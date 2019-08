Hráči si počas noci vystáli hodinové rady do sveta World of Warcraft

Ako na banány za socíku.

28. aug 2019 o 10:32 Viktor Hlavatovič

Ak patríte do generácie, ktorá aktuálne prežíva svoje tretie desaťročie, na Mečiara si pamätáte len zo zapnutej televízie v spálni rodičov a obľubujete počítačové hry, tento článok asi ani nevidíte.

Prečo? Lebo sa neviete odlepiť od obrazovky svojho počítača a oddávate sa nekonečnému klikaniu myšou a svojej vlastnej virtuálnej realite, ako Danko snívaniu o vlastnej republike. Je ale možné, že len čakáte v rade do sveta World of Warcraft.

(zdroj: )

Tento trošku teatrálny úvod sme si nemohli odpustiť, keďže na svet prišiel nový (či skôr starý?) titul od herného vývojára Blizzard Entertainment, ktorý doslova upchal časť internetu.

Reč je o reedícii hry World of Warcraft s podtitulom Classic, ktorá vyšla v noci z pondelka na utorok.

Ide o reedíciu pôvodnej hry z roku 2004, ktorá ostala okrem jemne vylepšenej grafiky a optimalizovaného kódu v pôvodnom stave. Na jej vydanie sa tešili tisíce hráčov a začiatok neprebiehal úplne tak, ako sa očakávalo.

World of Warcraft (skrátene WoW) je MMORPG (teda Massive(ly)-Multiplayer Online Role-Playing Game alebo inak online RPG hra pre veľmi veľa hráčov) a jej tituly vychádzajú už od roku 2004.

Zakaždým ich sprevádza eufória, počas ktorej sa tisícky hráčov snažia naraz prihlásiť na viacero serverov, čo často spôsobuje niekoľkohodinové čakanie.

Tentoraz však nešlo len o samotné čakanie na pripojenie.

Ak ste doteraz o svete WoW netušili a ešte stále vstrebávate predchádzajúce informácie, v skratke vám vysvetlíme, ako hranie legendárneho WoW-ka funguje a kde nastali základné problémy.

Ako svet Warcraftu vlastne funguje a čo sa stalo?

1. krok: Ak chcete hrať, najprv sa musíte pripojiť do online virtuálneho sveta.

Už tu nastal v noci z pondelka na utorok problém. Svety boli (a ešte aj sú) preplnené hráčmi a ľuďom neostávalo nič iné, len si vyčkať radu. Tá niekedy presahovala aj trojnásobok kapacity samotných serverov a tak im to zabralo minimálne pár hodín.

2. krok: Po pripojení je vašou úlohou plniť úlohy (questy) a zvyšovať level svojej postavy.

Na tom by pri normálnej situácii nebolo nič neobvyklé. Aj pri tisícoch hráčoch v jednom svete dokáže všetko plynulo fungovať. Kde však nastal problém?

Celý svet beží na viacerých fyzických serveroch, z ktorých každý má na starosti jeden z množstva kontinetov (alebo častí) sveta. Pri bežnom hraní sú hráči rozmiestnení po celom svete, keďže každý z nich je v dejovej línii na inom mieste a plní iné úlohy. Už ste pochopili, kde je problém?

Pri uvedení WoW Classic štartovali svety úplne od začiatku. To znamená, že sa tisíce hráčov snažili naraz plniť tie isté úlohy na tom istom mieste. To spôsobilo kolaps aj napriek tomu, že na to boli vývojári pripravení, no nie dostatočne.

3. Krok: Ak máte za úlohu zabiť bossa či nazbierať 8 krabích klepiet, pričom za vami uteká ďalších paťdesiať hráčov, máte problém.

Odhliadnuc od toho, že môže pri predošlej situácii prísť k preťaženiu servera (a výpadku celého sveta), sa konečne dostávame k našim radám "na banány".

Pri hraní na oficiálnych serveroch (rozumejte - platených) trvá čakanie na respawn bossa celkom dlhú chvíľu, takže na jeho zabitie si ľudia musia počkať.

Podľa hráčov, ktorí hru hrali počas prvej noci, sa ho najprv ľudia pokúšali zabíjať hromadne, neskôr však z ohľaduplnosti vytvárali dlhokánske rady, ktoré pripomínali tie v socializme.

Rady vyzerali dosť komicky a je ich plný Twitter:

***

***

***

4. Ak sa náhodou server preťaží a svet padne, ste na začiatku a môžete opäť čakať radu, v ktorej pred vami môže byť aj 20-tisíc hráčov.

V utorok v noci trvalo "vylevelovať" svoju postavu na prvých osem levelov približne štyri hodiny. Maximálny level je 60 a obtiažnosť exponenciálne narastá každým levelom.

Ak ste teda jedným z hráčov, držíme vám palce a veríme, že sa situácia po pár dňoch stabilizuje. Ak sme vás článkom unudili, snáď vás pobavia aspoň tieto mémy. Aj keď... asi ani nie.

***

***

***

Súvisiaci článok