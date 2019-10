Elán novým klipom prerazil dno, Ráž v ňom mieri na novinára zbraňou

Slovenská populárna hudba dostala ďalšiu facku.

14. okt 2019 o 16:38 Viktor Hlavatovič

Človek môže byť akokoľvek slávny. Keď však prekoná hranicu svojej vlastnej arogancie, nezachránia ho ani tisíce predaných albumov. V prípade Joža Ráža prišiel deň, keď ho už nezachráni ani štvrté posledné turné kapely Elán.

Najnovšia pieseň Elánu s názvom Bulvárne krysy totiž dala bez ďalších pochybností veľkú facku celej populárnej hudbe na Slovensku.

Aj keď pri skupine Elán dlhodobo platí prispôsob sa a budeš naďalej na vrchole, čo dlhé roky vyjadrujú pri podpore rôznych režimov a vládnucich strán, ich novinka zbúrala akékoľvek pochybnosti o ich racionalite a charaktere. Kde sa stala chyba?

(zdroj: reprofoto Elán - Bulvárne krysy)

V nepochopiteľnom texte si Ráž vylieva srdce o tom, ako sa stal obeťou novinárov.

"Bol som príliš dlho dobrý, nemajú ma preto radi. Perom ničia za pár drobných

obyčajní hnusní smradi," znejú prvé verše piesne. Pri prvom vypočutí je hneď jasné, že nová "rocková" skladba z pripravovaného albumu Najvyšší čas nebude klasickým lovesongom z najlepšej éry Elánu.

Skupina vydala singel len rok a pol po obludnej vražde novinára Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, z ktorej sa slovenská spoločnosť ešte stále nespamätala.

"Píšu o mne samé bludy, baví ich nasierať ľudí". Berieme. Bulvárne médiá na Slovensku vedia o človeku popísať množstvo neprávd, no naozaj dokáže niekto rok po vražde novinára dať do textu vety "Verím, že raz Starý zákon

doženie ich v pravej chvíli. Nik z nich nevie kedy ako, ibaže by som sa mýlil"?

(zdroj: reprofoto Elán - Bulvárne krysy)

Viac odpudivý ako samotný text je už len videoklip.

Jeho hlavným motívom je prenasledovanie a únos novinárov. Tí na adresu kapely v klipe našli zopár kompromitujúcich záberov a vydali niekoľko článkov na titulkách bulvárnych časopisov.

Nasledujú zábery, kde kapela spolu s ozbrojenými osobami (pripomínajúcimi nájomných vrahov) postupne unáša nepohodlných novinárov z ich bytov, áut či ulíc.

(zdroj: reprofoto Elán - Bulvárne krysy)

Koniec skupiny Elán môže byť škaredší ako záver ich vlastného videnia sveta.

Koniec klipu definitívne nemá čo hľadať v roku 2019, keď je verejnosť stále otrasená z najhoršieho počinu od čias vraždy Róberta Remiáša.

V posledných sekundách sú uväznení novinári na kolenách, okolo nich je zopár ozbrojených mariňákov a Jožo Ráž, ktorý im s prstom na spúšti mieri priamo na čelo.

(zdroj: reprofoto Elán - Bulvárne krysy)

Aj keď sa skupina snažila o epický a vtipný záver, kde namiesto výstrelu Ráža vidíme Vaša Patejdla s detskou vodnou pištoľou, ktorou ostriekal preľaknutých novinárov, z negatívneho a nechutného dojmu videa nás už určite nedostane.

Pred samotným koncom prišla ešte obhajoba textom, ktorá sa však po štvorminútovom braku úplne minula účinku a väčšina ľudí si ju ani nevšimne.

(zdroj: reprofoto youtube-Elán)

Ospravedlnenie za tento počin neexistuje.

Kto je podľa kapely Elán "poctivý novinár", ktorý si nezaslúži za svoje články guľku do hlavy, ostáva otázne. Osobne si však vieme predstaviť, že ich bude určite viac ako tých, ktorí dajú skupine šancu na ďalšom z ich posledných turné, ktoré sa konajú v presných časových intervaloch už niekoľko rokov.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Mémcyklopédia #22: Ako vznikli vtipy o poslednom koncerte Elánu? Čítajte

Video má na Youtube momentálne pomer negatívnych komentárov väčší ako zvyčajne a nečudujeme sa ani vyše šesťnásobku palcov smerom dolu. Niektoré hudobné stránky dokonca vyhlasujú, že prestávajú uverejňovať informácie o skupine Elán. Celý klip nájdete tu.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/xUBRjua1XJI

My len smutne dodávame, že po Rážových excesoch z minulosti nás to vôbec neprekvapuje:

Súvisiaci článok