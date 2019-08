Ľudia sa bavia na fotkách Trumpa s Johnsonom zo summitu G7

Inak to ani dopadnúť nemohlo.

27. aug 2019 o 10:55 Kristína Janščová

Štvrtý augustový víkend vo francúzskom kúpeľnom meste Biarritz patril svetovým lídrom - stretli sa tu na summite G7. O čom rokovali a ako to tam vyzeralo zhrnuli naši kolegovia zo SME.

Nás najviac zaujali fotky Donalda Trumpa s Borisom Johnsonom, ktoré sa stali hitom internetu.

Americký prezident na summite vyhlásil, že britský premiér je "tým správnym mužom pre brexit".

Trump tak odpovedal na otázku novinárov, akú radu by dal Johnsonovi v súvislosti s brexitom. "On nepotrebuje nijakú radu, on je tým správnym mužom pre tento džob," povedal Trump.

Okrem toho podľa neho Johnson "bude skvelým premiérom" a "je iná osobnosť" v porovnaní s bývalou premiérkou Theresou Mayovou.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Johnson je tým správnym mužom pre brexit, tvrdí Trump Čítajte

Ich hrkútanie najlepšie vystihujú tieto dve fotografie:

***

A tieto vtipy:

***

***

Niektorým to pripomenulo známe filmy.

***

***

***

***

***

Keď máš s najlepším kamošom prezentovať a ani jeden z vás sa nepripravil.

Súvisiaci článok