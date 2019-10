Aká krajina, taký McCartney. Ako vznikli vtipy o Žbirkovi

Meky spomína na stretnutie s Paulom McCartneym

"Pred koncertom Paula McCartneyho mi občas volali novinári a ľudia z rádia, ktorí vedeli, že čo sa týka Beatles, som studnica neužitočných znalostí. Tak som sa dostal do spolupráce s organizátormi, ktorí sa mi chceli odvďačiť. V nedeľu popoludní mi povedali, že existuje šanca, aby ma Paul prijal spolu s Havlovcami a o siedmej mám čakať pri vstupe do zákulisia.

Václav Havel mu hovoril o spoločenskej situácii v bývalom Československu, ja som do toho vstupoval s hudobnými poznámkami. Paul sa napríklad zaujímal, ako sme sa dostávali k hudbe Beatles a podobne. Trvalo to celkom dlho.

Než som sa spamätal, Paul zobral akustickú gitaru a z metrovej vzdialenosti sa ozval dôverne známy hlas. Zahral mi celú skladbu Follow Me, ja som len vyjavene pozeral. Ku koncu som sa trochu spamätal a pridal sa k nemu v refréne. Potom sa ma spýtal, že čo ja na to. Vravím: Skvelé akordy. A on: Jednoduché, chápeš.

Stihol som mu ešte povedať, že sa mi veľmi páči skladba Back In The Sunshine Again z jeho najnovšieho albumu. To ho dosť prekvapilo, chvíľu si spomínal, ktorá to je. Na záver ma celého objal. Bol som úplne mimo, keď som vyšiel von.