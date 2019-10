18 filmových noviniek, ktoré by vám v októbri nemali ujsť

Dočkáme sa aj dokumentu vojnového fotografa Juraja Mravca.

7. okt 2019 o 10:07 Dominika Chrastová

1. Joker

Ako sa dnes naozaj cítite? Túto otázku nejedenkrát dostane aj skrachovaný komediant Arthur Fleck, ktorý sa už dlhšie pohybuje na hranici medzi realitou a šialenstvom. Jedného dňa sa vyberie do mesta oblečený ako klaun. V uliciach Gotham City ho napadnú zlodeji, čo Arthura už navždy zmení na ikonického zločinca menom Joker.

Novinka DC s Joaquinom Phoenixom v hlavnej úlohe príde do kín 3. októbra.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/egs-tUy4CVM

2. Vieš udržať tajomstvo? (Can You Keep a Secret?)

Každý má tajomstvá. Niekto také, ktoré by nepovedal ani najbližšej osobe. Emma však v návale lietadlových turbulencií a alkoholu zo seba vychrlí všetky naraz. To by samo osebe nebolo také zlé, lenže z neznámeho muža sa vykľuje jej nový šéf Jack Harper. Čo tají on?

Romantickú komédiu s Alexandrou Daddario nájdeme v kinách od 3. októbra.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/9EpsUA9fNlA

3. Zlatokopky (Hustlers)

Film nie je inšpirovaný Rytmusovou skladbou, ale skutočnými udalosťami, ktoré zverejnil New York Magazine. Striptérky istého klubu si uvedomia, že si zaslúžia viac, než byť okrádané o peniaze svojím šéfom. Tanečnica Ramona preto vymyslí, ako sa dostať hlbšie do vrecka bohatým klientom z Wall Street. Policajtov sa neboja, dobre vedia, že každý zákazník vyhľadáva ich služby potajme a nechcel by sa skompromitovať.

Dokedy im táto zárobková činnosť vydrží, uvidíme vo filme s Jennifer Lopez a Lili Reinhart 10. októbra.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/KOTPOn-qcSM

4. Ukradnutý štát

Po vražde novinára a jeho snúbenice sa prišlo na prepojenia medzi štátom a mafiou. Zuzana Piussi vo svojom novom celovečernom filme skúma, ako dochádza k únikom informácií a vznikajú kauzy, a zároveň reflektuje spoločenskú situáciu na Slovensku. V snímke vystupujú aj advokáti, blogeri, novinári či agenti spravodajských služieb.

Dokument príde do kín 10. októbra, no ešte deň predtým otvorí bratislavský filmový festival Jeden svet.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/eq-1FRaxUo8

5. Sladký koniec dňa (Słodki koniec dnia)

Príbeh sa odohráva v Toskánsku. Poľská poetka Maria Linde, laureátka Nobelovej ceny za literatúru, oslavuje s rodinou a priateľmi svoje 65. narodeniny. Jej život plynie pokojne v rytme talianskej provincie, až kým sa neodhalí jej vzťah s imigrantom, ktorým je o tridsať rokov mladší Arab Nazeer.

Poľskú novinku nájdeme v programe kín od 10. októbra.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/8zBPCRyzydk

6. Blíženec (Gemini Man)

Viete si predstaviť, že by vás chcela zabiť vaša o tridsať rokov mladšia verzia? Presne tento problém má agent Henry Brogan, elitný nájomný zabijak, ku ktorému sa dostali prísne tajné informácie. Ideálne by bolo, keby si ich zobral do hrobu, preto naňho pošlú výsledok projektu Gemini.

Henry Junior je kompletne digitálna postava, Will Smith jej dodal len emócie a výrazy tváre. Snímka, ktorá možno ovplyvní spôsob, akým sa budú natáčať filmy, príde do kín 10. októbra.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/HfopBTLNRg0

7. Hluché dni

Vidíte, ako sa ľuďom pohybujú ústa a pozerajú sa na vás, ale vnímate len ticho. Hluché dni je snímka režiséra Pavla Pekarčíka, ktorý priamo z rómskej osady prináša štyri príbehy o nepočujúcich deťoch. Sandra miluje futbal a Ronaldinha. Marián sa chce stať rušňovodičom. Súrodenci Roman, Kristián a Karmen túžia po keramickom záchode a skutočnej obývačke. Alena a René a obávajú, že bude hluché aj ich dieťa.

Myšlienky, ktoré vznikajú v tichu, uvidíme na plátne 11. októbra.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/us3xXS7uzWQ

8. Stratený domov

Matej a Oliver, dvaja záchranári z Bratislavy, sú súčasťou veľkej vojenskej ofenzívy na mesto Mosul. Ďalšími postavami filmu sú jezídi z už oslobodeného mesta Sindžár. Vzniká tak kontrast medzi ľuďmi, ktorí sa chcú dostať z Iraku do bezpečia, a tými, ktorí dobrovoľne opúšťajú svoje rodiny, aby pomohli na bojovej línii.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Juraj Mravec zažil vojnu v Iraku. Dnes si už s ľuďmi nemá čo povedať Čítajte

A potom je tu vojnový fotograf Juraj Mravec. Na fronte sa snažil splynúť so záchranármi, aby natočil materiál na celovečerný film. Premiéru bude mať 12. októbra.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/4w7lyAvz4tw

9. Vládkyňa zla 2 (Maleficent: Mistress of Evil)

Prešlo päť rokov. Nenávisť medzi ľuďmi a kúzelnými bytosťami sa úplne vytratila. Nečakaný zvrat udalostí a stretnutie s novými mocnými spojencami však dostane Angelinu Jolie v úlohe kráľovnej čiernej mágie a Elle Fanning ako princeznú na opačné strany Veľkej vojny, ktorá preverí ich rodinné putá.

Ako sa to skončí? Uvidíme 17. októbra.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/R7v2hsdRQ4s

10. Pražské orgie

Praha, sedemdesiate roky. Do mesta prichádza spisovateľ Nathan Zuckerman, aby našiel rukopis v jazyku jidiš a odniesol ho do Ameriky. Zoznámi sa so svojráznou a neskrotnou Oľgou, a tak spozná večierky, na ktorých každý hľadá únik za krátkou slobodou po svojom.

Film natočený podľa rovnomennej predlohy Philipa Rotha sa objaví v kinách 17. októbra.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/55yk8JMxaBc

11. Zombieland: Rana istoty (Zombieland: Double Tap)

Herecké hviezdy Woody Harrelson, Emma Stone, Jesse Eisenberg a Abigail Breslin sa v pokračovaní hororovej komédie vydajú naprieč postapokalyptickou Amerikou. Počas cesty narazia na nové druhy zombie. Čo ich však takmer zabije, budú konflikty v ich vlastnej provizórnej rodine.

Ako sa štvorica vyrovná so zásadnými zmenami v živote? Zistíme 24. októbra.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/-XO_U1xDRUk

12. Úplná láska (Le quietud)

Koľko tajomstiev môže skrývať jedna rodina? Dve sestry sa dozvedia odpoveď, keď k sebe po rokoch znova nájdu cestu. Očakávajú, že pre svoju rozdielnosť spolu dlho nevydržia. No každá tragická udalosť sa ľahšie prekonáva s niekým po boku.

Či sa argentínska dráma náhodou nezvrtne na argentínsku telenovelu, zistíme 24. októbra.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/SrkPhzE1OEo

13. Rozprestri krídla (Donne-moi des ailes)

Vedec Christian študuje voľne žijúce husi. Jeho syn je posadnutý videohrami a prázdniny v prírode považuje za nočnú moru. Nadchne ho až bláznivý plán zachrániť ohrozený druh husí tým, že ich lietadlom dovedú do inej oblasti.

Francúzska novinka inšpirovaná skutočným príbehom príde do kín 24. októbra.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/piS6zXeWyJ0

14. Cesta do nemožna

Život Milana Rastislava Štefánika tentoraz uvidíme v animovanej podobe s výraznou výtvarnou štylizáciou. Obdobie od roku 1904, keď najväčší Slovák prišiel do Paríža, až po osudný štvrtý máj 1919 zrežíroval Noro Držiak.

Prvý celovečerný trikový film príde do našich kín 30. októbra, pri príležitosti výročia vzniku ČSR.

Načítavám video... video https://vimeo.com/204265066

15. Terminátor: Temný osud (Terminator: Dark Fate)

Sarah Connorová je cynická osamelá bojovníčka, ktorá sa k svetu správa rovnako drsno ako svet k nej. Napriek tomu sa znova pokúsi spasiť celé ľudstvo, keď sa podujme na záchranu Dani. Tú prišiel z budúcnosti zlikvidovať vylepšený model Terminátora.

Linda Hamilton ako Sarah a Arnold Schwarzenegger ako Terminátor T-800 sa vrátia na plátna vo svojich ikonických úlohách 31. októbra.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/JD0VdXNp1cg

16. Sirota Brooklyn (Motherless Brooklyn)

Osamelý súkromný detektív s Tourettovým syndrómom sa pokúša objasniť vraždu svojho mentora a jediného priateľa Franka Minnu. K dispozícii má len nejasné stopy a svoju jedinečnú pamäť.

V hlavnej role sa predstaví Edward Norton, ktorý snímku zároveň napísal aj režíroval. Ako zvládol všetky tieto úlohy? Zistíme 31. októbra.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/wlmxj-EGE8U

17. Amnestie

Václav Havel len pár dní po zvolení za československého prezidenta udelil rozsiahle amnestie. A práve tie spájajú osudy troch rodín zasiahnutých komunistickou perzekúciou. Dráma navyše zachytáva obrovskú nespokojnosť medzi väzňami, čo viedlo k vzbure v Leopoldove.

Novinka zo slovenskej a českej produkcie inšpirovaná knižnou predlohou Radovana Dunaja príde do kín 31. októbra.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/kWnWStVaus8

18. Volanie

Opustili svetský život, manželku, deti, prácu a vstúpili do kláštora. Erik Praus sa vo svojom najnovšom dokumentárnom filme sústredí na život troch mníchov. Prostredníctvom nich zachytáva neopakovateľnú duchovnú atmosféru a mystiku pravoslávneho kláštora Počájivská lávra.

Príbeh z Ternopiľskej oblasti na západe Ukrajiny nájdeme v programe kín od 31. októbra.