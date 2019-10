Vulgarizmy a porno. Harabin a Hlina sa do seba pustili v diskusii

Aká krajina, takí konzervatívci.

14. okt 2019 o 13:08 Kristína Janščová

Súvisiaci článok Šarvátka aj slabikovanie. Sedem bizarností z Harabinovej tlačovky Čítajte

Ak ste sa už báli, že na našej politickej scéne sa okrem teátra v SaS nič nedeje, teraz dávajte dobrý pozor.

V nedeľnej relácii V politike na TA3 sa totiž v dueli stretli predseda KDH Alojz Hlina a volebný líder novej strany Vlasť, Štefan Harabin.

Ten to od internetu schytal už vďaka bizarnej tlačovke, na ktorej ohlásil vznik strany.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Pozrite si vtipy o novej strane Štefana Harabina Čítajte

A ako prebiehal duel?

Bola to sranda iná - padali vulgarizmy, obvinenia z pedofílie, kanibalizmu, fetovania a úžery a Štefanovi Harabinovi sa naozaj podarilo vyslabikovať jednoslabičný názov svojej strany (Vlas-ť!).

Moderátorka chvíľami pôsobila ako učiteľka v materskej škole, ktorá sa snaží od seba oddeliť dvoj bijúcich sa žiakov ("Ale no tak, nezvyšujte hlas, toto chcete ukázať svojim voličom, obidvaja?")

Celé to otvorila táto jej milá debata so Štefanom Harabinom:

- V prezidentských voľbách ste sa dušovali, že žiadnu stranu nezaložíte a do politiky nevstúpite. Tak ako to je, sľub neplatí?

Š.H.: Šak ja som konzistentný vo vyjadreniach, ja nezakladám žiadnu politickú stranu.

- Ale do politiky vstupujete.

Š.H.: Ja budem volebný lí-der politickej strany Vlasť.

-Ale volebný líder je politik.

Š.H.: Ale vy ste sa ma pýtali, či zakladám stranu. Ja som nevstúpil do strany a nezakladám stranu.

(zdroj: Fičí)

Štefan Harabin sa divákom zdôveril, prečo vlastne vystupuje ako líder strany Vlasť: "Preto, aby taký líder ako on (A. Hlina, pozn. red.) nemohol byť aktívny v riadení štátu, pretože sa dáva do spolku s feťákmi a pedofilmi." O pár minút neskôr k tomu pridal aj úžerníkov, podvodníkov a kleptomanov.

A čo na to Alojz Hlina?

Oslovil ho, citujeme, "pán sudca, vaša cti-hod-nosť" a snažil sa Harabina vytrollovať hoaxom o tom, že ľuďom do počítačov sťahuje porno.

"Pán Harabin, povedali ste vašim voličom, že keď si kliknú na vašu reklamu, na váš odkaz, že si tým stiahnu do svojho počítača zároveň červa, ktorý im prekutrá celý počítač?" začal Hlina.

"Podľa neoverených informácií, tie tímy sú už v Bratislave, smerujú obsah ľuďom, ktorí kliknú na vašu reklamu, vtiahnu si červa, ktorý im prekutrá počítač, a keď pozerali porno, tak budú vedieť, kedy ho pozerali, ako dlho ho pozerali a čo pozerali. A ak nepozerali, tak im ho tam natiahnu. To treba vašim voličom povedať," ukončil svoj prejav a dodal, že toto im nakoniec rozvráti rodiny.

Keď ho moderátorka upozornila, že jeho tvrdenia sú v rovine konšpirácii, povedal: "Veď pán Harabin je génius konšpirácii, ja len vraciam presne toľko, koľko Harabin dáva. Tie tímy sú už tu, v jednom bratislavskom hoteli, chodia z Ameriky, Izraela," hovoril Hlina s úplne vážnym výrazom tváre a ak to bol naozaj pokus o trollovanie, nabudúce by sme odporúčali dať to najavo aspoň výrazom tváre.

(zdroj: Facebook - Zomri)

Celú debatu nájdete tu, toto sú ďalšie veci, ktoré by vám z nej nemali ujsť:

Harabin nazval Hlinu "ancikristom" a "čudom"

Hlina častoval Harabina prívlastkami "toto čudo, kariérne monštrum so šarmom sobášneho podvodníka a vyd*bávač s právom"

Namiesto moderátorky sa Harabina snažil skrotiť Hlina ("Pšššt, pán Harabin, kľuud, kľuud...")

Jediné, čo sa k tomu dá dodať, sú tieto mémy:

***

(zdroj: Fičí)

***

(zdroj: Fičí)

***

(zdroj: Fičí)

***

(zdroj: Facebook - Zomri)

***

(zdroj: Fičí)

***

(zdroj: Fičí)

***

(zdroj: Fičí)

***

(zdroj: Fičí)

Viac politických vtipov a bizarností nájdete tu.

Súvisiaci článok