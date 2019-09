12 najlepších inštalácií z tohtoročnej Bielej noci

Biela noc opäť dostala počas posledného septembrového víkendu do bratislavských ulíc tisíce ľudí. Niektoré inštalácie boli voľne prístupné, iné sa dali pozrieť len s takzvaným BN Passom.

Festival sa z pôvodného jednodňového zážitku premenil na trojdňový maratón, počas ktorého si ľudia mohli inštalácie prezrieť okrem večerných hodín aj za slnečného dňa.

(zdroj: Viktor Hlavatovič)

Ktoré inštalácie sa nám najviac páčili?

V uliciach Bratislavy sme strávili dva dni a dve noci, aby sme vám priniesli tie najlepšie zábery. V sobotu sme vám z mesta priniesli aj gifká, no chcelo to ešte niečo viac. Toto je náš výber najlepších inštalácií z Bielej noci 2019 v Bratislave:

1. Kit Webster / Axiom

Koľko pixelov ste už v živote videli? Vizuálne dielo, ktorého autorom je austrálčan Kit Webster, zasadilo do prostredia Sadu Janka Kráľa scénu s vyše 700 000 svetelnými bodmi a zaradilo sa medzi najväčšie diela v histórii festivalu.

Celý objekt dopĺňala aj hudba, ktorá s psychadelickým blikaním mohla spôsobiť až závrate. Každopádne bolo dielo Axiom jedno z najlepších, aké sme na Bielej noci za posledné roky videli.

(zdroj: Viktor Hlavatovič)

2. Luke Jerram / Gaia

Pamätáte si na minuloročný mesiac v Medickej záhrade? Tento rok išla latka ešte vyššie a na Filozofickej fakulte UK ste počas troch dní mohli pozorovať točiacu sa zemeguľu. Tá mala priemer sedem metrov a za momunemtálnym dielom stál (rovnako ako minulý rok) Brit Luke Jerram.

Zemeguľa sa vznášala nad našimi hlavami aj počas dňa, čím sa podaril zámer Bielej noci rozšíriť festival aj o celodenné inštalácie.

(zdroj: Viktor Hlavatovič)

3. Plastique Fantastique / The BIG MASS

Kolektív umelcov Plastique Fantastique sa na festivale objavil už niekoľkokrát. Tento rok pritvrdili a na Hlavnom námestí nafúkli obrovskú bublinu s názvom The BIG MASS (Veľká hmota). V nej sa počas troch dní odohrávali rôzne koncerty a umelecké predstavenia.

(zdroj: Viktor Hlavatovič)

4. VJ Suave / Suaveciclo performance

Toto dielo ste mohli vidieť len ak ste mali naštudovaný program sprievodných podujatí. Magická prechádzka po Kúpeľnej ulici sa odohrávali každý deň o ôsmej hodine večer. Audiovizuálna prechádzka ulicami Starého mesta bola dielom svetoznámych digitálnych umelcov VJ Suave z Brazílie.

Tí si do hlavného mesta priniesli špeciálne upravený nákladný bicykel vybavený počítačom, projektorom a reproduktormi a bavili nielen deti, ale aj dospelých. My sme sa na Brazílčanov prišli pozrieť v nedeľu a bolo to... rozkošné.

(zdroj: Viktor Hlavatovič)

5. Numen/For Use / String

Jedným z platených diel, ktoré ste mohli "ochutnať" pomocou BN Passu, bolo aj dielo String od kolegtívu Numen/For Use. Nachádzalo sa vo štvrti Zuckermandel a išlo o 3D mriežku vytvorenú lanami, ktorá bola zasadená do sterilne bieleho prostredia. To vytváralo dojem vesmírnej preliezky, ktorá určite zaujala každého, kto do nej vliezol.

(zdroj: Viktor Hlavatovič)

6. Pavol Truben / Polarizácia

Svetelná inštalácia v telocvičňi na Gamči na Grösslingovej 18 nám vzdorovala celé tri dni. Nakoniec sme si na ňu však našli čas a neoľutovali sme.

Náhodne preblikávajúce neónové trubice sme na Bielej noci videli už niekoľkokrát, no tentoraz celá scéna dostala iný rozmer práve miestom, ktorým bola telocvičňa gymnázia.

(zdroj: Viktor Hlavatovič)

7. Lucia Luptáková / Keď svietim, tak som

Svetelná inštalácia Lucie Luptákovej oživila verejné toalety na Šafárikovom námestí. Osobne nás pritiahol len sálajúci dym, no nakoniec sme pri diele pobudli dlhšie, ako sme mysleli. Dôvod je presne vystihnutý v popise celej inštalácie -"Prečo sa vo vnútri svieti, keď je mreža nad schodiskom zamknutá?"

(zdroj: Viktor Hlavatovič)

8. Viktor Frešo / Circle Head

Ak ste dielo Circle Head od Viktora Freša na nábreží Dunaja nestihli obehnúť, nezúfajte. Ide totiž o trvalú inštaláciu, ktorá ostane na svojom mieste aj po ukončení festivalu. Dielo zaujalo najmä deti, ktoré už pri odhalení neskrývali svoje prekvapenie.

(zdroj: Viktor Hlavatovič)

9. BN Label / Play of light

Aj keď sme boli väčšinou zvyknutí na sveteľné ľúče z Mostu SNP, tento rok sa organizátori rozhodli osvetliť Bratislavu pomocou budovy Národnej banky. Bolo ju vidieť z nábrežia, strechy VÚB či iných častí mesta.

(zdroj: Viktor Hlavatovič)

10. VŠMU / Labyrintárium

Za multiinštaláciami na Ventúrskej ulici stojí tím študentov VŠMU, ktorí vytvorili priestorový objekt so špecifickým dizajnom. Ten zasadili do labyrintu a prechádzka ním využila všetky vaše zmysly.

(zdroj: Viktor Hlavatovič)

11. Matej a Juraj Krén / Knihy - Obrazy

Matej Krén pripravil na výstavu v Pálffyho paláci tri nové diela. Ak ste ešte nepoznali (aj vizuálne), čo znamená nekonečno, tak ste boli na správnom mieste. Inštaláciu si užili aj milovníci kníh, keďže tie boli hlavnou dominantou celého projektu.

(zdroj: Viktor Hlavatovič)

12. Filthy Luker & Pedro Estrellas / Octopus

Sklad č. 7 pri nákupnom centre na Dunaji vám určite nemohol ujsť. Síce boli v tejto lokalite aj ďalšie diela, no chobotnica "vytekajúca" z okien budovy bola určite tým najzaujímavejším.

(zdroj: Viktor Hlavatovič)

