Zápisky knihomolníka: O zákazníkoch, ktorí prichádzajú minútu pred záverečnou

To naozaj?

27. sep 2019 o 13:13 Miro Kizák

Každý, kto niečo predáva, či už súkromník alebo firma, vie, že ľudia vedia byť, nazvime to, svojskí. Svoje o tom viem aj ja, čo už dlhé roky pracujem v kníhkupectvách.

Málokto sa o svojich “zážitkoch” rozhodne verejne napísať, ja som sa však po pomalom varení žaby rozhodol konečne začať uverejňovať svoje prudko sarkastické kapitolky aj plne verejne. Knihy aj knihomoľov/knihomoľky mám rád.

Nastavené zrkadlo hádam prebudí aspoň zopár jedincov, čím sa prečistí vzduch nielen pre nás, ale aj pre poctivých knižných nadšencov.

Dosť filozofovania, bez ochutnávky z posledných dní by tento text nebol o moc obsažnejší ako ďalšia názorová gymnastika najnovšieho motivačného spíčra.

Poďme teda na prvú kapitolu môjho rozprávania. Má názov Záverečná blues a je presne o tom, o čom by ste čakali - o otravných zákazníkoch, ktorým otváracie hodiny nič nehovoria.

Všetci sú unavení a tešia sa domov. Pripravujú predajňu na spustenie mreží. Neradno však predčasne vypínať obranné systémy a ostražitosť. Kým nepadne záverečná presne na minútu, VŽDY existuje čas a priestor pre zákaznícke eskapády.

Približne desať minút pred koncom si prechádzame celú predajňu na kompletku a mapujeme, kde sú zákazníci, pričom každého ešte pre istotu oslovíme a patrične obslúžime, ak niečo hľadá.

Posledných päť minút už upozorňujeme na blížiacu sa záverečnú. Presne tu sa reakcie rozdeľujú na:

LOGICKÉ

KRUTÓNOVITÉ

Prvá skupina ľudí chápe, že knihomolníci majú aj mimo práce nejaký život a tí, čo niekam dochádzajú, potrebujú stihnúť spoje domov a podobne, a bez námietok pekne naposledy pozdravia a odídu.

Krutónovité reakcie sa ešte ďalej delia na:

VNÚTORNÉ

VONKAJŠIE

Vnútorní sa už nachádzajú na ploche, len im akosi nedopína, že je čas pláchnuť a prípadne pokračovať v rozhodovaní v iný deň. Niekedy kompletne ignorujú naše upozornenia aj audio z reproduktorov a odchádzajú s kyslými pohľadmi "čo si to dovoľujú nás vyháňať".

Vonkajší vpadnú dnu štýlom, ako keby bolo práve 9 hodín ráno a nie večer. Na otázky, či niečo hľadajú, odpovedajú mám-to-niekde štýlom, že nie. Typicky sa obšmietajú hore-dole až do posledných sekúnd.

Časť z oboch chások dokáže vytiahnuť hoci aj dve minúty pred finišom absurdné požiadavky.

Ak zákazník cez deň poriadne nevie, čo vlastne hľadá, pochopíme, lúštime a veštíme. Na takéto detektívne úlohy ale treba nejaký čas, nedajú sa vyriešiť za minútu ani dve, preto čertenie sa ohľadom našej údajnej neschopnosti naozaj nie je opodstatnené.

Sme otvorení 12 hodín denne ešte aj cez víkend, čo je, myslím, dostatočné časové okienko na magické knihomolnícke úkony.

Zvláštne miesto v pekle by si zaslúžili tí, ktorí tesne pred záverečnou prídu riešiť úkony ako výmena tovaru a pridávajú aj arogantné komentáre mixnuté s pohŕdavými pohľadmi.

Extra vidly a variace kotle by som potom pridal tam, kde dotyčný vyšiluje, keď mu z pochopiteľných dôvodov nevyhovieme, napríklad keď donesie tovar na výmenu mesiac, dva či rovno rok po zakúpení (lehota je vždy jasne vypísaná na bločku) alebo pripochoduje nadrzovku bez akéhokoľvek dokladu o kúpe (aj keď darujete, bloček si uschovajte, inak budete zbytočne rozhadzovať rukami a nadávať).

Presne ako v amerických dokumentoch a youtube videách, dovolím si malé rozširujúce zhrnutie:

Áno, koniec pracovnej doby/otváracích hodín je určený na nejakú hodinu a minútu, neznamená to však, že je okej prifičať si minútu pred koncom so správaním, ako keby ste na výber alebo iné úkony mali celý deň, nebodaj celú avantúru ešte okoreniť, ako keby vám bolo ublížené.

"To ma musíte takto vyháňať, ešte minútka-dve by vás zabila?" Nuž nie, nezabila, ale kým pre vás je to len tá povestná minúta, pre každého z nás sa tým pádom všetko zas posúva o ďalší kúsok.

Aj malý okamih môže znamenať zmeškanie spoja, následného prípoja a hlavne tí, čo potom ešte cestujú vlakom alebo autobusom mimo Bratislavy, si potom môžu naše hlavné mesto a jeho prívetivú nočnú tvár užiť niekedy aj o hodinu viac.

Väčšina z vás taktiež niekde pracuje a som si istý, že nemalá čast práve v obchode alebo v službách. O to tragickejšie vyznie, keď sa zákazlík (v tomto kontexte nenachádzam krajšie pomenovanie) ako prídavok k vyššie uvedeným vecičkám začne oháňať aj tým, že aj on/ona pracuje v obchode a tam to robia takto a onako.

Vy máte svoj život, máme ho aj my, dík za pochopenie. A 24. decembra minútu pred zatvorením vám otvorím osobne bránu do spodného okruhu pekla, lebo na kúpu darčeka bolo cez rok tak málo času.

Zápisky knihomolníka nájdete aj na Facebooku.

