Fico sa zastal Mazureka, internet mu vo vtipoch pripravil svadbu s Kotlebom

Pozornosť internetu, médií aj politikov pútal v septembri okrem Mariána Kočnera aj Milan Mazurek.

Člena extrémistickej ĽSNS uznal súd vinným za výroky o Rómoch s rasistickým charakterom, ktoré odvysielalo žilinské Rádio Frontinus ešte v októbri 2016.

Mazurek tak prišiel o poslanecký mandát.

