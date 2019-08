Dankova reakcia na Tótha je novým hitom internetu

19. aug 2019 o 13:16 Kristína Janščová

Na verejnosť v polovici augusta unikajú ďalšie a ďalšie správy z uniknutej komunikácie medzi Mariánom Kočnerom a Alenou Zsuzsovou.

Obsah správ už stihol poprieť Robert Fico aj Béla Bugár a tlačovky oboch politikov si podal aj internet.

Nový motív vtipov, ktorý zrejme bude fičať internetom ešte nejaký ten mesiac, priniesol aj Andrej Danko.

Predseda SNS na tlačovke priznal jedno stretnutie s Marianom Kočnerom v roku 2014, no tvrdí, že s ním nijako nespolupracoval.

"Kapitánovi som dnes poslal podklady," napísal podľa Denníka N Kočner Zsuzsovej pred televíznou diskusiou Danka s Borisom Kollárom.

"Fyzicky to písal Peter Tóth z mojich poznámok a podkladov," dodal Kočner.

Danko priznal, že v roku 2014 ho kontaktovali ľudia, ktorí mali záujem byť na kandidátnej listine. Boli medzi nimi podľa neho Boris Kollár a Marian Kočner. "Mal som s ním dvojhodinové stretnutie," povedal Danko s tým, že od neho dostával rôzne ponuky.

A potom sa ho novinári opýtali na to, či sa pozná s Petrom Tóthom.

Andrej Danko neváhal a z rukáva vytiahol reakciu školáka, ktorého práve učiteľka pristihla pri klamstve.

"Chskym? Niejá soms, ja vôbec, ja naozaj Tótha akože absolútne vôbec, hej? A preto vám hovorím, že, že viete, ja by som mal problém aj vizuálne Tótha, aj keď vidím v médiách," dostal zo seba a celú tlačovku zakončil slovami: "Chcel by som povedať, že ako ináč vám to má povedať, ako som vám to povedal počas tejto tlačovej besedy, keďže sa dupľujú otázky, chcem vám poďakovať a popriať krásny deň."

Ešte lepšie je to na vlastné oči:

Všetci vieme, čo nasledovalo:

