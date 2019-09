Matovič a Danko predviedli v parlamente teátro, nechýbali vulgarizmy

Vyprovokoval ho na emócie urážok.

13. sep 2019 o 11:17 Viktor Hlavatovič

Atmosféra pred parlamentnými voľbami sa začala vyostrovať skôr, ako sme čakali. Vo štvrtok 12. septembra (takmer pol roka pred voľbami) sa predseda NR SR Andrej Danko a poslanec OĽaNO Igor Matovič pohádali priamo v pléne parlamentu.

Na to, že sa Danko s Matovičom nemajú radi, sme si už zvykli. Poslanec OĽaNO ho však ešte nikdy nevytočil tak, ako sa to stalo vo štvrtok. Všetko to spustil jeden z posledných žartíkov akčného poslanca.

Matovič totiž daroval Dankovi letenku do Grécka.

Dôvodom bolo vyjadrenie Andreja Danka vo viacerých médiách, ktoré sa týkalo navyšovania štátneho dlhu a nabratia miliardových pôžičiek, ktoré Igorovi Matovičovi pripomenulo správanie sa gréckych politikov.

Celá táto zábavka vyústila do otvorenej konfrontácie v pléne parlamentu. Počas nej si s predsedom vymenili štipľavé odkazy, ktoré do parlamentu určite nepatria.

Ich konverzácia prebiehala asi takto:

Danko: "Si falošný, špinavec, bu***ant. Ty mne nebudeš hovoriť, že som haj*el. Ja nemám papier na hlavu ako ty."

Matovič: "Ty si predseda Národnej rady? Predseda národnej rady povie v pléne poslancovi, že ty si bu***ant?"

Danko: "Už ťa mám plné zuby, vypadni!"

Matovič: "Ale nehovor, poď ma vyhodiť!"

Danko: "Si bu***ant!"

Ak by vám prepis nestačil, môžete si pozrieť aj živý (aj keď trošku nekvalitný) záznam:

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/R3xAhJbsaNY

To, kde ostala Dankova slušnosť a zákaz používania expresívnych výrazov v budove NRSR, je nám záhadou. Matovič zase raz nesklamal vizuálnymi pomôckami, ktoré Danko taktiež zakázal.

Na všetko sa z prvého radu pozerali poslanci na čele s Mariánom Kotlebom, ktorý si to očividne mimoriadne užíval a cítil sa dobre. Celú situáciu si nenechal ujsť ani internet, od ktorého to okrem spomínanej dvojice schytal aj šéf ĽSNS.

Toto sú najlepšie vtipy o hádke Danka s Matovičom:

***

(zdroj: Fičí)

***

(zdroj: Fičí)

***

(zdroj: Fičí)

***

(zdroj: Fičí)

***

(zdroj: Fičí)

***

(zdroj: Facebook - Kripláže)

***

(zdroj: Facebook - Zomri)

***

(zdroj: Facebook - Cecove meme)

***

(zdroj: cynickaobluda.sme.sk)

***