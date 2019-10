10 prípadov, keď Jožo Ráž nepochopil dobu, v ktorej žijeme

V minulosti chcel napríklad zastreliť 45 Číňanov.

14. okt 2019 o 15:08 Kristína Janščová, Viktor Hlavatovič

Skupina Elán s Jožom Rážom na čele v októbri prerazila dno - v klipe k piesni Bulvárne krysy rok a pol po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej mieri zbraňou na novinárov. Všetko o nechutnom videoklipe sme vám už zhrnuli v recenzii:

Klip je však len slabý odvar excesov Joža Ráža z minulosti. Spevák už toho povedal dosť na to, aby sme materiály zozbierali a pripravili vám jednoduchý prehľad toho, prečo Jožo Ráž nepochopil dobu, v ktorej žijeme.

Áno, tieto výroky Jožo Ráž v minulosti naozaj povedal:

1. Ak by bol na mieste Mečiara, nebol by taký "mäkký".

"Keby som mu mal niečo vyčítať, tak to, že bol mäkký. Že netresol päsťou po stole vtedy, keď mal. Mečiar predsa vždy trieskal päsťou. Ale nebolo to dosť. Ja na jeho mieste by som zatváral ľudí. Bol by som oveľa diktátorskejší."

Nevieme, čo ešte môže byť "oveľa diktátorskejšie" ako veci, ktoré sa diali v 90. rokoch počas vlády Vladimíra Mečiara. Spomeňme aspoň Noc dlhých nožov, únos prezidentovho syna, divoké privatizácie či vraždu Róberta Remiáša.

2. Slovensko by potrebovalo nového múdreho Husáka.

"Potrebovali by sme Husáka, ale takého nemáme. Bol múdry, nenormálne schopný, trpezlivý a pokorný. Husák bol nenormálny politik."

Určite s ním súhlasia ľudia, ktorí boli počas normalizácie vyhodení zo strany, prišli o prácu a ich deti nemohli študovať či boli dokonca zabití na hraniciach. Lebo "Nech odpadne, čo je kolísavé, nech odpadne, čo je oportunistické".

3. V minulosti neexistovali smrteľné pohlavné choroby.

"Voľakedy to bolo iné. Mohli ste chytiť nejakú pohlavnú chorobu, ale za tri dni ste to vyliečili. Dnes na to môžete zomrieť a ešte aj nakaziť celú rodinu."

Nech počítame ako počítame, toto nám vôbec nevychádza.

4. Nie je rasista, ale bojí sa Číňanov, lebo ich je strašne moc.

"Podľa mňa sa v najbližšej dobe Amerika ekonomicky položí a celý svet ovládnu Číňania. A kto im odmietne slúžiť, ten nebude žiť. Nie som žiadny rasista, ale Číňanov sa bojím - je ich strašne moc. Preto mám tiež doma dve zbrane - keď sem dorazí táto ázijská vlna, tak prvých 45 Číňanov odstrelím a posledné tri guľky si nechám pre seba a svoju rodinu."

5. Komunizmus bol lepší ako socializmus.

(o socialistických papalášoch):

"Proti tým dnešným tí vtedajší boli zlatí a milí deduškovia. To boli dobrí ľudia…

(o komunizme a kapitalizme):

"Ja verím, že komunizmus je ideologicky a prakticky správnejší režim s tým, že ľudia ho neuniesli. Ľudia sú hlúpi, to je celé. Kapitalizmus, to je cesta do pekla, pretože to je honba za ziskom."

"Stalo sa niečo, čo ani on (Gorbačov, pozn. red.) nechcel a to je to, čo máme dnes - sku*vený kapitalizmus, ktorý nenávidím."

"Komunisti mali moc a všetkých udržiavali v strachu... Na druhej strane toľko nekradli, boli relatívne skromní. Oproti dnešným papalášom to boli normálne seriózni ľudia. Na tej dobe bolo dobré, že bolo veselo. Všetci sa so všetkými rozprávali, nikto nemal prachy, ale bola veľká zábava a vtipy výborné. Teraz nie sú dobré vtipy a nikto sa s nikým nebaví."

6. Bude žiť večne a nevie si predstaviť, že zomrie.

"Elán nikdy nezomrie. Ani ja si neviem predstaviť, že niekedy zomriem. Už som bol na hranici života a smrti trikrát a nestalo sa tak. Jednoducho, neviem si to predstaviť a neverím tomu. Ale ak raz naozaj zomriem, bude to pre mňa to najväčšie prekvapenie…"

7. V Amerike žijú hlupáci a v Rusku len múdri ľudia.

"V Amerike na ulici si s málokým, koho stretneš, máš čo povedať. Lebo sú dosť hlúpi, mnohí z nich ani nevedia čítať. V Rusku môžeš viesť filozofické debaty aj so šoférom autobusu, to je ten rozdiel. Žijú tam sčítaní, múdri a skromní ľudia, Američanov zaujímajú len vojny."

8. Fica a Kaliňáka má veľmi rád.

"Ja osobne fandím Robertovi Ficovi a myslím si, že je to najväčší profesionál v našej politike. Robert Kaliňák je zasa môj osobný priateľ, takže vám k tomu nič iné nepoviem. Verím, že sú v poriadku a kto si myslí, že nie, nech to dá najavo a skúsi im to dokázať. To je celé. Ja im ale verím a mám ich rád."

9. Elán je druhý Queen a mohli byť ťažkí milionári

(o tom, k akej svetovej kapele by prirovnal Elán):

"K U2. Alebo ku Queenu. Alebo k The Beatles. V tomto som neskromný."

