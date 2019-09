Nastavia zrkadlo slovenskej spoločnosti. September prinesie 15 nových filmov

Filmové novinky, na ktoré sa v septembri oplatí ísť do kina.

2. sep 2019 o 15:11 Dominika Chrastová

1. Afrika na Pionieri

Najskôr partia stredoškolákov prešla na pionieroch Slovensko, o deväť rokov neskôr si už trúfla na celý africký kontinent a natočila o svojej ceste celovečerný film. Vďaka tomu uvidíme autentické zábery zo 45-stupňového Sudánu, pláže Mozambiku či boj so zákernou maláriou.

Päťka je pre tento dokument veľmi príznačná. Dokopy 15-tisíc kilometrov prešlo päť motorkárov za päť mesiacov a premiéry sa dočkáme 5. septembra.

2. To Kapitola 2 (It: Chapter Two)

Od udalostí z prvej časti prešlo 27 rokov. V rodnom meste zostal žiť iba Mike. Podobne ako ostatní členovia z Klubu núl zápasí s hrôzostrašnými zážitkami z minulosti, ktorým však nie je koniec. Klaun je späť a tentoraz ešte nebezpečnejší.

Podarí sa ho už dospelej partii priateľov opäť zastaviť? Horor natočený podľa knižnej predlohy Stephena Kinga nájdeme v kinách od 5. septembra.

3. Stehlík (The Goldfinch)

Theo Decker mal trinásť rokov, keď mu zabili mamu počas bombového útoku v Metropolitnom múzeu umenia. Jeho život sa v tej chvíli zmenil na nekonečnú cestu plnú smútku, viny, znovuzrodenia, vykúpenia, ale aj lásky. Počas toho všetkého je jeho jediným hmatateľným kúskom nádeje obraz vtáčika pripútaného k bidielku. Ide o stehlíka, ktorý mu pripomína, kým bol, než sa všetko pokazilo.

Kniha Donny Tartt má na konte viacero ocenení vrátane Pulitzerovej ceny. Filmovú adaptáciu uvidíme na plátnach 12. septembra.

4. Spitfire

Hovorilo sa, že ide o dokonalú krásu. Lenže táto krása vedela zabíjať. "Nepriatelia padali ako konfety," spomínajú veteráni druhej svetovej vojny. Dokument zachytáva vznik a používanie stíhačiek Spitfire, ktoré značne ovplyvnili priebeh väčšiny bitiek a celkový počet obetí.

Vzácne digitálne upravené záznamy zo štyridsiatych rokov nájdeme spolu s výpoveďami pamätníkov v kinách od 12. septembra.

5. Skutok sa stal

Dokumentárny film Barbory Berezňákovej nás prenesie do obdobia mečiarizmu, keď vybuchovali autá a unášali sa ľudia. Konkrétne sa dozvieme viac o príbehu Oskara Fegyveresa, Róberta Remiáša a Petra Tótha. Chýbať, samozrejme, nebudú detaily z kauzy Technopol a zavlečenia prezidentovho syna. Režisérka sa taktiež pozrela na to, aké bolo vtedy postavenie Mariána Kočnera.

Hotovú snímku uvidíme 12. septembra.

6. Daphne

Londýnčanka Daphne má 31 rokov a pocit, že sa jej život zasekol. Pritom je úspešná šéfkuchárka a priateľov a milencov má priam na rozdávanie. Niečo jej však stále chýba, a tak svoju prázdnotu rieši alkoholom a svojim sebadeštruktívnym sklonom necháva čoraz voľnejšie pole.

"V meste, ktoré ponúka všetko, je najťažšie nájsť sám seba." Podarí sa to Daphne? Zistíme 12. septembra.

7. Beats

Ilegálne technopárty a nekonečná ponuka drog. Aj tak vyzeralo v prvej polovici deväťdesiatych rokov Spojené kráľovstvo. Vláda preto v roku 1994 pripravila návrh zákona, ktorým sa takéto zhromaždenia kriminalizovali.

Za týchto okolností sa odohráva príbeh nepravdepodobného priateľstva medzi dvomi škótskymi chlapcami, Spannerom a Johnnom. Prvý žije so svojím gangsterským bratom, druhého čaká sťahovanie do iného mesta. Pre svoju poslednú spoločnú noc okradnú Spannerovho brata a vyrazia do noci plnej anarchie a slobody, ale aj do boja s políciou a gangstrami.

Príbeh elektrizujúci ako vtedajšia hudobná scéna príde do kín 12. septembra.

8. Rambo: Posledná krv (Rambo: Last Blood)

John Rambo v podaní Sylvestra Stalloneho prichádza do kín ešte raz a zároveň naposledy. Piaty diel uzavrie takmer štyridsať rokov dlhý príbeh legendárnej akčnej postavy, ktorú doženie vlastná minulosť.

Na ranči v Arizone si Rambo nájde niekoľko ľudí, ktorých má rád, a konečne cíti pokoj. Dcéra jeho dávneho priateľa však nedbá na výstrahy a vydá sa za hranice do Mexika, kde ju unesie miestna mafia. A tak Rambo musí aj so svojím ikonickým nožom opäť spraviť poriadky.

Očakávanú poslednú časť uvidíme v kinách od 19. septembra.

9. Pomaľované vtáča

Rodičia pošlú svojho syna v snahe uchrániť ho pred vyhladzovaním Židov k príbuznej do východnej Európy. Chlapcova teta však nečakane zomrie, a tak je dieťa nútené vydať sa na cestu a pretĺkať sa divokým a nepriateľským svetom, v ktorom platia len miestne pravidlá, predsudky a povery. Ani po vojne však nenájde pokoj. Boj o doslova fyzické prežitie totiž vystrieda boj o ako-tak prijateľnú budúcnosť.

Film natočený podľa svetového knižného bestselleru Jerzyho Kosińského nájdeme v kinách od 19. septembra.

10. Florencino kníhkupectvo (The Bookshop)

Vdova Florence Green sa rozhodne otvoriť prvé kníhkupectvo v ospalom prímorskom mestečku. Bojuje s depresiou, chladom a značnou apatiou miestnych obyvateľov. Časom však vďaka nej spoznajú literatúru, ktorá im otvorí oči a začne v nich prebúdzať emócie.

Príbeh je zasadený do roku 1959 a odohráva sa v Anglicku. Filmová adaptácia diela Penelope Fitzgerald bude na nás čakať v kinách od 19. septembra.

11. Angry Birds vo filme 2 (The Angry Birds Movie 2)

Okrem vtáčieho Píplandu a sveta ich úhlavných nepriateľov Krochkáčov existuje aj záhadný tretí ostrov, ktorého obyvatelia predstavujú pre všetkých novú hrozbu. Ak sa chcú zachrániť, odvekí súperi sa musia spojiť a spolupracovať. Výsledkom je ešte viac zápletiek a smiešnych situácií.

Postavy z obľúbenej hry vyskočia na plátna 19. septembra.

12. Ad Astra

Príbeh režiséra Jamesa Graya nás prenesie do ďalšieho storočia. Ľuďom sa podarilo kolonizovať Mesiac aj Mars, osídlené satelity obiehajú dokonca aj okolo Neptúna a na Zemi sa medzičasom stavia nová babylonská veža. Ide o anténu, ktorej koniec siaha až do vesmíru a slúži na vyhľadávanie inteligentného mimozemského života.

Keď našou planétou nečakane otrasie celý rad katastrofických udalostí, vina padne na utajený projekt Lima. Na záchrannú akciu do vesmíru sa vydá Brad Pitt v úlohe Roya, ktorý dúfa, že zároveň nájde svojho otca.

Tvorcovia nového sci-fi si dali za cieľ vytvoriť čo najrealistickejšiu verziu vesmírneho cestovania. Za kameru preto postavili Hoyte Van Hoytema, ktorý sa podieľal aj na filmoch Interstellar, Spectre či Dunkirk. Výsledok uvidíme v kinách 19. septembra.

13. Daždivý deň v New Yorku (A Rainy Day in New York)

Elle Fanning v úlohe začínajúcej novinárky a Timothée Chalamet ako jej priateľ s hereckým nadaním sa vyberú na víkend do New Yorku. Dážď zohrá v ich zážitkoch kľúčovú rolu, keďže oboch dovedie na miesta, ktoré im zásadne zmenia život. A keby náhodou počasie nestačilo, stále je tu postava zvodnej herečky v podaní Seleny Gomez.

Scenár aj réžia prebehli pod taktovkou Woodyho Allena. Jeho najnovší výtvor ideálny na daždivý deň príde do slovenských kín 26. septembra.

14. Casino.$k

Obsah filmu sa dá vystihnúť jedným slovom, a tým je "hra". Pritom nejde len o poker a prostredie kasína, ale aj o politické hry a tiež samotný život. Celý príbeh sa odohrá v priebehu jedného týždňa a zamieša karty všetkým postavám, ktoré prevažne stvárnili známe mená.

Vica Kerekes, Roman Luknár, Richard Stanke, Marek Majeský či Marek Geišberg sa predstavia v slovenskej novinke už 26. septembra.

15. Nech je svetlo

Aby Milan zabezpečil svoju rodinu s tromi deťmi, pravidelne cestuje za prácou do Nemecka. Počas vianočnej návštevy doma zistí, že jeho najstarší syn Adam je členom polovojenskej mládežníckej skupiny. Chlapec sa navyše zaplietol do šikanovania a usmrtenia spolužiaka. Otec sa rozhoduje, čo by mal spraviť. Spolu s manželkou Zuzkou sa pritom dozvedajú pravdu o svojom synovi, o svojej rodine, o sebe samých a tiež o spoločnosti okolo seba.

Snímka Marka Škopa priniesla Milanovi Ondríkovi na festivale v Karlových Varoch ocenenie za najlepší mužský herecký výkon. Pozrieť si ho môžeme v kinách od 26. septembra.

