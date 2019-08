Deväť vecí, ktoré si Danko mohol kúpiť namiesto stožiara

Určite by ho potešili.

15. aug 2019 o 13:32 Kristína Janščová

Slovensko sa v auguste cez slzy baví na novom stožiari pred parlamentom.

V stredu ráno sa ho Andrej Danko konečne dočkal a 30-metrový stožiar konečne vztýčili.

Stožiar čelil posmechu od samého začiatku, keď Andrej Danko oznámil svoj nápad verejnosti a jeho výšku vyargumentoval tým, že stožiar v Budapešti má len 27 metrov, a náš bude mať 30.

Samozrejme, nápad Andreja Danka nebol tak úplne zadarmo.

Najskôr nebolo jasné, koľko celá stavba bude stáť. Kancelária Národnej rady najskôr cenu odmietla povedať s ôdovodnením, že cenu zatiaľ nie je možné určiť, keďže stavba má viacero fáz.

Po niekoľkých týždňoch však vyšlo najavo, že cena bude 58-tisíc eur. To vyvolalo takú vlnu nevôle, že sa na stavbu vyzbierali koaliční politici a ich priaznivci.

Zo štátneho rozpočtu teda na stožiar nešlo ani euro. Konečná suma nákladov je podľa vedúceho Kancelárie NR SR Daniela Guspana 58.043 eur bez DPH vrátane vlajky, výroby stožiara, osadenia a všetkých stavebných prác.

Na stožiar dalo podľa Guspana príspevok viac ako 100 prispievateľov a vyzbieralo sa okolo 60-tisíc eur. Do svojich vrecák siahli aj:

Andrej Danko (9000 eur)

Daniel Guspan (9000 eur)

Poslanecký klub Smeru (5000 eur)

Robert Fico (1000 eur)

Andrej Danko možno už ľutuje, že si za 58-tisíc eur radšej nekúpil tieto veci:

2035 lístkov 1. triedy na IC-čko z Bratislavy do Košíc

Možno by sa stal zázrak, nič by nezhorelo a Národný dopravca by ho dopravil do cieľa včas.

(zdroj: TASR)

8923 ruských vlajok

Aby sa mal čím pochváliť Voloďovi.

https://giphy.com/embed/UVvxFyed1LlCMpbbkh

7250 vojenských výložiek

Aby mal čo bozkávať.

(zdroj: reprofoto bazos.sk)

5859 matriošiek s podobizňou Vladimíra Putina

Lebo jeho kancelárii by vdýchli nový život.

(zdroj: reprofoto ruskehracky.sk)

1160 vitrín na ďalšie horcruxy

Stavíme sa, že do ďalších volieb toho nazhromaždí ešte dosť.

(zdroj: Fičí)

5132 modelov stíhačky Airfix Hawker Siddeley Harrier GR1 (1:72)

Ak by mu nestačili obstarávania SNS na ministerstve obrany.

(zdroj: reprofoto rajmodelov.sk)

145-tisíc kotúčikov toaletného papiera

Ak by náhodou ochorel a musel ísť do nemocnice.

(zdroj: Pixabay.com)

129-tisíc Horaliek

Ktoré určite nebude jesť počas rokovania parlamentu.

(zdroj: CoserycantarUK, CC BY-SA 4.0, Wikimedia)

7250 fliaš borovičky

Na zapitie smútku, keď postavia niekde v zahraničí o pár centimetrov vyšší stožiar.

(zdroj: Fičí)

Viac vtipov o Andrejovi Dankovi nájdete tu.

