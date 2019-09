Ľuďom pripomínajú trojplatničku. Internet sa baví na nových iPhonoch

Aj vy sa tešíte na varnú dosku?

12. sep 2019 o 12:09 Viktor Hlavatovič

Predstavovanie nových produktov najväčších technologických gigantov je vždy zážitok, o to viac, ak niečo nevyjde podľa predstáv. To sa však u firmy Apple veľmi často nestáva.

Aj keď sme za posledné roky od obľúbeného jabĺčka prestali dostávať obzvlášť zaujímavé a prevratné novinky, Apple na poslednej konferencii, ktorá sa konala 10. septembra, predstavil nové generácie iPhonov, iPadov a hodiniek Apple Watch.

Viac o ich nových produktoch sa dozviete v špeciálnom dieli technologického podcastu Klik:

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Klik: Nové produkty od Apple už nie sú unikátne inovatívne zariadenia Čítajte

A všetci vieme, že kde končí konferencia Apple, začína zábava.

Súvisiaci článok Nový iPhone hrá na city Čítajte

Hneď po konferencii sa na internete roztrhlo vrece s vtipnými prirovnaniami a kreatívnymi nápadmi. Ľudia sa bavia najmä na nových Iphonoch s označením 11 PRO a 11 PRO MAX, ktoré dostali na svoju zadnú stranu tri fotoaparáty.

Tie po bližšom pohľade pripomínajú ľuďom trojplatničku, oči pavúka, holiaci strojček či iné bizarnosti.

(zdroj: Facebook - Slovník súčasných slov)

***

(zdroj: Fičí)

Z nových iPhonov si robí srandu aj výrobca prezervatívov.

Celú situáciu využila aj firma Durex India, ktorá si na novom iPhone postavila svoju reklamu na prezervatívy. Jej sloganom je "Do it like a pro" (rob to ako profík - nový iPhone s tromi fotoaparátmi má názov 11 pro).

Tu je výber tých najlepších vtipov o nových produktoch Apple. Počkajte, kým sa príspevky z Twitteru načítajú.

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

Súvisiaci článok