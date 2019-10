Fičala Dankova pleseň. Pozrite si septembrové vtipy slovenského internetu

Na slovenskom internete vzniknú každý deň desiatky mémov a vtipov. Tie reagujú na aktuálne (prevažne) politické dianie. Najlepšie z nich vám okrem nášho Instagramu ponúkame aj v ďalšom mesačnom prehľade.

Od septembra sa aj Slovensko môže chváliť svojou verziou mému Disaster girl. Jeho stredobodom nie je nik iný ako premiér, ktorý sa vybral do obce Dačov Lom, aby si pripomenul 75. výročie SNP.

Na svojom Facebooku sa pochválil aj fotkami, na ktorých zapaľuje vatru a keď horí, víťazoslávne od nej kráča smerom k objektívu fotoaparátu.

V skratke: Matovič daroval Dankovi letenku do Grécka, ten ho nazval falošným, špinavým bu***antom. Bežný deň v slovenskom parlamente.

Predseda parlamentu zase perlil v éteri. Vybral sa do relácie Sobotné dialógy na RTVS, v ktorej sa stretol s lídrom koalície PS/Spolu, Michalom Trubanom, a nejakým zázrakom sa dostal k plesniam v nemocniciach a zábava bola na svete.

"Veď dneska, odfotí premiér pleseň a ja mu vždy hovorím: NEFEŤ PLESEŇ! Urob zmenu verejného obstarania!" povedal Danko a postaral sa o nový náklad vtipov.

Deň otvorených dverí v NR SR zrejme pre poslanca Smeru nedopadol podľa očakávaní. Daniela Benková sa s ním odfotila bez toho, aby si Ľuboš Blaha všimol, že dievča má v ruke karikatúru komunizmu.

Koaličná strana Most-Híd mala v septembri "menšie" problémy. Zo strany za poslednú dobu odišiel napríklad bývalý europoslanec József Nagy, predsedníčka zahraničného výboru a poslankyňa Katarína Cséfalvayová, exminister obrany Martin Fedor či minister životného prostredia László Sólymos a Peter Antal.

Neuveriteľné sa stalo skutočnosťou a Milan Mazurek z Kotlebovej ĽSNS už viac nebude poslancom. Súd ho na začiatku septembra uznal vinným za výroky o Rómoch s rasistickým charakterom, ktoré odvysielalo žilinské Rádio Frontinus ešte v októbri 2016.

A my sme sa na tom odviazali niekoľkokrát. Najskôr sme mu pripravili zoznam vecí, ktoré by mohol robiť po strate mandátu:

Potom sme si predstavili, ako by to vyzeralo, keby si naozaj otvoril stánok s kebabmi:

