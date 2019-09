Kvíz: Čo viete o holokauste na Slovensku?

7. Kto je autorom nasledujúceho citátu? "Ešte by som sa zmienil o jednej otázke, ktorá sa spomína, a to o otázke židovskej. Vraj, či je to kresťanské, čo sa robí. Je to ľudské? Nie je to rabovka? Ale pýtam sa ja: Je to kresťanské, keď sa národ slovenský chce zbaviť svojho večného nepriateľa, Žida?"

Jozef Tiso Vojtech Tuka Alexander Mach Štefan Tiso