Knižný antivýber: 8 kníh, na ktoré by ste sa toto leto mali vykašľať (+ alternatívy)

Na Fičí vám pravidelne prinášame výbery kníh, ktoré podľa nás stoja za to. Každý mesiac vám predstavujeme dielo, ktoré je podľa nás hodné titulu Kniha mesiaca. Naposledy to bola kniha Ako sa zbaviť plastov od Willa McCalluma.

Knihy milujeme a myslíme si, že si zaslúžia pozornosť aj v tomto digitálnom veku. Ak ste jedným z knihomoľov, u ktorých patrí knihám každý mesiac, pridajte sa k nám do Knižného klubu Fičí.

Na trhu sa však okrem kvalitných kníh objavujú aj diela, ktoré by ste mali obchádzať oblúkom.

Kníhkupectvá pri nich upozorňujú čitateľov, že ich obsah je vnímaný ako kontroverzný a pri ich čítaní odporúčajú nezabúdať na kritické myslenie a názory odborníkov v danej oblasti.

Keďže nám záleží na tom, aby sa medzi ľuďmi nešírili konšpirácie a dezinformácie, Knižné antivýbery Miroslava Kizáka budú odteraz doma u nás na Fičí.

Pravidelne vám v nich prinesie zoznam kníh, ktoré čitateľovi ponúkajú konšpirácie, skreslené a účelovo selektované informácie či tvrdú prokremeľskú propagandu. Namiesto nich vám ponúkne alternatívu, ktorá k danej téme ponúka kvalitnejšie informácie.

Na tieto knihy by ste sa toto leto mali radšej vykašľať:

1. F. Wiliam Engdahl: Islámský terorizmus v službách CIA - USA (Torden)

Stačí v debatách skritizovať Putina a jeho vojenské avantúry na Ukrajine, v Gruzínsku alebo v Sýrii, a popri "ale v Amerike bijú/strieľajú černochov", sa môžete dočkať aj "argumentu", že CIA je zodpovedná za všetok terorizmus v oblasti Blízkeho východu.

Preto je tu Torden, v češtine publikujúce vydavateľstvo šíriace cenzurované informácie, ktoré nám báťuška Putin a jeho milosrdná FSB posúva, aby sme neuverili bububu západnej propagande.

Čo si namiesto toho prečítať? Safe od Chrisa Ryana

Namiesto jednostranného pohľadu, ako za terorizmus môžu vždy USA, si môžete prečítať, ako sa správať v prípade nejakého útoku či ako predísť nebezpečným situáciám, ktoré by vás mohli stáť zdravie alebo život.

2. Arsen B. Martirosjan: Ruská kultúra verzus anglosaská agresia

Vydavateľstvo Torden je celkom bohatá studnica pančovanej dezinformačnej vodky. Podobne ako pri titule Kdo přinutil Hitlera přepadnout Stalina (Starikov), aj tu ďalší ruský autor pokračuje v línii, že za druhú svetovú vojnu vlastne úplne nemôže ani Hitler, ani Stalin, ale bububu zlovestný západ, ktorý v skutočnosti ťahal za nitky.

Čo si namiesto toho prečítať?

Prvé dva tituly pomerne obšírne rozoberajú detaily spojenectva medzi Stalinom a Hitlerom. Tretia kniha pokrýva obdobie Stalinovej krutovlády nielen nad samotným ZSSR, ale aj nad satelitnými režimami.

3. Zachar Prilepin: Listy z Donbasu

Tak ako pri drvivej väčšine prokremeľských kníh o Ukrajine, aj táto sa snaží tváriť nestranne. Veľmi jej to však nejde. Keďže ide o vydavateľstvo Torden, môžete si byť istí, že aj keby sa tu objavili malé ždíbance v prospech Ukrajiny, vo zvyšku knihy by zanikli.

Čo si namiesto toho prečítať? Donbas od reportéra Tomáša Forróa

Reportér Denníka N, ktorý bol na oboch stranách konfliktu a popísal ho tak objektívne, ako je to za daných okolností vôbec možné. Žiadne ružové okuliare, ale poctivá novinárčina.

4. Andrej Ivaško: Energeticko - informační bezpečnost slovanského světa

Nie len každý mesiac či týždeň, ale aj každý deň vychádzajú kvantá ezoterických kníh. Od light generátora náhodných slov až po úplné magoriny. Najnovší prírastok do rodiny slovanského eza od vydavateľstva Mozaika H&S s.r.o. by som zaradil skôr k druhému koncu spektra, aj keď neulietava do absurdnej miery ako Bystvor či Potvrdenie knihy svetla.

Čo si namiesto toho prečítať? Stopy dávnej minulosti od Pavla Dvořáka

Kvalitnej literatúry o Slovanoch je, samozrejme, dostatok, ale Dvořák je vždy istota.

5. Pavol Peter Kysucký: Obroda Slovanov

V minulosti autor zaujal dvoma "veľdielami", ktoré vyvolali vlnu kritiky najmä po tom, ako ich niekoľkí predstavitelia rôznych občianskych združení objavili zastrčené niekde v poličkách kníhkupectiev a následne svoje pobúrenie zdieľali na Facebooku. Dodám, že oprávnene, dané tituly boli ako podpísaná prihláška na psychiatrickú liečebňu.

Novinka od vydavateľstva O.Z. Obroda Slovanov (popri troche námahy autora vyznieť miestami serióznejšie) nevybočuje z mantinelov jeho doterajšej tvorby, akurát do mixu pridal bľabotanie o Slovanoch. Niečo podobné, ako keď do polievky "čo chladnička dala" pridáte párky a dáte tomu iný názov. Rovnako random, akurát trocha plesnivé.

Čo si namiesto toho prečítať? Mojich tridsať rokov od Fedora Gála

Gál nepíše zbytočné knihy. V tejto zbierke textov prináša rôzne ponovembrové príbehy od naozaj pestrej zmesky ľudí, z ktorých má každý čo povedať.

6. Josef Provazník: Odhalujeme Putinovy lži

Naštvané matky je také "milé" občianske združenie, ktoré malo donedávna aj stránku na Facebooku, kým si aj inak benevolentná sociálna sieť nepovedala, že síry a nenávisti z nej už bolo akosi príliš. Skrývali sa síce za "zdravý selský rozum" a podobné eufemizmy, išlo však o zmesku prskania na migráciu a koketovanie s rôznymi druhmi extrémizmu.

Titulok by mohol vyvolať mylný dojem, že prišli k rozumu a rozhodli sa vydať zbierku debunkov z dielne proruských trollov. V skutočnosti ide o ironické texty, ktoré si majú "akože" robiť srandu z liberálnych, ale aj umiernených konzervatívnych médií.

V konečnom dôsledku ale tieto fiktívne články vyznievajú asi tak vtipne ako "šprým" o tom, ako sa Hitler zabil, lebo uvidel účet za plyn. Paranojou, akou zrejme trpí autor knihy, by som naozaj nechcel byť zasiahnutý.

Čo si namiesto toho prečítať? Přes moře od Wolfganga Bauera a Stanislava Krupařa

Reportáž novinára, ktorý s utečencami absolvoval cestu zo Sýrie až do Európy a po ceste mapoval nielen ich útrapy, ale aj postoje miestnych orgánov. Ide teda o knihu niekoho, kto bol naozaj PRI TOM, a nielen prskal spoza klávesnice a monitora.

7. Adolf Hitler: Projevy 1 (1922-23)

Guidemedia etc sa ako vydavateľstvo svojho času negatívne preslávilo nielen vydaním Hitlerových prejavov s pozitívnymi komentármi, ale aj obdivnými postojmi svojich vedúcich postáv Lukáša Beera a najmä Pavla Kamasa k Hitlerovi a Tretej ríši. České súdnictvo je zrejme na Kamasa krátke, keďže aj napriek viacerým súdnym sporom vždy vyviazol bez trestu, rovnako ako jeho vydavateľstvo, ktoré "znovuzrodil", tentoraz pod svojím menom.

Čo si namiesto toho prečítať? Účtovník z Osvienčimu: Vina Oskara Gröninga od Reinera Engelmanna

Prípadne akýkoľvek iný titul dokumentujúci zločiny nacizmu alebo cestu, ako k nim vôbec mohlo dôjsť. Osoba Oskara Gröninga je z hľadiska dezinfo scény zaujímavá tým, že jeho najznámejšia fotografia je na rôznych pofidérnych weboch a v rámci nespočetných fake news správ prezentovaná ako fotka mladého Georgea Sorosa ako bývalého nácka.

Na záver ešte malé zamyslenie:

Je jasné, že distribútori hlavne "posúvajú" tovar ďalej a nezvyknú veľmi riešiť, čo prechádza ich kanálmi. Predpokladám však, že ľudia, ktorí u nich obstarávajú marketing, sú mediálne gramotní a aspoň ako-tak sledujú aj všeobecné dianie.

Pri vydavateľstvách ako Torden sa ešte môžu brániť tým, že ide len o prezentáciu "iného názoru", aj keď ide o jasnú propagandu, resp. nástroj hybridného konfliktu. V tomto sú už šíritelia podobného obsahu zbehlí.

Guidemedia etc je ale známa firma. Niekoľkokrát toto vydavateľstvo stálo pred súdom ako subjekt šíriaci v podstate materiály pre náckov a majitelia sa tým pri prezentácii titulov ani netajili. Nie raz boli ich knihy stiahnuté z predaja oboch najväčších sietí práve pre tento dôvod (momentálne ich nepredáva ani Panta Rhei, ani Martinus).

A ak chcú distribútori pôsobit seriózne a uvedomujú si svoju spoločenskú zodpovednosť, mali by konať rovnako.

