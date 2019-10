Gorila soundtrack: 26 pesničiek, ktoré zazneli počas 39 hodín nahrávky

V pozadí zazneli Bezdeda i O-zone.

17. okt 2019 o 14:26 Kristína Janščová

Kto ešte nepočul aspoň pár minút z nahrávky s názvom Gorila, nech sa hlási u súdruha Žinčicu. My sme vám už priniesli vtipy o kauze Gorila, vtipy o rozhovore medzi hlasmi podobnými Ficovi a Haščákovi a tiež vtipy o tlačovke Smeru, na ktorú vtrhol Igor Matovič a teátro bolo na svete.

Kým ostatné médiá sa venujú prepisom nahrávky a jej porovnávaniu so spisom Gorila, nás zaujala hudba v pozadí.

Na 39-hodinovom zázname je totiž v niektorých minútach v pozadí pustené rádio, ktoré dotvára atmosféru rozhovorov. My sme si vypočuli celých 39 hodín a dokázali sme rozoznať 26 piesní, ktoré by sme pokojne mohli považovať za gorilí soundtrack.

Ironicky vyznievajú najmä piesne Beds Are Burning, Hungry Like The Wolf, Take On Me, I Wanna Be The Only One a čerešničkou na torte je Despre Tine od zabudnutej kapely O-zone či znelka zo seriálu Priatelia, I'll Be There For You. Na konci článku nájdete kompletný Spotify playlist so všetkými 26 hitmi.

Ktoré piesne zazneli v pozadí na nahrávke Gorila a nemali by chýbať vo vašej hudobnej knižnici?

1. Midnight Oil – Beds Are Burning (00:08:50)

2. The Rembrandts - I'll Be There For You (00:37:00)

3. Aha – Take On Me (00:40:00)

4. Bon Jovi – Livin' On A Prayer (00:48:00)

5. Joan Osborne - One Of Us (1:13:00)

6. Robbie Williams - Let Me Entertain You (01:23:45)

7. Culture Club - Do You Really Want To Hurt Me (07:02:00)

8. O-Zone - Despre Tine (07:26:00)

9. Anastacia - Sick And Tired (20:11:25)

10. Tomáš Bezdeda a Adela Banášová - Obyčajné slová (20:57:20)

Okrem toho sme na nahrávke rozoznali:

Abba - Super Trouper (00:00:20)

Duran Duran – Hungry Like The Wolf (00:29:30)

Natalie Imbruglia – Torn (00:43:30)

Roxette - The Look (1:00:00)

Bryan Addams - Summer of '69 (1:09:40 )

Madonna - Hung Up (04:58:00)

Nelly ft. P. Diddy & Murphy Lee - Shake Ya Tailfeather (07:10:00)

Ottawan - Hands Up (20:26:00)

Chinaski - Tabáček (20:34:07)

Oasis – Champagne Supernova (29:30:32)

James Blunt – Goodbye My Lover (29:35:30)

Eternal - I Wanna Be The Only One (29:41:00)

Alannah Myles - Black Velvet (29:49:10)

Nickelback - Photograph (30:25:00)

The Black Eyed Peas - My Humps (30:32:10)

Madonna - La Isla Bonita (37:02:40)

Spotify playlist nájdete tu.