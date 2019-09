Ramazzotti aj Iglesias. Najlepšie koncerty na Slovensku a okolí v októbri

Pre romantikov aj metalistov.

25. sep 2019 o 15:15 Viktor Hlavatovič

Slovensko

Paul Gilbert (Mr. Big)

Rockový gitarový virtuóz, ktorý je v zozname Top 5 Shredders of All Time. Gitarista kapely Mr. Big okrem tvorby skupiny predstaví fanúšikom aj veci z najnovšieho albumu Behold Electric Guitar.

Paul zahrá 2. októbra v Majestic Music Clube v Bratislave a 3. októbra navštívi Collosseum v Košiciach. Lístky na oba koncerty nájdete tu.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/V_c0aoOgWVg

Freedom Call, Visions of Atlantis, Symphonity

Dlhovlasý Chris Bay a jeho kapela Freedom Call majú 20 rokov a svojich Warriors of Light potešia koncertom aj na Slovensku. Dokonca hneď dvoma, pretože 4. októbra navštívia Kasárne/Kulturpark v Košiciach a 5. októbra DK ŽSR Zvolen.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/Vy4CQOyQ-0k

Eros Ramazzotti

Ženské srdcia budú plesať. Takýto prívlastok môžeme dať koncertu, ktorý už 5. októbra odpáli pop-rocková hviezda Eros Ramazzotti z Talianska. Slovenským fanúšikom predstaví okrem hitov aj svoj najnovší album Vita Ce Nè.

Koncert sa bude konať na štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave a lístky naň kúpite tu.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/eTOKcxIujgE

Alphaville

Priamo z osemdesiatych rokov príde do bratislavského klubu Babylon skupina Alphaville. Piesne Big In Japan, Forever Young, Sounds Like a Melody počuli slovenskí fanúšikovia naživo už viackrát, no tentoraz pôjde o klubový koncert. Konať sa bude 12. októbra a lístky kúpite tu.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/BOKQFTH5w5I

Cradle of Filth

Tvrdšiu hudbu si užije košické Collosseum aj 15. októbra, keď v metropole východu vystúpi anglická metalová skupina Cradle of Filth. Lístky na koncert sú stále v predaji.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/6dW6aNAZGTM

Enrique Iglesias

Španielsky spevák, skladateľ, hudobný producent a herec Enrique Miguel Iglesias Preysler rozčaruje srdcia slovenských fanúšičiek v posledný októbrový deň na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave. Koncert je už vypredaný, možno sa vám však podarí zohnať lístky vo facebookovej udalosti.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/NUsoVlDFqZg

Česko, Rakúsko a Maďarsko

As I Lay Dying

Ak máte radi tvrdšie žánre, bude pre vás tento viedenský koncert to pravé orechové. V Planet.tt Bank Austria Halle Gasometer vystúpia už 6. októbra kapely As I Lay Dying, Chelsea Grin, Unearth a Fit for a King. Lístky na koncert kúpite tu.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/LdUhTHGR1Tk

Nick Murphy fka Chet Faker

Milovníci alternatívnej hudby a elektroniky si užijú svoje 12. októbra v pražskej Lucerne, kde ich očarí Chet Faker. Lístky kúpite na tomto odkaze.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/hi4pzKvuEQM

The Rasmus

Do Budapešti budete môcť zabehnúť počas októbra na fínsku skupinu The Rasmus. Piesne First Day of My Life, No Fear alebo In the Shadows zahrajú v Barba Negra Music Clube už 18. októbra. Lístky sú v predaji.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/oBvbX571P3s

The Amazons

Rocková kapela z Readingu odpáli svoj koncert 21. októbra v Das Werk vo Viedni. Kapela sa v Anglicku teší veľkej popularite a lístky na ich koncert nájdete tu.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/_F3_hVmMA2U

Tom Walker

Hviezda, ktorá sa tento rok predstavila aj na českom festivale Colours of Ostrava, zahrá už 29. októbra v Roxy v Prahe. Ak si chcete vypočuť jeho hit Leave a Light On, lístky dostanete tu.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/nqnkBdExjws

The Exploited

V Storm clube v Prahe vystúpi punková legenda 29. októbra a prinesie to pravé punkové šialenstvo. Lístky kúpite tu.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/FZLBmqFiGjY

