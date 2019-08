Kniha mesiaca august: Ako sa zbaviť plastov od Willa McCalluma

Zapojte sa do Knižného klubu Fičí a vyhrajte.

13. aug 2019 o 12:24 Zuzana Bodnárová

Ak ste jedným z knihomoľov, u ktorých patrí knihám každý mesiac, pridajte sa k nám do Knižného klubu Fičí.

Knihy milujeme a myslíme si, že si zaslúžia pozornosť aj v tomto digitálnom veku. Čítame ich veľa, ale vieme, že aj vy, tak by sme sa chceli dozvedieť viac o vašich obľúbených knihách, diskutovať o novinkách či deliť sa o tipy.



Každý mesiac vyberieme jednu knihu, ktorá je podľa nás hodná titulu Kniha mesiaca. V auguste by ste si podľa nás mali prečítať:

Will McCallum: Ako sa zbaviť plastov

Pôvodný názov: How To Give Up Plastic

Slovenské vydanie: Absynt, 2019

Prekladateľka: Kristína Karabová

Počet strán: 210

Goodreads hodnotenie: 3.83/5

Skúste sa len letmo rozhliadnuť okolo seba. Váš pohľad určite okamžite zachytil niekoľko výrobkov z ľahkého, odolného a trvácneho materiálu - plastu.

Práve trvácnosť plastov je veľký problém, ktorého dôsledky na životné prostredie si ešte len začíname uvedomovať. Pritom pred storočím o takom niečom ľudia ani nechyrovali. Dnes však ľudstvo každý deň produkuje (a bohužiaľ aj vyhadzuje) neuveriteľné množstvá plastu, ktorý sa niekedy len po chvíľkovom použití premieňa na odpad.

Čo sa s tým dá robiť? Práve na túto otázku sa snaží vo svojej knihe Ako sa zbaviť plastov odpovedať riaditeľ mimovládnej organizácie Greenpeace pre otázky oceánov Will McCallum. S pomocou ďalších aktivistov a enviromentalistov spísal príručku, ktorá pomáha upozorniť na problém, ktorý zrejme nebude len také jednoduché vyriešiť.

Okrem faktov, ktoré pôsobia takmer bezútešne, kniha ponúka aj praktické návody, ako môže každý z nás prispieť k znižovaniu spotreby plastov. Zároveň však poukazuje na to, že prestať piť cez slamky planétu nezachráni a potrebné sú systémové riešenia, zákazy a zmena myslenia na úrovni vlád a veľkých korporácií.

Užitočné preto môžu byť aj návody, ktoré zrozumiteľne vysvetľujú, ako sa môžete aktivizovať na rôznych úrovniach - od zberu odpadkov v parku až po rôzne formy protestov.

Vydavateľstvo Absynt sa snažilo vydať knihu bez použitia plastov, preto napríklad jej obálka nie je laminovaná. Narazili však na problém, že nenašli lepidlo, ktoré by bolo bez obsahu plastov a držalo by knihu pokope, čo podľa nich len ilustruje našu hlbokú závislosť na tomto materiáli, ktorej nebude len také jednoduché sa zbaviť.

Kto je autor knihy?

Will McCallum je riaditeľom známej mimovládnej organizácie Greenpeace pre otázky oceánov. Na tejto pozícii skúma vplyv znečistenia na prírodu a zvieratá v odľahlých oblastiach. Aj v oblastiach, ktoré by mali byť nedotknuté odpadom, jeho výpravy objavili množstvo plastov, ktoré tam priniesol oceán.

Will zasvätil svoj život boju proti plastom a v Greenpeace sa stal aj hovorcom kampane s týmto cieľom. Na základe svojich skúseností zostavil príručku Ako sa zbaviť plastov. Zisky z jej predaja venuje spoločnosti Greenpeace.

Ako sa môžete zapojiť do Knižného klubu?

1. Pridajte sa do facebookovej skupiny Knižný klub Fičí.

V nej budete s nami a ďalšími členmi skupiny môcť diskutovať, dávať podnety či navzájom sa inšpirovať. Rovnako sa tam dostanete ku všetkým informáciám, ktoré o knihách vydáme na Fičí. Tu nájdete skupinu.

2. Prečítajte si knihu mesiaca a na základe nej nám i iným čitateľom odporučte podobné knihy.

Tie najlepšie tipy na knihy, ktoré čítať po knihe mesiaca, uverejníme a jeden z nich na konci mesiaca vyžrebujeme - jej autor/ka od nás získa nasledujúcu knihu mesiaca. Môžete to spraviť prostredníctvom komentárov pod príspevkom o knihe v skupine.

3. Sledujte @ficikniznyklub a označte knihu mesiaca na Instagrame.

Ak máte peknú fotku knihy mesiaca na Instagrame, pridajte k nej hashtag #kniznyklubfici.

Súvisiaci článok