Kočnerova Threema aj Dankov bleskozvod. Pozrite si najlepšie augustové vtipy

Trubanov bad trip či návrat Mečiara.

3. sep 2019 o 12:31 Kristína Janščová

Na slovenskom internete vzniknú každý deň desiatky mémov a vtipov. Tie reagujú na aktuálne (prevažne) politické dianie. Najlepšie z nich vám okrem nášho Instagramu ponúkame aj v ďalšom mesačnom prehľade.

Na čom sa slovenský internet bavil v auguste?

Ten, o kom si Marián Kočner nepísal s Alenou Zsusovou, nech sa hlási u súdruha Žinčicu. Aj tak by sa dal nazvať august v slovenskej politike v skratke.

Na verejnosť unikali stále ďalšie a ďalšie správy z uniknutej komunikácie z aplikácie Threema, podľa ktorých sa Kočner stretával a ovplyvňoval viacerých verejných činiteľov. A každého z nich si za to podal aj internet.

Prvej veľkej skúške čelil v auguste líder Progresívneho Slovenska Michal Truban. A áčko by z nej teda nedostal.

Internetom sa totiž začalo šíriť video, v ktorom na jednej z prednášok hovorí o drogách a bad tripe. Ako na kauzu zareagoval? Napísal status, kde kauzu opisoval ako "joint z výšky". Neskôr sa však zrejme nad všetkým ešte raz zamyslel a ospravedlnil sa za video aj za spôsob, ako v uplynulých dňoch kauzu riešil.

Následne priznal, že počas študentských čias viackrát fajčil marihuanu a pred dvanástimi rokmi vyskúšal aj LSD.

Svoje od internetu zase raz schytal aj Andrej Danko. Prvý náklad vtipov prišiel po tom, čo naozaj vztýčili jeho 30-metrový stožiar pred NR SR.

My sme vypočítali, že namiesto stožiara by si Danko mohol kúpiť napríklad 2035 lístkov 1. triedy na IC-čko z Bratislavy do Košíc či 5859 matriošiek s podobizňou Vladimíra Putina.

A skutočná zábava nastala, keď do stožiara udrel blesk. Aká krajina, taký Thor.

Pri predsedovi parlamentu ešte chvíľu ostaneme. O nepríjemné prebudenie do jedného zo sobotných rán sa mu postarali fanúšikovia stránky Zomri.

Danko si totiž registroval obrazovú ochrannú známku na text Človek človeku. Fanúšikovia Zomri postupne registrovali množstvo domén s textom www.clovekcloveku a aby toho nebolo málo, všetky spomínané stránky vás presmerovali na facebookovú stránku Zomri.

Už tradične zverejnil ďalšie bizarné fotky aj premiér Peter Pellegrini. Tentokrát slávnostne pokrstil výletnú loď Bohemia, ktorá sa po dlhých rokoch vrátila na Domašu. Na fotke má vysmiaty premiér modré sako, motýlik a námornícku kapitánsku čiapku. O pár dní neskôr sadol do bagra a spustil búranie rozostavanej nemocnice na Rázsochách.

V auguste na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku prebiehalo druhé kolo hlavného pojednávania v kauze zmenky televízie Markíza. Ak ste sa už v tejto kauze stratili, prečítajte si ešte raz zhrnutie toho, o čo vlastne ide aj s najlepšími vtipmi.

V našom texte nájdete odpovede na otázky:

Ktoré mená by ste mali poznať?

Čo je to zmenka?

O čo vlastne v celej kauze ide?

Čo rieši súd?

Čo je to piata zmenka?

Prečo je terčom vtipov aj Peter Tóth?

Čo je pointou vtipov o aplikácii Threema?

Cez leto sa celé Slovensko na chvíľu znova ponorilo do temných rokov deväťdesiatych. Bývalý premiér Vladimír Mečiar totiž oznámil, že chystá založenie novej politickej strany.

V Mémcyklopédii sme vám predstavili nevtipného Petra Marcina. A zabudnutá by nemala ostať ani jedna z Ficových tlačoviek:

