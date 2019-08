Vďaka jeho fotkám začnete mať radi skoré rána. Pavol zachytáva krásu slovenských hôr v hmle

Hoci väčšina z nás zrejme nemá rada skoré rána, sú aj ľudia, ktorí si ich dokážu užiť kvôli rannej hmle. Patrí medzi nich aj fotograf Pavol Fogaš. A po jeho krásnych fotkách (nielen rannej) hmly možno budeťe mať rána o niečo radšej aj vy.

Fotenie ho bavilo už od detstva, ale serióznejšie sa ním začal zaoberať pred niekoľkými rokmi, keď ho oslovili hory, najmä Tatry. "Fotenie išlo ruka v ruke s turistikou. Počas bieleho dňa nie sú pre mňa ideálne podmienky na fotenie, svetlo je príliš ostré a fotky nemajú čaro, takže som sa tomu prispôsobil a začal som sa orientovať na východy a západy slnka, keď je príroda najkrajšia," hovorí 28-ročný Pavol.

Folkmarská skala (zdroj: Pavol Fogaš)

Keďže do Tatier sa stále chodiť nedá, navštevuje aj miesta neďaleko rodných Košíc. "Keď skoro ráno, ešte za tmy, vyrážam z domu, nikdy presne neviem, čo ma čaká. O to krajší je pocit, keď sa to podarí a môžem si vychutnať slnečný začiatok dňa niekde 'nad oblakmi'," odpovedá na otázku, prečo fotí práve ráno a večer.

"Keď sa slnko dostane vyššie, farby sa stratia, hmla sa doobeda rozplynie a človek, ktorý príde cez deň, ani len netuší, aké prírodné divadlo sa tam odohrávalo. To ma najviac fascinuje - zažiť, vidieť a zachytiť niečo netradičné a výnimočné na inak tradičnom mieste, ktoré mám prakticky za rohom."

Vychutnajte si jeho krásne fotky hmly z rôznych kútov Slovenska:

Tatry - Kriváň

Tatry - Kriváň (zdroj: Pavol Fogaš)

***

Tatry - Kriváň (zdroj: Pavol Fogaš)

***

Tatry - Kriváň (zdroj: Pavol Fogaš)

Tatry - Kriváň (zdroj: Pavol Fogaš)

Folkmarská skala

Folkmarská skala (zdroj: Pavol Fogaš)

***

Folkmarská skala (zdroj: Pavol Fogaš)

***

Folkmarská skala (zdroj: Pavol Fogaš)

***

Folkmarská skala (zdroj: Pavol Fogaš)

Kojšovská hoľa

Kojšovská hoľa (zdroj: Pavol Fogaš)

***

Kojšovská hoľa (zdroj: Pavol Fogaš)

Sivec

Sivec (zdroj: Pavol Fogaš)

Všetky fotky nájdete v galérii:

Pavla môžete sledovať na Instagrame aj na Facebooku.

Súvisiaci článok