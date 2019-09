18 článkov, ktoré zhŕňajú tohtoročnú festivalovú sezónu

Zaspomínajte si s nami na leto.

10. sep 2019 o 15:17 Kristína Janščová

Leto je už, zdá sa, definitívne za nami a na dovolenky a festivaly už môžete len spomínať pri prezeraní fotiek. Priestor (konečne) dostanú lokše, husacina, kolotoče a vinobrania.

Ak sa však ešte nechcete s letom úplne rozlúčiť, zaspomínajte si s nami, ako to vyzeralo na tohtoročných festivaloch.

Nášho fotografa sme poslali na štyri veľké festivaly na Slovensku a v okolí. Priniesol bizarnosti a zábery z festivalov Rock For People, Pohoda, Colours of Ostrava a Grape.

Na Rock For People nás najviac pobavili hlášky na stene odkazov, z Pohody sme priniesli denník dobrovoľníka, rozhovor so šéfom NYC Corner či vtipy, na Colours of Ostrava sa vybláznil náš fotograf, ktorý z festivalu napísal úprimný denník. A na Grape sme napríklad natáčali Veľkú Piešťanskú.

Čo ste si na Fičí mohli prečítať počas tohtoročnej festivalovej sezóny?

ROCK FOR PEOPLE:

Ľudia prichádzali na festival v kostýmoch už pred troma rokmi. Postupne sa z toto stala tradícia, ktorú zakomponovali do deja aj samotní organizátori.

Po areáli behali celé partie plyšových zvieratiek, armádá mužov v námorníckych plavkách aj pokémoni. Tento rok nechýbal ani Borat, zopár banánov, žralok, mimožemšťan či mníška.

Ako vyplýva už z názvu, v Hradci Králové išlo najmä o poriadny náklad rockovej hudby. Nafotili sme koncerty Bring Me the Horizon, In Flames, Our Last Night, The Subway, Infected Rain, You Me at Six, The Score, Flogging Molly, John Wolfhooker, aj The Hu. Všetky galérie nájdete v tomto článku.

Hoci bol festival najmä o rocku, zahrať prišli aj kapely, ktoré majú od tvrdšieho žánru na míle ďaleko. Najviac sa nám páčili Rudimental Live, Kodaline, Tommy Cash, The Qemists, Vypsaná Fixa a symfonický orchester, Nova Twins, Panjabi MC, Barns Courtney, Idles a Franz Ferdinand. Galérie z ich koncertov nájdete tu.

Message wall pôvodne slúžila ako kniha prianí a sťažností, kde mohli návštevníci odkázať organizátorom či kapelám, čo majú na srdci. Čas však ukázal, že je to aj spoľahlivý spôsob zoznamovania sa či nadviazania nových priateľstiev.

POHODA

O tom, ako predajca hotdogov funguje na Pohode, sme sa porozprávali s jeho majiteľom, 23-ročným Jakubom Noelom Adáskom.

V rozhovore sa dozviete:

Čo obnáša príprava na trojdňové festivalové peklo.

Čo sa stane, ak sa minie v strede festivalu 100 kíl slaniny.

Koľko hotdogov zjedia návštevníci Pohody za tri dni.

Či majú aj festivalovú prirážku.

Ako sa vyvíja konkurencia street foodu na Slovensku.

Či ich festival núti separovať a ako sa na Pohode dodržiava "zero waste".

Medzi návštevníkov sme sa vybrali s kamerou a opýtali sme sa, čím riešia opicu po prežúrovanej noci. Odpoveď? Buchty, vývar, burgre, hotdogy čo donuty, každý si prišiel na svoje.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/aM_8GTkpX7Y

Už tradične bol najväčším terčom vtipov odporca festivalu Ľuboš Blaha, svoje si odniesol aj bývalý prezident Andrej Kiska a objavili sa aj narážky na Borisa Kollára či Štefana Harabina.

Dav na trenčianskom letisku rozpálili okrem nich aj Bazzookas, Amadou et Mariam & Blind Boys of Alabama, Michael Kiwanuka, Lianne la Havas a Korben Dallas.

Unikátny bol aj projekt Bolo nás jedenásť, v ktorom na jednom pódiu vystúpili napríklad Milan Lasica, Braňo Jobus, Juraj Podmanický (Billy Barman), Lasky (PARA), Dorota Nvotová, Zuzana Kronerová či Lola Marsh. Galérie zo všetkých koncertov nájdete tu.

Železnice darovali sedačky, ktoré nezhoreli, videli sme ľudí v divných tričkách, živé holuby a búrkový príbeh kapely Korben Dallas.

Náš redaktor sa podelil o to, ako vyzerá práca dobrovoľníka na najväčšom festivale na Slovensku. Nechýbali trapasy s toi toi-kou, odborníci po troch decilitroch vína, dychová skúška, život v symbióze s ucholakmi a najškaredší stan Pohody. A čerešničkou na torte bol vozičkár, ktorý mu ukradol vlajku.

Neoddeliteľnou súčasťou Pohody je aj STREET DANCE BATTLE. Do tohtoročného súboja sa zapojilo osem tanečných skupín, ktoré boli zložené z top tanečníkov z celého Česka a Slovenska.

COLOURS OF OSTRAVA

Najviac sme si užili koncerty Rag'n'Bone Man, Florence + The Machine, The Cure, MØ, Rosalía, Tom Walker, Ólafur Arnalds, John Butler Trio, Years & Years, Pierce Brothers, Gang of Youths, ZAZ, Kryštof, Cory Henry and The Funk Apostles a Sam Kelly and The Lost Boys. Galérie nájdete tu.

Popri fotení stihol náš redaktor napísať aj denník. Zažil neskoré ranné príchody z baru, otravných ľudí, cez ktorých sa nedalo fotiť, neslušných čašníkov, vďaka ktorým sa aspoň na chvíľu ocitol mentálne na Slovensku a za štyri dni nachodil 76 kilometrov. Naozaj.

GRAPE

Prvý deň festivalu priniesol koncerty aj červenú armádu odháňajúca búrku.

Druhý deň sa niesol okrem zaujímavých interpetov aj v mene extrémnych horúčav. Tie však začali postupne poľavovať a účastníci nakoniec mohli využiť aj nepovinný búrkový dress code.

Búrka dorazila na festival tesne pred ôsmou a paralyzovala program na niečo vyše trištvrte hodinu. Program neskôr s miernym meškaním pokračoval ďalej.

Počuli ste už o Veľkej Piešťanskej? Na parkourovej dráhe musia ľudia pomocou ich plyšového tátoša na palici predviesť, čo dokážu, a v prvom rade zabaviť všetkých naokolo. V tohtoročnom finále sa objavilo sedem finalistov, ktorí sa prebojovali z úvodných kôl. A my sme boli pri tom.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/ZeBcYYRid9M

Rudimental, Tove Lo, The Kooks, Tom Grennan, Dub FX, Korben Dallas, Welshly Arms, Black Honey, IAMDDB, CHVRCHES, PARA a Billy Barman. Tí sa nám na Grape páčili najviac a galérie z ich koncertov nájdete tu.

Čo by to bol za Grape, keby sa na ňom nevyskytla búrka a bizarnosti?

