznámy muž Martin, ktorý sa nad nimi zmiluje pri stopovaní a pozve ich aj na obed do reštaurácie.

Na záchodoch sa s Jamesom rozpráva o jeho spálenej ruke, nečakane však priloží ruku na jeho rozkrok. James to berie v pohode, no Alyssa ho chvíľu vydiera a peniaze už zrazu nie sú taký problém.

V hotelovej izbe sa James stále snaží dobodať kamarátku, no po menšom psychickom zrútení Alyssy James usúdi, že ju chce. Dvojica ide hľadať jej biologického otca, ktorého nevidela od ôsmych rokov.

https://giphy.com/embed/3o75210K7Ex19x8g5q

3. Čo všetko sa deje v dome Clivea Kocha?

Cestou za otcom sa dvojica ocitne v dome autora Clivea Kocha, kde zažije rušné časy. Najskôr menšiu milostnú hádku a neskôr návštevu neznámeho Tophera, ktorého si Alyssa vybrala na uspokojenie jej potrieb a naštvanie Jamesa.

James medzitým nájde fotky a videokameru plnú záberov obetí sexuálneho násilníka. Samozrejme sa svoju kamošku snaží v noci zabiť, no už pochopil, že sa zamiloval. Vracia sa majiteľ domu Koch a snaží sa znásilniť Alyssu. Vtedy sa naplnia Jamesove najkrajšie predstavy, Kocha bodne do krku nožom a Alyssu zachráni.

https://giphy.com/embed/3o751PxCS3V9k0KDeM

4. Čo sa deje po vražde?

Aj keď boli v cudzom dome, vraždu nášmu páriku asi nikto zazlievať nebude. Na obrazovke vidíme zničené dôkazy, vyčistený dom, nedostatočne skrytú vražednú zbraň v bazéne a teatrálne vystavené telo obklopené polaroidmi znásilnených žien, ktoré Kochova matka zničí pred príchodom polície.

Stopy však nakoniec privedú vyšetrovateľov až k dvojici teenegerov a okrem toho ich zaradia aj do zoznamu nezvestných osôb. James prechádza sebaspoznávaním, objavuje svoje emócie, prejavuje záujem o kamarátku a nakoniec nahlasuje vraždu na polícii. Žeby nebol psychopat?

https://giphy.com/embed/3o752nJlmNBfpFg8rC

5. Čo sa deje po Jamesovom "priznaní"?

Na stanici nečakane otáča kartu a namiesto vraždy Kocha popisuje samovraždu svojej matky. Tá sa pred jedenástimi rokmi zabila pred jeho očami, keď to namierila autom priamo do rybníka.

Obaja si na chvíľu žijú vlastné životy. Kým je James na policajnej stanici, Alyssa je zadržaná sbs-károm pri kradnutí spodného prádla. Medzitým vyšetrovatelia preverujú ukradnuté auto. V momente, ako polícia nájde v odtoku bazéna vražedný nôž, dvojica to už má namierené za Lesliem, otcom Alyssy.

James opäť ukradne auto a ide sa. Prezradia sa na čerpacej stanici, kde manažér čerpačky zistí, že nemajú peniaze a auto bude asi tiež ukradnuté. Našťastie ich zahráni Frodo, pokladník, ktorý je rovnako znechutený životom ako naši dvaja hrdinovia.

Zamkne teda manažéra na záchode a chce s nimi utiecť. To však nebol ich plán a tak prekabátia aj jeho a odídu len oni dvaja. Vražda sa stále vyšetruje a dvojica sa pomaly dostáva do karavanu na pobreží, kde by mal byť Alyssin otec.

https://giphy.com/embed/3o752cH7hLfj8K3Gyk

6. Ako prebieha stretnutie s otcom?

Ukáže sa, že Leslie je obchodník s drogami a rodičia oboch detí (ktorí sú doma) sú zhrození zo záberov z lúpeže na čerpacej stanici. O Leslieho dome už uvažuje aj tím detektívov.

Hľadanie pokračuje, Leslie zistí, že jeho dcéru a jej kamaráta vyhlásili za hľadané osoby. James pochybuje o svojej psychopatii, keď nedokáže zabiť prejdeného psa.

https://giphy.com/embed/3o752cH7hLfj8K3Gyk

7. Ako končí prvá séria?

Jeden pohreb psa na pláži, jedno vyplavenie citov a úvaha o aktuálnej situácii. Nakoniec môže všetko vyriešiť krádež Leslieho člnu, ktorým sa môže dvojica dostať do inej krajiny. Leslie však tajne zavolá políciu.

Na scénu prichádza Noon (jeden z detektívov, ktorý dvojicu už dlhé epizódy naháňa). Aj keď sa Leslie snaží presvedčiť Alyssu, aby udala za vraždu kamaráta Jamesa, tá si ide svoje a detektíva jemne odzbrojí otcovou brokovnicou. Stačí len zobrať kľúče od lode a nadobro utiecť z celej šlamastiky.

Alyssu však nečakane knockoutuje James, ktorý chce zobrať celú vinu na seba a uteká po pláži k lodi. Počas behu zaznie výstrel, James vo svojom monológu vysvetľuje, čo si ľudia myslia a scéna sa stráca do čiernej obrazovky. Čo sa stalo? Žije? Nevieme.

https://giphy.com/embed/3oFzmhwIOlyPojPGZW

Dozvieme sa to v druhej sérii.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/8XvFO83LXBE

Súvisiaci článok