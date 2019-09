Tieto stolové hry vás vtiahnu do sveta escape rooms

Vyhráte boj s časom?

4. sep 2019 o 10:34 Jana Husárová

Nezáleží na tom, či unikáte z väzenia, snažíte sa chytiť sériového vraha, alebo len zúfalo blúdite po neznámom ostrove. Jedno majú všetky únikovky spoločné: boj s časom, v ktorom ide doslova o život! Doprajte si riadnu dávku adrenalínu a nájdite si s nami tú najlepšiu únikovku.

1. Escape room & Escape room 2

Odporúčaný vek: 16+

Počet hráčov: 3 - 5

Hra Escape room a jej pokračovanie Escape room 2 zaručujú podľa nás najplnohodnotnejší zážitok z hry toho žánru. Hre dominuje veľký chrono dekodér, ktorý odpočítava čas, slúži ako dekódovací prístroj na rôzne typy šifier a napokon do neho hráči po rozlúštení kódu umiesťňujú kľúče zobrazujúce daný kód.

Vyššiu cenu hry Escape room a Escape room 2 kompenzuje skutočnosť, že v každom balení sa nachádzajú štyri scenáre, takže sa s cenou za jeden scenár dostávame pod 10 eur, a to už je prijateľná suma za hodinu zábavy pre 3 až 5 hráčov.

Keď už sme pri počte hráčov, musíme vyzdvihnúť odporúčanie výrobcu (ktorým sa väčšinou neriadime). V tomto prípade je naozaj žiaduce hrať hru minimálne v počte troch hráčov, skúšali sme aj hru s dvomi hráčmi, ale neúspešne.

Každý zo štyroch scenárov hry je rozdelený do troch kôl, na konci ktorého musíte zadať na chrono dekodéri číselný kód a až po jeho odhalení sa posuniete do ďalšieho kola. Pre tých, ktorí majú obavu, či hru zvládnu, máme hneď dve dobré správy: hra poskytuje v pravidelných časových intervaloch hráčom pomoc a druhá dobrá správa je, že obtiažnosť jednotlivých scenárov je odstupňovaná, takže si môžete prejsť scenáre postupne od najjednoduchších po najťažšie.

Mladšia Escape room 2 má podľa nás tematicky lákavejšie scenáre, musíme však upozorniť, že sú i mierne náročnejšie (hra obsahuje len scenáre strednej a ťažkej náročnosti). Kým základný scenár Escape room (Útek z väzenia) sme dokázali vo veľkej časti odohrať aj bez pomoci, Záhadnú vraždu z Escape room 2 by sme pravdepodobne bez pomoci v časovom limite nedali.

Na oboch druhoch Escape room nás teší tiež pekná grafika, veľké nákresy miestností, po ktorých sa hráči "pohybujú" a hľadajú v nich indície k rozlúšteniu kódov.

Záver: Obe Escape rooms sú výborné únikovky so všetkým, čo k hre tohto typu patrí. Všetky komponenty sú prepracované do detailov, v každom scenári sú iné komponenty, čo zvyšuje atraktivitu hry. Či už čítate výstrižky novín, lúštite nápis na stene či tajomnú krížovku, s touto hrou sa nudiť nebudete. Escape room je navyše hrateľná je bez inštalovania aplikácie. Netreba však zabudnúť dokúpiť baterky do chrono dekodéra.

2. EXIT úniková hra - Opustená chata

Odporúčaný vek: 12+

Počet hráčov: 1-6

Opustená chata je dielom psychopata, ktorý v nej väzní svoje obete dychtivo sledujúc ich zúfalý zápas o život. A pritom to všetko začalo úplne nevinne. Dlhoplánovaná dovolenka s priateľmi bolo jediné, čo vás držalo nad vodou v práci posledných pár týždňov. No cesta autom do vysnívanej destinácie pri mori predčasne skončila poruchou auta a potom tá búrka!

Chata či skôr zrub, ktorý ste napokon uprostred lesa našli, bola ako dar z nebies. To ste ešte netušili, že je to skôr cesta do pekla. Je ráno. S východom slnka zrazu zbadáte to, čo noc prefíkane ukrývala. Pevné mreže na oknách a novopribudnutý zámok na dverách urobili z úkrytu kruté väzenie. Ani vás neprekvapuje, keď na stole zbadáte tajomný list začínajúci slovami: "Milí hostia..."

Tak ako v Escape room, i v Opustenej chate je úlohou hráčov rozlúšiť rébusy, prostredníctvom ktorých získavajú kódy k odomykaniu zámkov. Hlavným vybavením hry je papierový dešifrovací kotúč, list od "hostiteľa" a karty obsahujúce rébusy, pomoc i odpovede.

Čas na opustenie chaty nie je pevne stanovený, je len na hráčoch, aby si stopovali čas, za ktorý sa im podarí chatu opustiť. V záverečnom hodnotení potom miera úspechu závisí nielen na dĺžke hry, ale i na množstve nápoved, ktoré hráči využili. Na základe toho môžu za hru získať hodnotenie v rozsahu 1 - 9 hviezd.

Záver: Opustená chata nás zaujala najmä rôznorodosťou rébusov. Spočiatku sme trochu zápasili s dešifrovacím kľúčom, ktorého používanie je dobré vopred poctivo naštudovať, aby vás to v priebehu hry zbytočne nezdržovalo. Hra, najmä kvôli cene pohybujúcej sa okolo 10 eur, je dobrým tipom na cenovo nenáročný darček pre hráčov od 12 rokov.

3. Unlock

Odporúčaný vek: 10+

Počet hráčov: 2 - 6

Tretia únikovka je, podobne ako Escape room, súborom troch únikových scenárov s názvom Formula, Písk a Páras a Ostrov doktora Gooresa. Tieto tri názvy veľa nenapovedajú a verte, že je to tak správne.

Pre lepšie pochopenie herného mechanizmu hra ako jediná z nášho výberu obsahuje i výukový scenár. Nováčikom v únikovkách odporúčame ho nepreskočiť. Každý scenár je inej náročnosti a so zvyšujúcim sa počtom odohratých scenárov sa zvyšuje aj ich náročnosť.

Oproti hre Escape room je Unlock výlučne kartová hra, kde každý scenár reprezentuje príslušný balíček kariet s rébusmi. Ich riešením sa hráči postupne prepracujú až k hlavnému "zámku", ktorého otvorením v hre víťazia.

Dôležité je spomenúť fakt, že k hre je potrebné inštalovať aplikáciu, ktorá vás vedie, poskytuje rady a slúži na zadávanie kódov. Kladne hodnotíme podcast, ktorý sa spúšťa s aplikáciou a dokáže nervy vyšpičkovať na maximum. Ak teda nepatríte zrovna ku kľudným povahám, odporúčame podcast radšej stíšiť, prípadne úplne vypnúť.

Záver: Ideálna hra na výjazd mimo domu, ktorá nezaberá takmer žiadne miesto v batožine. Jeden scenár obsahuje balenie kariet, ktoré sú o čosi väčšie ako sedmové. Netreba však zabudnúť stiahnuť aplikáciu pre prípad, že v mieste pobytu nebude wi-fi.

