Výroky z politických diskusií, ktoré by vám nemali uniknúť

Pozreli sme si to, aby ste vy nemuseli.

4. nov 2019 o 15:14 Viktor Hlavatovič, Kristína Janščová

Na Fičí vám pravidelne prinášame bizarnosti z tlačoviek či politických duelov - bližšie sme sa pozreli napríklad na nedávnu tlačovku Štefana Harabina a prinášame vám aj perly ducha Andreja Danka, na ktoré by ste nemali zabudnúť.

Rozhodli sme sa, že budeme pozerať televízne politické diskusie, aby ste vy nemuseli.

Odteraz až do volieb u nás vždy v pondelok nájdete výber pozoruhodných výrokov, ktoré zazneli v reláciach Sobotné dialógy, O 5 minút 12 (RTVS), V politike (TA3) a Na telo (Markíza).

Počas dušičkového víkendu mali Sobotné dialógy prestávku, politici si to však dokonale vynahradili v televíziách - do štúdia TA3 zavítali Andrea Kalavská, Jana Kiššová, Alojz Hlina, Tomáš Drucker a Eduard Chmelár.

V O 5 minút 12 diskutovali Robert Hajšel, Ivan Štefanec, Peter Pollák a Milan Uhrík a v relácii Na telo sa stretli Lucia Ďuriš Nicholsonová a Ábel Ravasz.

Tieto výroky z diskusií by vám nemali uniknúť:

1. O komiksových postavách

Takzvaní noví politici sa správajú ako Batmani, ale v skutočnosti sú to len noví Jokeri. (Eduard Chmelár)

2. O viere v slovenské zdravotníctvo

Ja by som si, ak by k tomu prišlo, asi pečienku transplantovať v Gelnici nedal. (Alojz Hlina)

3. Veršovačka

Keby bolo keby, tak by sme asi boli v nebi. (Tomáš Drucker)

4. O svojom šéfovi

Napriek tomu, že sú mémy, a napriek tomu, že je Béla luhár a neviem čo na facebookoch, on spravidla hovorí pravdu. (Ábel Ravasz)

5. O hadích manévroch

Toto sú hadie manévre, ktorými sa vyznamenal Most za celé fungovanie súčasnej vládnej koalície. (Lucia Ďuriš Nicholsonová)

6. O nedokonalosti

Žiaden zákon nie je dokonalý. Nič v živote nie je dokonalé. (Andrea Kalavská)

7. Keď nevieš, ako uzavrieť debatu

Vaše argumenty sú mimo. (Ábel Ravasz)

8. Metafora

KDH je stavba. KDH je na slovenské pomery Notre-Dame. (Alojz Hlina)

9. O tom, keď vám zavolá Fico

Mohla som mať to tiché zvonenie. (Andrea Kalavská)

10. Priority

Asi si nekúpi ani mamička doma plnú chladničku avokáda. A nemá ani chlieb ani maslo. (Tomáš Drucker)

11. Existenciálne otázky

A vy ste kde žili? (Eduar Chmelár Jane Kiššovej)

12. O antivaxeroch

Vy ste slušný, ja som slušná a vďaka tomu je celkom dobrá kolektívna imunita. A oni si proste povedia, že nie. Nezdá sa vám to sebecké? No mne sa to zdá extrémne sebecké. (Andrea Kalavská)

13. Priznanie a vyznanie

Ja mu verím. (Ábel Ravasz o Bélovi Bugárovi)

14. Priznanie a vyznanie, vol. 2

Ja pánovi Chmelárovi, či veríte či nie, fandím. Podľa mňa ak sa mu podarí zobrať dve, tri, keby štyri percentá Smeru, tak si zaslúži Pribinov kríž. Ja by som mu ho prvý na klopu pripol a nech s ním chodí. Všade, kde ide. (Alojz Hlina)

15. O božích dietkach

Ľudia sú ľudia. Všetci sme dietky božie. (Alojz Hlina)

16. Slogan z letáku

Keď nás zvolíte, viete, čo kupujete. (Alojz Hlina)

17. Tanečky

Za tie roky, čo máme koalíciu, som si už zvykla na tanečky Mosta-Híd. (Lucia Ďuriš Nicholsonová)

18. Zdvorilé odmietnutie

Prepáčte, ale politiku sa ja od vás učiť nebudem. (Ábel Ravasz Lucii Ďuriš Nicholsonovej)

19. O zákone a živote

Dajme tomu šancu žiť. (Andrea Kalavská)

20. Odcitoval

Tak jak Churchil povedal – neverím ničomu, čo som nezmanipuloval. (Alojz Hlina)

21. Už ani nevieme o čom

Niekedy žasnem, že kto tu príde, si tu sadne za ten stol a sto miliónov nie je peniaz. Proste tu je lárom fárom, mírniks dírniks, načo perie. (Alojz Hlina)

