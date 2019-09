Foťte si značky áut. 9 rád, ktoré by ste mali dodržať pri stopovaní

25. sep 2019 o 15:20 Denis Dufala

Stopovanie je fenomén, ktorý mnohých ľudí desí, iní však vďaka nemu precestovali kus sveta. K druhej skupine patrím aj ja - stopom som cestoval už viackrát, naposledy to bolo z Bratislavy až do Ríma. O tomto výlete sa dočítate v mojich ďalších článkoch, dnes sa však pozrieme na to, ako stopovať tak, aby to bolo čo najbezpečnejšie.

Čo by ste o stopovaní mali vedieť a ktoré rady by sa vám mohli zísť?

1. Na tabuľu píšte smer jazdy a veľké mestá v okolí.

Stopujte s tabuľkou, na ktorej je napísané najbližšie mesto alebo dedina v smere, do ktorého sa chcete dostať. Ak by ste mali na tabuli nejakú menšiu dedinku, o ktorej ani domáci vodiči nevedia, budete čakať márne. Najlepšie je na tabuľu písať smery, konkrétne väčšie dediny či mestá.

Najlepšie na stopovanie sú podľa mojich skúseností menej frekventované cesty nižších tried, je tam väčšia pravdepodobnosť, že vás niekto odvezie.

(zdroj: Denis Dufala)

2. Vyberajte si miesta, kde vám vodič dokáže zastaviť.

Nestopujte tam, kde vás nikto nevidí. Najlepšie miesta na stopovanie sú tie, na ktorých vám má vodič kde pristaviť auto. Najlepšie sú vjazdy a výjazdy na benzínové pumpy, parkoviská či výjazdy z odpočívadiel na diaľnici.

Dôležité je tiež všímať si úseky, kde chodia autá pomalšie. Ak okolo vás auto prefrčí rýchlosťou 120 kilometrov za hodinu, tak si váš palec a tabuľku nad hlavou ani nevšimne.

(zdroj: Mravlja Matjaz, CC BY-SA 4.0, Wikimedia)

3. Nehanbite sa.

Stopovať nemusíte len na ceste - pýtať sa môžete aj ľudí oddychujúcich na pumpách či odpočívadlách, možno majú namierené práve tam, kam vy.

Kamionisti majú väčšinou spoločné rádio, kde vás zahlásia a jeden z nich, ktorý ide vaším smerom, vás len vyzdvihne. My sme to nazývali dohodnutý stop.

(zdroj: Pxhere.com)

4. Dajte vedieť svojim blízkym, kam a s kým idete.

Doma nechajte svojim blízkym kontakty na svojho parťáka a tiež blízkych a rodinu z jeho/jej strany. Môže sa stať, že sa vám obom vybije telefón aj externá nabíjačka a aj 24 hodín budete nedostupní. Preto je dobré kontaktovať všetkých blízkych a prepojiť ich navzájom.

Ak už nastúpite k niekomu do auta, nie je na škodu, aby ste svoj kontakt doma informovali o tom, kde a do akého auta ste nastúpili. To nás vedie k bodu číslo päť...

(zdroj: Pixabay.com)

5. Foťte si značky áut predtým, ako do nich nastúpite.

Ver, ale preveruj. Ako stopár nemáte príliš na výber, beriete prvé autá, ktoré vám pristavia. Dávajte však pozor na to, komu sadáte do auta. Nie je na škodu si pred nástupom do auta nenápadne odfotiť evidenčnú značku vozidla. Okrem bezpečnosti to má aj ďalší dôvod - môže sa stať, že tam zabudnete telefón alebo niečo dôležité a po výstupe z auta zistíte, že neviete ani meno vodiča.

(zdroj: Skelanard, CC BY-SA 4.0, Wikimedia)

6. Komunikujte s vodičom, ak vidíte, že má o komunikáciu záujem.

S vodičom, ktorý vás vzal, udržiavajte komunikáciu. Samozrejme, ak o to stojí. Aj keby ste nehovorili rovnakým jazykom, snažte sa s nim dorozumievať prinajmenšom cez prekladač alebo "rukami-nohami".

(zdroj: Pxhere.com)

7. Nezabudnite na poistenie.

Pre cestovanie stopom je obzvlášť veľmi dôležité zaobstarať si cestovné poistenie. Do balíčku poistenia by ste si mali pridať tiež ochranu proti krádeži. Stopárom hrozia krádeže viac ako úrazy.

8. Všetky osobné doklady majte vždy pri sebe.

Pas, občiansky preukaz a kartičku poistenca majte vždy pri sebe, najlepšie v kapsičke, ktorú nosíte na tele.

9. Dbajte na pohodlie, nie na štýlovosť.

Namiesto riflí uprednostnite pohodlné tepláky, namiesto cool tričiek s nápismi uprednostnite funkčné tričká, ktoré sú rýchloschnúce a odpudzujú pot. Zabudnite na sandále či tenisky, ideálna je pohodlná a priedušná obuv, prípadne turistická obuv do náročnejšieho terénu.

(zdroj: Lusinemarg, CC BY-SA 3.0, Wikimedia)

Čo by ešte v batohu stopára nemalo chýbať?

Šortky alebo plavky

Počas zastávok možno narazíte na jazero či more.

Počas zastávok možno narazíte na jazero či more. Spodná bielizeň a ponožky

Samozrejmosť, nám sa osvedčila pohodlná spodná bielizeň pre futbalistov.

Samozrejmosť, nám sa osvedčila pohodlná spodná bielizeň pre futbalistov. Prikrývka hlavy a slnečné okuliare

Dostať úpal určite na náročnej ceste nechcete.

Dostať úpal určite na náročnej ceste nechcete. Pár konzerv jedla

Ľahko sa môže stať, že najbližší obchod či reštaurácia budú od vás niekoľko hodín cesty.

Ľahko sa môže stať, že najbližší obchod či reštaurácia budú od vás niekoľko hodín cesty. Pršiplášť

Reflexné prvky

Uterák

Znovupoužiteľná fľaša na vodu

Fixky, kartón

(zdroj: Pixabay.com)

