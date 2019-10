Lacný Štokholm? Rady ako ušetriť a využiť 46 hodín na maximum

Našli ste aj vy lacné letenky do metropoly Švédska a premýšľate, ako si užiť Štokholm za pár dní so všetkým, čo k tomu patrí?

My sme sa do hlavného mesta Švédska vybrali na 46 hodín a prinášame vám tipy, ako na výlete ušetriť, ako sa zbytočne nepopáliť na maličkostiach a čo stihnete v meste vidieť.

Tu je našich 12 postrehov z krátkeho výletu do Štokholmu:

1. Nie, nebude to lacný výlet

Aj keď vám na prvý pohľad príde, že ste vychytali výlet za super cenu, zdanie môže klamať. My sme za letenku zaplatili niečo málo nad 25 eur a leteli sme z Viedne.

Letieť Wizz Air-om síce nie je to najkomfortnejšie cestovanie, ale ak nie ste nároční, tie dve hodiny zvládnete. Nezabudnite na to, že ak si budete chcieť vybrať sedenie podľa seba, priplatíte si 10 eur. My sme si mohli na palubu zobrať len jeden menší batoh, ale na tých 46 hodín nám to stačilo.

2. Pozor na to, kde pristanete

To, že si zadáte do vyhľadávania prílet do Štokholmu, ešte neznamená, že budete hneď v centre mesta. Kým v New Yorku boli aj menšie letiská priamo v meste, tu sa tak nestalo. Myslite na to, keď budete letieť na Stockholm Skavsta Airport.

Rozmer letiska zďaleka nedosahuje ani to naše v Bratislave, no hlavným problémom je 80-minútová cesta do Štokholmu. Ak máte na výber, leťte radšej na letisko Arlanda, odkiaľ trvá cesta do centra najviac 45 minút.

3. Ako sa teda dostať do mesta?

Cestu do centra viete zo Skavsta Airport vyriešiť autobusom. Ten si nezabudnite objednať pomocou aplikácie Flygbussarna. Cesta trvá 80 minút a vyjde vás na 18 eur. Rezerváciu si viete upraviť spolu s odletom/príletom lietadla priamo v aplikácií a ste krytí aj pri meškaní letu. Autobus vás vysadí priamo na stanici v centre.

4. Hľadajte lacné ubytovanie

Kde sa dá bývať za 32 eur na noc? No predsa v hosteli. My sme si vybrali trojhviezdičkový Hostel Generator Stockholm a celú izbu pre štyroch spolu s vlastnou kúpeľňou. Na jednu osobu to vyšlo 32 eur.

Hostel má aj ďalšie výhody - lacné raňajky, možnosť free tour po meste so sprievodcom, prenájom bicyklov, pripojenie na internet či možnosť spoznať desiatky ľudí z celého sveta.

Samozrejme, ak vám hostel nevyhovuje, hľadajte cez overené klasiky ako AirBnb či Booking.

5. Lístky na metro neberte od tety

Ak ste ešte nevideli náš článok o štokholmskom metre, tak teraz spozornite. Je to totiž vec, ktorú v meste nemôžete prehliadnuť. A ani nechcete.

Ak si však pôjdete po celodennú metro kartu, nezabudnite na jednu radu. Spýtajte sa na na najlacnejšiu alternatívu. Denná karta stojí okolo 25 eur (jednorázový lístok na hromadnú dopravu stojí približne 4 eurá), no ušetriť sa dá na jej papierovej verzii. Tú nájdete na iných predajných miestach, niečo ako v našom dopravnom podniku. Nám to teta povedala sama od seba. Jedna z predajní je napríklad na zastávke T-Centralen. Viac informácií o celej infraštruktúre hromadnej dopravy nájdete tu.

6. Jedlo nad zlato

Štokholm je na naše pomery extrémne drahý. Môžete si hovoriť, čo chcete, je drahý aj pre vás. Čo to znamená? Tak napríklad:

pivo v meste 0,4l - 10 eur

mekáč - 15 eur

3x hamburger v bufete v Skansene - 47 eur

malá Coca Cola v obchode - 2,5 eur

fľaša alkoholu - to sme radšej ani neskúšali

obed pre dvoch (mäsové guľky) - 29 eur

A tak ďalej. Zámerne som spomenul len jedlo. Na to sme totiž za dva dni minuli viac ako na letenku a ubytovanie.

7. Nepic a žic

Tu len krátko. Nepite na verejnosti, nemíňajte peniaze na na kúpu alkoholu a radšej si ho prineste z letiska (v našom prípade Schwechatu).

8. Časovač na maximum

Už sme hovorili o tom, že ísť na 46 hodín sa neoplatí. Ak to ale urobíte, neleňošte na izbe, ale využite čas efektívne. Chodťe pozrieť metro, historické centrum, palác, radnicu, modernú štvrť či skanzen. Ak vám chýba zoznam, skúste náš rešerš pred výletom:

staré mesto Gamla Stan - to najkrajšie a najhistorickejšie centrum

námestie Stortorget - na ňom nájdete legendárne farebné domčeky a miesto, kde sa odovzdávajú Nobelove ceny

kostol Riddarholms Kyrkan

breh Riddarfjärden - zamierte na breh a do prístavu jedného z ostrovov

radnica Stadtshuset - s múzeom na mieste, kde sa preberajú Nobelove ceny

palácový vrch Slottsbacken s palácom Kunglinga

moderná časť Vasagatan - moderné centrum mesta s vyššími budovami ako je v Štokholme štandardné

moderné námestie Sergels Torg

9. Nie je ostrov ako ostrov

Ak chcete zažiť prvý Štokholm, určite choďte na ostrov Gamla Stan. Práve na ňom sa nachádzajú tie farebné domčeky z pohľadníc (na námestí Stortorget), úzke uličky ako z rozprávky či radnica, v ktorej sa odovzdávajú Nobelove ceny.

10. História a divočina v skanzene

Túžite po troche histórie, no máte chuť aj na prírodu a vaše malé ja chce íst do ZOO? Tak je pre vás celodenný výlet do Skansenu ako stvorený. Aj keď ho budete musieť z časových dôvodov trošku okresať.

Medvede, soby, vlky a iné zvery, budovy z každej éry švédskej histórie a doboví obyvatelia. Z poslednej položky sme onemeli úžasom. Švédi dohnali svoj Skansen do takého extrému, že tam okrem hercov po domoch nájdete aj reálnu dobovú školu s reálnymi študentami. Deti však nemôžete vyrušovať z ich historického prostredia.

11. Tajné miesta a kolobežky

Kolobežky sú síce fajn, no sú dosť drahé. Ale aj tak je to (okrem metra) ten najzábavnejší spôsob prepravy po meste. Vyskúšajte viac druhov, no potom si vymažte 5 aplikácií zo svojho smartfónu. Rovnako si viete požičať aj bicykle.

Čo sa týka cien kolobežiek, priemer pre značky Lime či Bird sa pohybuje okolo 1 eura za odomknutie a za minútu jazdy zaplatíte okolo 5 švédskych korún. Z osobnej skúsenosti pozor na značku Circ, pri ktorej stojí prvotná registrácia v aplikácia okolo 10 eur (niečo ako kaucia). S požičiavaním bicyklov sme osobnú skúsenosť v Štokholme nemali. Vieme ale, že sa volajú eu-bike a po stiahnutí aplikácie bola tiež nutná finančná záloha okolo 10 eur.

K tajným pekným miestam by som zaradil každý prístav, ktorý nájdete (my sme raz sedeli na móle na Gamla Stane a pri Skanzene).

12. BONUS: Tradičné mäsové guličky z Ikey

Nie, nemusíte ísť do nábytkárstva, to si nechajte na doma. Vo Švédsku sú köttbullar národným jedlom a nájdete ich všade. Google vám odporúčí najlepšie v meste v reštaurácii Meatballs for the People. Išli sme tam s kolobežkami za 30 dolárov, aby sme zistili, že sa tam dá platiť len v hotovosti. To bolo jedinýkrát, keď nám na našom výlete chýbala hotovosť.

Ale čo s tými guľkami? Môžem vám odporučiť podnik Mom´s Kitchen, kde sme k mäsovým guľkám a zemiakovému pyré dostali ja kávu, vodu a zeleninový šalát zdarma.

Nakoniec aj sľúbená veľká galéria:

Viac článkov o cestovaní nájdete tu. Podobného sprievodcu sme vám priniesli aj z výletu do New Yorku:

