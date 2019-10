Konšpirujúci Fico alebo Trump s toaletným papierom. Čo fičalo pred rokom?

Česko desila mamba zelená.

10. okt 2019 o 13:13 Viktor Hlavatovič

Na Fičí vám pravidelne prinášame výbery vtipov o tom, čo sa v spoločnosti deje. V Mémcyklopédii vysvetľujeme, ako vznikli najznámejšie slovenské mémy, a pravidelne sa venujeme aj prešľapom našich politikov - samostatnou kapitolou sú napríklad vtipy o Andrejovi Dankovi, Robertovi Ficovi, Petrovi Pellegrinim, Kotlebovej ĽSNS či Andrejovi Kiskovi.

Napadlo nám, že by ste si radi pripomenuli, na čom sa Slovensko bavilo pred rokom. Každý piatok vám preto prinesieme prehľad toho, čo bavilo krajinu a internety počas daného týždňa v roku 2018. Prehľad z druhej polovice septembra nájdete tu:

Čo fičalo na začiatku októbra?

Podľa susedov tlmočila obvinenému podnikateľovi Marianovi Kočnerovi z taliančiny. Nejedného Slováka pri pohľade na to, ako ju policajti vlečú v putách, striaslo.

A to nielen preto, že si zrejme objednala vraždu novinára, ale aj preto, že tak trochu pripomína Samaru z hororu Kruh.

(zdroj: Facebook - Zomri)

Po zverejnení noviniek vo vyšetrovaní vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej sa zase raz na tlačovke odviazal expremiér Robert Fico.

S verejnosťou sa podelil o konšpirácie o tom, ako médiá, opozícia a prezident chceli vďaka protestom "zmeniť mocenské pomery na Slovensku".



Za predsedom strany Smer stála v jednom rade nastúpená špička strany, najviac však zaujal vtedajší minister financií Peter Kažimír.

Ten po celý čas stál zvláštne strnulo s takmer nemenným výrazom tváre a pôsobil len ako papierová maketa. Ľudia si robili srandu, že vyzerá, akoby sa chystal narukovať do armády a že si v saku zabudol vešiak.

(zdroj: Fičí)

Fico a Kočner boli kedysi susedia - v apríli 2016 priniesla Pluska správu, že Kočner sa stal Ficovým susedom, keď kúpil byt v luxusnom komplexe Bonaparte. Viac internetu nebolo treba.

(zdroj: Facebook - Zomri)

Hlavné mesto Českej republiky bolo na nohách - v Prahe ušiel majiteľke smrteľne jedovatý had, mamba zelená. Neboli by to Česi, keby si z celého bizarného úteku hada nezačali robiť srandu.

Prezident USA Donald Trump na ceste na zhromaždenie v Minneapolise nastúpil do lietadla Air Force One v sprievode vlajúceho toaletného papiera, ktorý mal prilepený k topánke.

Na vrchu schodov sa ešte otočil a zakýval, pričom sa mu tam kúsok papiera konečne odlepil a ostal pred dverami lietadla.

Našu pozornosť zaujali aj tieto bizarnosti:

V Mémcyklopédii sme vám predstavili Petra Plavčana a jeho nestarnúcu frázu Ďakujem veľmi pekne za vaše otázky.

