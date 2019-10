Fico u Lužifčáka? Bál by som sa, že ho nedokážem prečítať, hovorí Lužina

Pochádza z Banskej Štiavnice, vyštudoval herectvo na Cirkevnom konzervatóriu a bábkoherectvo na VŠMU v Bratislave. Živí sa ako stand-up komik, ale príležitostne si zahrá aj predstavenie pre deti v škôlke či dospelých.

Spolu s Gabom Žifčákom stvoril podcast Lužifčák, ktorý je najdlhším podcastom na Slovensku a teší sa čoraz väčšej podpore. Má Passat z roku 2010, nežije v zlatom zámku, miluje pavúky a v reálnom svete nenávidí konfrontácie.

Jakub Lužina (30) nám v rozhovore prezradil:

Či existuje hosť, ktorému by v Lužifčákovi povedali nie

Ako vlastne podcast vzniká a ako majú s tvorcami rozdelené funkcie

Či sa bojí toho, že by na neho kvôli humoru niekto fyzicky zaútočil

Čo mu prekáža na konfrontácii a ako vníma urážlivé komentáre na Youtube

Na základe čoho si vyberáte hostí do vášho podcastu?

Na základe toho, či ma zaujímajú. Pre mňa je hlavné to, či sa niečo dozviem v prvom rade ja. Podcast je moja sebecká vec, ktorú si robím tak, ako chcem a s kým chcem. Preto je rozhodujúce, aby ma ten človek zaujal natoľko, že sa s ním chcem dve a pol hodiny rozprávať.

Je to najviac "moja vec", ktorej sa nikto nesmie chytať. Nie je to môj koncept, lebo je to v podstate to isté, čo Nine club, a ja som fanúšik extrémne dlhých podcastov. Môžem povedať, že mi hovorené slovo vymazalo zo života hudbu. Podcasty počúvam neustále.

Existuje hosť, ktorému by ste povedali nie?

Asi nie. Aj keby sa prihlásil fašista, tak to neznamená, že v kontrolovanom prostredí, kde sa nemôže chovať ako debil, by z toho nebola hodnotná konverzácia.

Aj ten najväčší fašista, ktorý ti večer rozbil hlavu o dlažbu, nebude frajer na päť kamier. A v takom prípade sa s ním dajú natočiť krásne dve hodiny toho, ako ho s Gabom roastujeme a on pučí. Ja sa bojím len fyzického násilia. Čo iné najhoršie sa môže stať? Že ti niekto zlomí ego? Wow. To sa stane ešte tisíckrát. Vitaj v škole.