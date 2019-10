Fičíme so Zmudri: Video vám ukáže, ako si vybrať svoju budúcnosť

Toto video vám pomôže.

3. okt 2019 o 13:00 Fičí.sk, Zmudri

Na Fičí vám v spolupráci so Zmudri prinášame videá, ktoré by vám mohli pomôcť prekonať problémy počas štúdia. V poslednom videokurze sme sa pozreli na to, ako sa nezblázniť z návalu povinností

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Fičíme so Zmudri #1: Ako sa nezblázniť z návalu povinností? Čítajte

Dnes sa pozrieme na to, ako si vybrať svoju budúcnosť.

Na akú školu chcete ísť? Kde budete pracovať? Uživí vás to? Máte už pokrk, ako sa vás každý pýta tieto otázky a netušíte, ako na ne odpovedať?

Nebojte sa. V tejto situácii je veľa mladých a aj dospelých ľudí. Čísla nie sú celkom lichotivé. Až 62 % Slovákov je nespokojných alebo veľmi nespokojných vo svojom povolaní a vyše 46 % absolventov nikdy nepracovalo v odbore, ktorý vyštudovali.

Preto sme pre vás pripravili videokurz, v ktorom vám poradíme:

Ako zistíte, čo vás baví

Prečo (ne)štrikovať svetre vo firmách

Ako zistíte, v čom ste dobrí

Ktoré testy je dôležité vykonať

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/Yw17xnywXik

Na www.zmudri.sk nájdete aj ďalšie diely videokurzu, v ktorých sa dozviete, ako si vybrať vysokú školu, budúce povolanie a či sa vôbec oplatí študovať.

Súvisiaci článok