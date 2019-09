Mém s Gretou a Trumpom baví internet. Uplatnil by sa aj v slovenskej politike

Trump sa zase raz predviedol.

24. sep 2019 o 11:44 Kristína Janščová

Zraky novinárov a médií z celého sveta sa počas predposledného septembrového víkendu upierali do New Yorku - konal sa tam klimatický summit OSN. Internet zaujala najmä švédska ekologická aktivistka Greta Thunberg, ktorá lídrom členských štátov adresovala ostré slová.

"Toto je celé zle. Ja by som tu nemala byť. Mala by som byť v škole na druhej strane oceánu. Lenže vy sa všetci obraciate na nás mladých, aby sme vám dali nádej. Ako si to dovoľujete?" oborila sa na svetových politikov, ktorí jej prejav viackrát prerušili potleskom.

"Ľudia trpia, ľudia umierajú, celé ekosystémy sa rúcajú, sme na začiatku masového vymierania. A všetko, o čom vy dokážete rozprávať, sú len peniaze a rozprávky o nekonečnom ekonomickom raste. Ako si to dovoľujete?" pokračovala mladá Švédka trasúcim sa hlasom a so slzami v očiach.



"Zrádzate nás, ale mladí ľudia začínajú vidieť vašu zradu. Upierajú sa na vás oči všetkých budúcich generácií, a ak sa rozhodnete nás zradiť, hovorím vám: Nikdy vám neodpustíme!" povedala Thunberg svetovým politikom.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/qWEpTok6AJo

Dalo sa čakať, že na jej slová zareaguje americký prezident Donald Trump. Tak, ako to vie len on.

V pondelok neskoro večer na Twitteri vysmial 16-ročnej švédskej aktivistke. Napísal: "Pôsobí ako veľmi šťastné mladé dievča, ktoré sa teší na svetlú a krásnu budúcnosť. Je to také milé!"

Americký prezident sa na chvíľu ukázal aj na summite, a internet si na ňom zase raz zgustol.

Za všetko môže krátke video z jeho príchodu na summit a Gretina reakcia, ktorá dokonale zobrazuje vašu náladu, keď v pondelok ráno zazvoní budík.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/zmXOPrCr_F4

Internet tak má nové obľúbené GIF-ko:

https://giphy.com/embed/WOfs4RZ6uunQ4usme2

Bavia sa na ňom najmä ľudia na Twitteri, ale aplikovať by sa dalo aj na slovenské pomery:

***

(zdroj: Fičí)

***

(zdroj: Fičí)

***

(zdroj: Fičí)

***

(zdroj: Fičí)

***

(zdroj: Fičí)

***

(zdroj: Fičí)

***

(zdroj: Fičí)

***

(zdroj: Fičí)

***

(zdroj: Fičí)

***

(zdroj: Fičí)

***

(zdroj: Fičí)

***

(zdroj: Fičí)

Viac vtipov o Donaldovi Trumpovi nájdete tu.

