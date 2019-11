8 vecí, ktoré musíte vedieť, aby ste pochopili film Amnestie

V poslednom čase slovenskí a českí režiséri čoraz častejšie prinášajú divákom do kín či televízií filmy s politickou tematikou. Počas osláv 30. výročia Nežnej revolúcie prichádza do kín film Amnestie, ktorý sa vracia k udalostiam z rokov 1989 a 1990.

Film zachytáva svet kontrolovaný Štátnou bezpečnosťou. Disidenti v ňom komunikujú pomocou tajných správ a ľudia udávajú svojich rodinných príslušníkov, no zároveň túžia po osobných výhodách a slobode.

Dramatický príbeh troch rodín sa odohráva počas veľkých spoločenských zmien, na ktorých pozadí vzniká nové demokratické Československo. Vo filme nájdete porážku totality, Havlove amnestie či následné udalosti v leopoldovskej väznici, ktoré viedli k jednej z najväčších vzbúr.

Film je plný historických odkazov a ak sa v revolučnom období našich dejín nevyznáte, pomôže vám tento článok.

Týchto 9 vecí by ste mali vedieť predtým, ako si pozriete film Amnestie:

1. Čo je hlavným motívom filmu?

Drahoš Lupko sa vďaka krádeži vzácnych obrazov ocitá vo väzení, kde nadväzuje kontakty s disidentom Dr. Čiernym. Atmosféra v Leopoldove počas konca revolučného roku 1989 hustne. Medzitým sa dej mimo väznice točí okrem Lupkovej ženy aj okolo populárneho herca Kelemena, s ktorým majú spoločného viac, ako by chceli.

Všetko vyvrcholí po Nežnej revolúcií a zvolení nového prezidenta Václava Havla, keď sa začnú šíriť reči o jeho chystaných amnestiách. Aj keď sa v base nájdu aj chápaví, zlo je opäť víťazom a najväčšia väzenská vzbura na čele s primitívnym samozvaným kráľom Gujdom je na svete.

Počas celého zmätku majú problémy aj ľudia mimo múrov Leopoldova, ktorí okrem svojich osobných ťažkostí musia riešiť aj boj o slobodu a riešiť zmeny, ktoré postupom času nový režim priniesol.

2. Čo sa stalo 17. novembra 1989?

Udalostiam zo 17. novembra 1989, keď sa študentskými demonštráciami začala Nežná revolúcia, predchádzali nelegálne stretnutia študentov v Prahe aj v Bratislave. Poslucháči vysokých škôl ich zorganizovali v predvečer Medzinárodného dňa študentstva.

V novembri 1989 príslušníci Verejnej bezpečnosti na Národnej triede v Prahe zbili študentov demonštrujúcich za základné ľudské práva.

Postupne udalosti na podporu študentov a na vyjadrenie odporu voči socialistickému zriadeniu nadobúdali väčší rozmach, až vyústili do pádu režimu.

Rok 1989 priniesol národom v Československu (ako aj miliónom ďalších ľudí v strednej a východnej Európe) slobodu, demokraciu, obnovenie ľudských práv a slobodu vo vyznávaní viery.

3. Prečo sa vo filme toľko spomína Václav Havel?

Spisovateľ a dramatik Václav Havel sa stal mužom, ktorý viac ako ktokoľvek iný prispel k pádu totalitného režimu.

Jeho silné slová dávali do pohyby masy a zbavovali ľudí strachu postaviť sa režimu. V novembri 1989 spoluzakladal Občianske fórum, ktoré vyrokovalo odchod komunistov u nás.

Vo filme o ňom aj samotní väzni hovoria s úctou, pretože sám prežil basu. Počas normalizácie musel opustiť divadlo, naďalej však kritizoval režim, písal samizdaty a pracoval ako robotník.

Po publikovaní Charty '77 a spoluzaložení Výboru na obranu nespravodlivo stíhaných skončil na 5 rokov vo väzení. V druhej polovici 80. rokov bol Havel ešte dvakrát uväznený, naposledy v roku 1989.

4. Čo je to amnestia?

Amnestia je hromadné odpustenie trestov za určité trestné činy prostredníctvom milosti najvyšších ústavných orgánov, obyčajne hlavy štátu. Na Slovensku vyhlasuje amnestiu prezident republiky. Jedny z najväčších amnestií v českej a slovenskej histórii udelil v roku 1990 vtedajší prezident Václav Havel.

5. Čo boli Havlove amnestie?

Prvého januára 1990 vyšlo do mrazivého popoludnia z československých väzníc 23­-tisíc trestancov. V celách ich zostalo len osemtisíc. Na slobodu išlo aj necelých desaťtisíc Slovákov, mnohým ďalším odpustili časti ich trestov.

Havlove amnestie sú dodnes spornou témou na Slovensku aj v Česku - mnohí odborníci i vtedajší politici sa domnievajú, že Havlova amnestia bola navrhnutá príliš široko. Na slobodu húfne vyšli aj vrahovia či lupiči.

Václav Havel rozsah amnestií považoval do konca života za správny a hovoril, že ich myšlienkou bolo urobiť veľký predel – jasné znamenie, že predchádzajúca justícia nepracovala dobre.

Hoci nepoznáme presné čísla, Česká televízia v roku 2010 odhadla, že amnestovaní sa na kriminalite v roku 1990 podieľali deviatimi percentami.

Podľa zistení lídra VPN Fedora Gála bolo na Slovensku amnestovaných 7441 osôb. Za trestné činy spáchané v prvom polroku 1990 po amnestovaní bolo na Slovensku stíhaných 1884 osôb. Je to 11,6 percenta z celkového počtu známych páchateľov trestných činov za prvý polrok 1990.

Problémy zažívala nielen spoločnosť, ale aj samotní prepustení. "Tí ľudia často nemali kde bývať, nemali žiadnu hotovosť, mnohí nemuseli byť v poriadku psychicky," povedal v roku 2008 SME Ján Budaj.

Väzenia oznámili prepusteného na národný výbor a ten sa mal postarať o prácu i ubytovanie.

"Nemali veľmi možnosti. Je iná vec, ak sú väzni prepúšťaní priebežne, a iné, keď sa to stane v takýchto množstvách," povedala v roku 2011 pre SME Helena Woleková z vtedajšieho federálneho ministerstva práce. Charity mohli s väzňami začať oficiálne pracovať až o niekoľko mesiacov.

"Opúšťali brány väzníc bez lekárskej prehliadky, bez pohovorov, bez dostatočného množstva peňazí vo vrecku, bez akéhosi resocializačného medzipristánia; mnohí sa nemali kam vrátiť, kde prespať, zamestnať sa, chýbalo im vhodné oblečenie. Mal som nepríjemný pocit, že sedíme na tlejúcej rozbuške," napísal v roku 1990 v knihe Z prvej ruky Fedor Gál.

6. Ako prebiehala vzbura v Leopoldove?

Medzi väzňami spôsobili Havlove amnestie obrovskú nespokojnosť a po masovej hladovke vypukla vzbura, ktorá si napokon vyžiadala vojenský zákrok. Všetko sa to odohralo pred 29 rokmi v marci 1990.

Napätie vo väznici vyvrcholilo 28. marca 1990 ráno, keď väzni zapálili strechu Hradu, k bráne VIII. oddielu premiestnili fľaše s plynom a založili pod nimi oheň.

Vzbúrenci sa odmietli podrobiť príkazom príslušníkov NVÚ, preto po šiestich hodinách vyjednávania zasiahli príslušníci jednotiek rýchleho nasadenia a za tri hodiny zlikvidovali odpor militantných skupín odsúdených.

Pri zásahu našli jedného mŕtveho väzňa, zranenie utrpelo 30 odsúdených a príslušníkov zásahových jednotiek. Materiálne škody na objektoch a zariadení leopoldovskej väznice predstavovali vyše 27 miliónov Kčs.

Vo väznici bolo v tom čase približne 2500 odsúdených, z ktorých väčšina bola zaradená do tretej, najprísnejšej nápravnovýchovnej skupiny.

Z nich si vyše 200 odpykávalo dlhoročný trest odňatia slobody za vraždu, 170 za znásilnenie, 370 za lúpeže, 320 za krádeže veľkého rozsahu. Týchto odsúdených, na ktorých sa vzťahovalo ustanovenie paragrafu 41 o obzvlášť nebezpečnej recidíve, sa amnestia netýkala.

Viac o vzbure sa dozviete v dokumentárnom cykle Najväčšie kriminálne prípady Slovenska:

7. Aká kniha je predlohou filmu?

Predlohou k filmu Amnestie bola rovnomenná kniha Radovana Dunaja. "Celá knižka sa odohráva vo väzení v Leopoldove, my sme si zobrali len tú časť, ktorá sa týkala vzbury. Ostatné - postavy, rodinné vzťahy, túžbu po moci, to všetko sme napísali v novom námete," povedal Maroš Hečko, autor námetu, spoluscenárista a producent.

8. Prečo zaznie vo filme Depeche Mode a Karel Kryl?

Vo filme zaznejú tri silné skladby, dve z nich sú od anglickej legendy Depeche Mode. Nostalgická, jemná klavírna pesnička Somebody (z albumu Some Great Reward, 1984), ktorú spieva Martin Gorea, a menej známa, neopočúvaná skladba To Have and To Hold (z albumu Music for the Masses, 1987), pri ktorej je však už pri prvých tónoch jasné, že ide o Depeche Mode.

"Vo filme sa cez osudy postáv snažíme zachytiť komplikovanosť doby, kedy veľká časť ľudí totalitný režim nenávidela, zároveň s ním však bola ochotná kolaborovať. Film zobrazuje tiež chaos, ktorý nastal po páde režimu. Hudba Depeche Mode je absolútne kľúčová pre toto obdobie, preto sme si ich vybrali," objasnil režisér snímky Jonáš Karásek.

Pieseň Pasážová revolta od Karla Kryla síce vznikla v roku 1968, no tak, ako sa hodila v roku 1989, odovzdáva svoje posolstvo dodnes. Autori filmu sa ju preto rozhodli prerobiť a vzdať tak Krylovi poctu.

Verziu piesne z filmu naspieval Richard Műller, David Koller a Viki Olejárová v doprovode Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu.

