Internet sa s Mazurekovým mandátom lúči vtipmi

Milan Mazurek z Kotlebovej ĽSNS už viac nebude poslancom. Súd ho na začiatku septembra uznal vinným za výroky o Rómoch s rasistickým charakterom, ktoré odvysielalo žilinské Rádio Frontinus ešte v októbri 2016.



Kým ho všetci na internete oficiálne nazývajú pomenovaniami, ktoré si už zaslúži, my myslíme na jeho budúcnosť. V predchádzajúcom článku sme si ukázali, čo by mohol Miňo robiť v budúcnosti:

Súvisiaci článok