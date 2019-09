Partia z Oravy išla do Afriky. Po ich videu zatúžite po výlete aj vy

Uhryzla ich opica a raz zablúdili v 45 stupňoch.

13. sep 2019 o 12:22 Viktor Hlavatovič

Dovolenka na pláži, výlet do jednej z európskych metropol či spoznávanie domácej krajiny. Asi tak si bežný Slovák predstaví svoju ideálnu dovolenku.

To však neplatí o Antonovi Katrenčíkovi a jeho kamarátoch. Ak sa vám zdá, že ste jeho meno u nás už videli, nemýlite sa. Vytvoril totiž toto skvelé video o kalamite na Orave:

Tentokrát mu však kopy snehu v rodnej Oravskej Lesnej nestačili.

So svojimi kamarátmi sa preto vybral navštíviť exotickú Afriku, presnejšie časť Ouzoud v Maroku, ktorá podľa jeho slov pripomína rozprávku Madagaskar. Výber destinácie však nebol náhodný, keďže sa tam už v minulosti zastavil na jednej zo svojich predchádzajúcich výprav. Z desiatich dní v Afrike si okrem spomienok priniesol aj video, po ktorom zatúžite po výlete do Afriky aj vy.

https://giphy.com/embed/MFfr7AJjZo7E2HXDQe

Počas výletu im párkrát išlo o život.

Čo všetko zažili? Skákanie do vody z 20-metrových útesov, lovenie rýb, stavanie domčeka z bambusov či zbieranie ovocia. Po lese chodili bosí, nemali žiadny budík a na internet sa kvôli signálu nemohli pripojiť všade, kde chceli.

Za najzaujímavejšiu skúsenosť považuje stretnutie s "domácimi"."Celkovo majú títo ľudia inak položenú hranicu strachu, resp. nemajú takmer žiadny. Brali nás na 100-metrové útesy bez akéhokoľvek istenia a bola tam takmer kolmá stena," hovorí Anton.

"My sme si dole mysleli, že sa jedná o turistický chodník, ale boli to ich tajné chodníčky, kde stačilo jedno pošmyknutie a bol by koniec."

Okrem toho zažila partia aj viacero kritických momentov."Ja som raz spadol zo 6-metrového útesu, Lukáša uhryzla opica do hlavy a raz sme zablúdili v 45 stupňoch a boli bez vody asi päť hodín. Nič vážne sa však nestalo," spomína.

https://giphy.com/embed/mEJWrBYxcUBt3HweNG

Ako vzniklo video, ktoré vyzerá ako z motivačných príručiek?

Keďže Anton nie je vloger ani Youtuber, rozhodol sa priblížiť Afriku ľuďom priamo z Oravskej Lesnej. "Nepíšem to ako motivačné reči, vždy napíšem k videu to, čo cítim a to, čo chcem povedať."

Hlas vo videu nepatrí jeho autorovi, objednal si ho na internete. Cez službu Fiverr poslal text chlapíkovi v Amerike, ktorý ho za pár dolárov narozprával.

https://giphy.com/embed/TI4TSSD5oFCH3v1XwM

A koľko takýto výlet stojí? Budete prekvapení.

Letenka sa dá nájsť aj za 50 až 100 eur a desaťdňový výlet ich na osobu vyšiel niečo okolo 250 eur.

"My sme im tam však nechali viac, aby sme im postavili dom, boli sme im v meste nakúpiť dresy a boxerské rukavice," dopĺňa Anton.

Partia Oravčanov sa s domácimi spriatelila natoľko, že im zaplatili letenky na Slovensko. "Devätnásteho januára príde päť ľudí k nám na Slovensko a prvýkrát uvidia sneh," uzatvára Anton.

Video o krásach Afriky od partie Slovákov si môžete pozrieť tu:

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/z0wOTRUJc80

