Z týchto vtipov o drogovej kauze bude mať Truban ďalší bad trip

Internet mu to spočítal humorom.

9. aug 2019 o 12:27 Kristína Janščová

Líder Progresívneho Slovenska Michal Truban čelí v auguste prvej veľkej politickej skúške. A vyzerá to tak, že áčko z nej nedostane.

Súvisiaci článok Truban priznal, že marihuanu užil viackrát a vyskúšal aj LSD. Za reči o drogách sa ospravedlnil Čítajte

Internetom sa v auguste začalo šíriť video z novembra 2013, kde Truban hovorí o svojich skúsenostiach s drogami.

Krátka 30-sekundová vystrihnutá pasáž pochádza z jeho prednášky na tému podnikanie a osobný rozvoj.

„Čo ma nakopne? To je zasa, čo ma drogy naučili, že keď máš bad trip, tak to nebude trvať celý život. Viem, že keď mi je zle aj v rodinnom živote alebo v podnikaní, tak viem, že to prejde,“ zaznie vo videu.

Na druhý deň sa začalo Facebookom šíriť dlhšie video, v ktorom Truban hovorí, že „to, ako fungujú drogy, chľast a takáto študentská zábava, to isté viete aplikovať na prácu“.

Ako na kauzu zareagoval? Napísal status, kde kauzu opisoval ako "joint z výšky". Neskôr sa však zrejme nad všetkým ešte raz zamyslel a ospravedlnil sa za video aj za spôsob, ako v uplynulých dňoch kauzu riešil.

Následne priznal, že počas študentských čias viackrát fajčil marihuanu a pred dvanástimi rokmi vyskúšal aj LSD. Videá, reakcie politikov a komentátorov denníka SME nájdete tu.

My sme sa pozreli na to, ako sa s kauzou vyrovnal internet. A stavíme sa, že Truban z toho bude mať ďalší bad trip:

***

(zdroj: Facebook - Skromne)

***

(zdroj: Facebook - Zomri)

***

(zdroj: Facebook - Zomri/Kripláže)

***

***

(zdroj: Facebook - Zomri)

***

(zdroj: Facebook - Zomri)

***

(zdroj: Facebook - Zomri)

***

(zdroj: Facebook - Zomri)

***

(zdroj: Facebook - Prezident)

***

(zdroj: Facebook - Skromne)

***

(zdroj: Facebook - Zomri)

***

(zdroj: Facebook - Zomri)

***

(zdroj: Facebook - Zomri)

***

(zdroj: Facebook - Zomri)

Viac politických vtipov nájdete tu.

Súvisiaci článok