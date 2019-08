Fico sa odviazal na tlačovke. Duchaplné myšlienky, ktoré by vám nemali uniknúť

Kartágo musí byť zničené!

15. aug 2019 o 16:23 Kristína Janščová

Súvisiaci článok Fico poprel, že sa s Kočnerom stretol tak, ako to on opisuje Zsuzsovej Čítajte

V auguste začalo byť v slovenskej politike znova horúco - novinári postupne zverejňujú Kočnerovu komunikáciu s Alenou Zsuzsovou z aplikácie Threema, v ktorej Kočner tvrdí, že sa okrem iných politikov stretával aj s Robertom Ficom.

V komunikácii so Zsuzsovou ho volal Hranol, o Róbertovi Kaliňákovi hovoril ako o Kalim. Kočner napísal napríklad, že s Hranolom má naplánované stretnutie. Bolo to niekoľko dní po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Tiež písal, že sa bojí, že Fico situáciu po vražde neustojí.

Po pár dňoch mlčania sa (nielen) k údajnej komunikácii rozhodol vyjadriť predseda Smeru Robert Fico.

Na polhodinovej tlačovke v skratke povedal, že s Marianom Kočnerom sa o strane Smer nikdy nerozprával a dodal, že s Kočnerovým mobilom mohol niekto počas piatich mesiacov manipulovať. Samozrejme, nechýbali slová o vláde Ivety Radičovej, džiháde, Danielovi Lipšicovi, protivládnych médiách či Sorošových deťoch.

(zdroj: Fičí)

My sme si pozreli celú tlačovku, aby ste vy nemuseli. A vybrali sme duchaplné myšlienky, ktoré by vám nemali uniknúť:

O miere sebareflexie:

Ja mám svoju česť a nie som politický chrapúň.

O hypotetickej situácii:

Pán Kern, čo by ste so mnou robili, preboha, keby som sa priznal k LSD?

O protismeráckom džiháde:

Tá posadnutosť, tá obsesia, ktorú cítiť z niektorých médií proti Smeru, sa mení na akýsi džihád!

https://giphy.com/embed/hQVzLr2aFPT8kmjkH7

O ranných poradách slovenských médií:

Viem si predstaviť redakčné rady niektorých denníkov na Slovensku, ako sa stretávajú každé ráno, a majú napísané na stene "Smer-SD musí byť zničený".

O úprimnosti:

Dajte si ruku na srdce, či to tak je, alebo nie je.

O úspechoch Smeru:

"Teraz nie je priestor na žiadne výpočty."

(o tri sekundy neskôr): "Minimálne môžem povedať, že so Smerom sú spojené významné slovenské míľniky - zavedenie eura, vstup do Schengenu, návrat sprivatizovaného majetku do rúk štátu, stiahnutie vojakov z Iraku, ale najmä obnovenie sociálneho štátu."

https://giphy.com/embed/cnzbmXKZCoCC9sqFDe

O všetkých naokolo:

Z nádejného kandidáta na nového premiéra sa stal narkoman a drogový díler, z prezidenta Kisku sa stal daňový a pozemkový podvodník.

O Andrejovi Kiskovi:

Keby tento človek podnikal v pohrebníctve, tak mŕtvemu aj ponožky ukradne.

Už ani nevieme o čom:

Kartágo musí byť zničené.

https://giphy.com/embed/LnLNLVY89CG2G8bBmh

O vláde Ivety Radičovej:

Treba pripomenúť slovenskej verejnosti, že obvinený Kočner spáchal daňové delikty v čase, keď bola vláda Ivety Radičovej.

O tom, že sa ľudia zbláznili:

Dámy a páni, viete, koľkokrát mi volali z právnickej fakulty v Bratislave? Pán premiér, došiel nejaký chlap, ktorý hovorí, že si želáte, aby bol prijatý za študenta na právnickú fakultu. Viete o tom niečo? Vy ste sa zbláznili.

O Sorošových deťoch:

Keďže sa ozývajú zase hlasy Sorošových detí, že poďme protestovať na ulice, tak chcem pripomenúť, že ide o totálne výmysly.

https://giphy.com/embed/XeGn39itxkJfGz4IXy

O radostných chvíľkach:

Ja som sa skoro popukal od smiechu, keď som videl jedno video pána Trubana.

O listovom tajomstve:

Čo mňa je do toho, kto si čo s kým píše?

Zhrnutie do životopisu:

Ja som 30 rokov na slovenskej politickej scéne.

O tom, či si tyká s Kočnerom:

Ďakujem veľmi pekne za otázky.

https://giphy.com/embed/MB0F1AVRyR0nuJDSAh

Vtipy o Robertovi Ficovi nájdete tu.

Súvisiaci článok