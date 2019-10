Kniha mesiaca október: SuperŽENY od Andrey Kellö Žačokovej

Zapojte sa do Knižného klubu Fičí a vyhrajte.

16. okt 2019 o 13:35 Zuzana Bodnárová

Ak ste jedným z knihomoľov, u ktorých patrí knihám každý mesiac, pridajte sa k nám do Knižného klubu Fičí.

Knihy milujeme a myslíme si, že si zaslúžia pozornosť aj v tomto digitálnom veku. Čítame ich veľa, ale vieme, že aj vy, tak by sme sa chceli dozvedieť viac o vašich obľúbených knihách, diskutovať o novinkách či deliť sa o tipy.

Každý mesiac vyberieme jednu knihu, ktorá je podľa nás hodná titulu Kniha mesiaca. V októbri by ste si podľa nás mali prečítať:

Andrea Kellö Žačoková: SuperŽENY

Slovenské vydanie: Slovart, 2019

Ilustrácie: Zuzana Bartová

Počet strán: 224

Goodreads hodnotenie: 4.89/5

Máte už svoj vzor medzi ženami z našich končín? Ak nie, v knihe SuperŽENY si určite vyberiete z príbehov 50 výnimočných žien našej histórie. Nie všetky sú priamo Slovenky, ale všetky majú nejaké spojenie s našou krajinou, či presnejšie územím, keďže sme v minulosti boli súčasťou rôznych štátnych útvarov.

V knihe sa zoznámite najmä so ženami, ktoré si prívlastok "super" zaslúžia vďaka tomu, že boli priekopníčky v svojej oblasti či spravili niečo výnimočné. Hoci sú niektoré z ich životných príbehov staré aj niekoľko storočí, môžu slúžiť ako príklad aj pre dnešné malé i veľké ženy.

Nájdu sa medzi nimi umelkyne, vedkyne, učiteľky, spisovateľky i kráľovné. Krátke príbehy ich inšpiratívnych životov dopĺňajú krásne ilustrácie Zuzany Bartovej.

Ak sa vám páčili knihy Príbehy na dobrú noc pre rebelky, táto knižka si tiež určite nájde miesto hneď vedľa. Navyše vďaka nej zistíte, o koľkých významných ženách z našich krajov ste ani nevedeli, hoci by ste mali.

Kto je autorka knihy?

Andrea Kellö Žačoková miluje knihy od detstva a sprevádzajú ju celý život - aj ten profesionálny. Už od študentských čias pracuje v knižnom vydavateľstve, čo považuje za svoj splnený sen. Okrem kníh ju však vždy priťahovali aj ženské témy, ktorým sa venovala aj v prácach na vysokej škole.

"Ako editorka vo vydavateľstve často premýšľam nad témami, z ktorých by mohli vzniknúť knihy. Niekedy na jar 2017 som si povedala, že u nás chýba kniha, ktorá by mladým približovala úspešné ženy zo Slovenska. Štandardne si urobím malý prieskum témy a potom na text hľadám autora či autorku. No toto ma pohltilo, a tak som si povedala, že túto knihu teda skúsim napísať ja sama," hovorí o vzniku knihy autorka.

Sama sa pri písaní knihy dozvedela o mnohých ženách, pri ktorých bola prekvapená, že sa o nich vie tak málo. A nemyslí si, že jej kniha je určená len pre diečatá či ženy, o prvej pilotke či lekárke by sa mali dozvedieť aj chlapci.

"Je to skôr akési pripomenutie žien, ktoré boli naozaj výnimočné, no vytratili sa z našej pamäti. Potom máme pocit, že v dejinách ani neexistovali ženy, za ktorými bol nejaký veľký výsledok alebo boli hrdinkami. Ale ony existovali. Mnohé mali naozaj ťažký životný osud, museli bojovať s kadejakými nástrahami - diskrimináciou, osobnými nešťastiami, otrasnou spoločensko-politickou situáciou. No ony nerezignovali, neplakali, nefrflali, vytrvalo išli za svojím cieľom a podarilo sa im ho dosiahnuť," vysvetľuje Andrea Kellö Žačoková.

Ako sa môžete zapojiť do Knižného klubu?

1. Pridajte sa do facebookovej skupiny Knižný klub Fičí.

V nej budete s nami a ďalšími členmi skupiny môcť diskutovať, dávať podnety či navzájom sa inšpirovať. Rovnako sa tam dostanete ku všetkým informáciám, ktoré o knihách vydáme na Fičí. Tu nájdete skupinu.

2. Prečítajte si knihu mesiaca a na základe nej nám i iným čitateľom odporučte podobné knihy.

Tie najlepšie tipy na knihy, ktoré čítať po knihe mesiaca, uverejníme a jeden z nich na konci mesiaca vyžrebujeme - jej autor/ka od nás získa nasledujúcu knihu mesiaca. Môžete to spraviť prostredníctvom komentárov pod príspevkom o knihe v skupine.

3. Sledujte @ficikniznyklub a označte knihu mesiaca na Instagrame.

Ak máte peknú fotku knihy mesiaca na Instagrame, pridajte k nej hashtag #kniznyklubfici.

