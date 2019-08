Najlepšie vtipy o komunikácii Kočnera o Kotlebovi

Čo príde ďalej?

19. aug 2019 o 14:38 Kristína Janščová

Ten, o kom si Marián Kočner nepísal s Alenou Zsusovou, nech sa hlási u súdruha Žinčicu. Aj tak by sa dal nazvať august v slovenskej politike v skratke.

Na verejnosť unikajú ďalšie a ďalšie správy z uniknutej komunikácie z aplikácie Threema, podľa ktorých sa Kočner stretával a ovplyvňoval viacerých verejných činiteľov. Obsah správ už stihol poprieť Robert Fico, Béla Bugár aj Andrej Danko.

V pondelok médiá priniesli informáciu, že Kočner mal pod kontrolou aj Mariána Kotlebu.

Necelé dva týždne po tom, ako sa verejnosť dozvedela o vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, písal Kočner z dovolenky Zsuzsovej, že Fico má plán na záchranu svojej vlády.

"On nie je v tomto sprostý... Bude vládnuť bez Mosta. S tichou podporou Kotlebu," písal v nedeľu 11. marca.

Keď sa ho Zsuzsová opýtala, prečo si myslí, že Kotleba podrží vládu, odpovedal: "Som vybavil, že Najvyšší súd pošle dop..e Čižnárove podanie na zrušenie ich strany. Súd povie, že nie sú fašisti. Tak sú mi niečo dlžní."



Extrémisti z ĽSNS popierajú, že by mal Kočner na nich dosah, že by sa s ním niekedy stretli alebo že by vybavoval na súde niečo v ich prospech. Podpredseda ĽSNS Martin Beluský tiež tvrdí, že o žiadnej tichej podpore vlády s nikým z koalície nerokovali.

Internet však už vie svoje:

(zdroj: Facebook - Stojatá Voda 2.0)

***

(zdroj: Facebook - Zomri)

***

(zdroj: Facebook - Stojatá Voda 2.0)

***

(zdroj: Facebook - Zomri)

***

(zdroj: Facebook - Stojatá Voda 2.0)

***

(zdroj: Facebook - Zomri)

***

(zdroj: Instagram: @cecove_meme)

Viac vtipov o ĽSNS a Kotlebovi nájdete tu.

