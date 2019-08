Minúta po minúte: Ako mi cesta z Bratislavy do Galanty trvala 9 hodín

Poznáte to. Párty v plnom prúde, nie je žiaden dôvod odísť. A potom to príde - posledný vlak domov. Vlak, ktorý keď nestihnete, zomriete osamote v strede mesta s pocitom, že každý už odišiel do svojej postele a vy čakáte na lavičke na prvý spoj domov, pričom vás lúče slnka pália do tváre.

Tento príbeh je trocha iný. Vlak som stihol, slnko nemalo šancu a z párty som kvôli vlaku odišiel skôr, ako stihla začať. S čím som však nerátal, bola búrka ako pri príchode Pána temnôt, ktorý vám prišiel ukradnúť Dary Smrti. Z Bratislavy som sa nakoniec do Galanty dostal za 9 hodín plných utrpenia, smalltalkov so spolucestujúcimi, počúvania maďarských vypaľovačiek z vedľajšieho kupé a dýchania nie veľmi vábivých vôní.

Vitajte pri minúte po minúte na ceste z Bratislavy do Galanty, ktorá má približne 50 kilometrov. Predstavte si, že je streda, 7. augusta.

22:30 - Odísť z rozbehnutej oslavy chce odvahu, no nie je dôvod váhať. Ráno mám byť v redakcii. Ako však vyjsť z budovy, keď sa vonku ženia všetci čerti? Navyše sa pred klubom odohrala v najväčšom daždi aj dopravná nehoda a cesta je zablokovaná. Asi budem musieť tie dve zastávky prejsť pešo.

23:00 - Mobil hlási, že búrka zničila, čo sa dalo, a postupuje ďalej Slovenskom. Pešia túra na stanicu sa, chválabohu, tiež nekoná. Doprava je obnovená. Síce z desiatich trolejbusov zastal (až) jeden, no to stačí. Ide sa na stanicu.

23:15 - Pršať prestalo, ale studená sprcha na seba nenechala dlho čakať. Na tabuli príchodov a odchodov je podozrivo veľa dvojciferných čísel. To asi nebude označenie nástupišťa. Naštastie môj rýchlik meškanie nemá. Pohodička.

23:25 - Neviem, či ste niekedy išli nočákom. Márne by ste hľadali väčšiu zmesku podivných postavičiek, bezdomovcov a čudných ľudí inde, ako práve v nočáku na východ. Počas zimy ide o väčší extrém, keďže ho často využívajú ako "bezplatné" útočisko. Ide predsa o 8 hodín vo vlaku. V lete to však tiež nie je med lízať.

Keď sa už za prvých 10 minút dokážete zmieriť s extrémnym zápachom a nájsť si miesto, kde človek minulú noc nevykonal žiadnu zo základných ľudských potrieb, ste za vodou. Občas váham, či sa odvážim v otvorenom vozni vytiahnuť svoj 2-tisícový počítač a riešiť si vlastnú robotu. Potom si však poviem, že snáď niekto nebude taký hlúpy a neokradne ma vo vozni plnom ľudí.

23:30 - Už sme mali odísť. Je toto rýchlik do Prešova? Ja idem len dve zastávky, to bude chvíľa. Alebo aj nie. Naskočilo prvých 20 minút meškania.

23:50 - Niečo tu nesedí. Budeme meškať 40 minút. Na mobile sledujem meškanie vlakov a zisťujem, že všetko od Kútov až do Nových Zámkov stojí. Čo sa stalo? To isté sa pýtajú aj ožratí spolucestujúci. S tou partiou to bude ešte zábava. Alebo aj nie. Rád by som tu prezradil aj zopár hlášok, no viac vypípaný by bol asi len prejav Jána Slotu v najlepšej forme.

00:00 - Teta vo vlaku zahlásila, že kto ide chce ísť do Galanty, Šale a Nových Zámkov, musí prestúpiť na RR (regionálny rýchlik) na nástupišti číslo jeden. Bol to však jeden veľký podvod. Neskôr som zistil, že ide o rýchlik z Prahy, ktorý prišiel so 180-minútovým oneskorením. A to nebola ani polovica jeho dnešného meškania.

01:00 - Prvá hodina v novom prostredí kupé. Zistil som, že dôvodom státia sú popadané stromy. Môj pôvodný odvoz (rýchlik do Prešova) to takticky obišiel cez Trnavu a je v suchu. To je bastard.

01:10 - Prvé zoznamovania. Týpek oproti ide z Prahy, slečna vedľa neho nejaví znaky túžby po medziľudskej komunikácii.

01:40 - Fak tu sedím už dve hodiny? Idem sa prejsť po vozni. Vo vedľajšom kupé si 6-členná rodina rozložila dočasný domov a premenila kupé na rodinný apartmán s piatimi lôžkami. Ja som si sadol a rozmýšľal, či nenavrhujem prísediacim niečo podobné. Vlakom sa šíria maďarské vypaľovačky. Toto bude dlhá noc.

02:00 - Práve som odmietol dve ponuky na ubytovanie, ktoré mi prišli z ľútosti ako odpoveď na moje storky na Instagrame. Veď čo iné mám robiť popri sedení vo vlaku?

02:05 - S novými spolubývajúcimi sa jednotlivo smejeme na čudných zvukoch z celého vozňa. Opäť som zacítil štipľavý zápach a radšej som zavrel dvere. Začínam pochybovať o inteligencii ľudskej rasy. Maďarské šlágre vystriedala hymna nejakého futbalového tímu.

02:10 - Strácam posledné zvyšky trpezlivosti. Prejdem štyri vozne, vystúpim z vlaku a odchytávam jedného zo sprievodcov na krátku debatu. Chcem vedieť len jedno - pôjde tento vlak ešte dnes?

02:11 - Strácam aj nervy. Práve mi sprievodca odpovedal, že "podľa jeho názoru (ktorý nie je názorom ZSSK) tento vlak už dnes nikam nepôjde." Pre istotu sa ho pýtam, či mi odporúča nájsť ubytovanie v meste. Hovorí, že áno. Po mne sa za ním vybrali ďalší ľudia s otázkami, a ja sa čudujem, že nezareagoval takto:

02:14 - Vrátil som sa do kupé a oznamujem chalanovi z Prahy, že na dnes je toto záverečná. Konečne sa zapojí aj mlčky sediaca kolegyňa a pridá sa do rozhorčenej diskusie. Viac som ich nevidel. Ak neodišli, sedia tam dodnes.

2:15 - Stále prší a ja utekám cez polovicu mesta za kamarátom, ktorý mi ponúkol útočisko na jeho gauči. Len v jednom tričku, s takou drahou technikou v batohu, že by som za ňu na Obchodnej neváhal položiť aj život. STOP. Ešte tu mám jednu myšlienku, ktorú si musíme rozobrať...

Doteraz nepadla reč na pánov zo ZSSK. Je jasné, že za popadané stromy ani strhnuté vedenie nemôžu. Ako však môže Národný dopravca nechať štyri hodiny sedieť ľudí vo vlaku (ktorý už aj tak nepôjde, len o tom ešte nikto nevie) a nezabezpečiť žiadnu náhradnú dopravu?

Aby som bol ešte presnejší, z Bratislavy do Nových Zámkov ide o trasu dlhú 100 kilometrov. Keby sme o zrušení vedeli skôr, po 4 hodinách by sme boli napríklad v Senci aj pešo.

2:30 - Jedno pivo v meste nemôže nič pokaziť. Kamoš (mimochodom barman) aj s jeho priateľkou zavreli bar a ideme na Kamenné na jedno orosené. Ja mám byť ešte stále ráno o deviatej v práci.

3:10 - Gauč. Toto bude moje dnešné útočisko? O dva dni idem na Grape, zas budem spať v aute. Chcel som sa poslednú noc kvalitne vyspať. O štyroch zajacoch v rohu miestnosti radšej ani nehovorím. Umyjem sa, s radosťou uvítam náhradné oblečenie a idem spať. Vďakabohu za kamarátov.

06:00 - Fakt som si nastavil budíček na takú skorú hodinu? Áno, mal som totiž plán. Ísť na vlak o 8:00, vykašľať sa na celú robotu, vziať si home office a dospať celú noc. Rozlúčim sa so zajacmi a idem preč.

7:20 - Prišiel som na stanicu a zas mám ten čudný pocit. Je tu nejak veľa ľudí.

7:40 - Namiesto pôvodného vlaku som nasadol do 45 minút zmeškaného polárneho regionálneho expresu, ktorý práve prišiel z Nových Zámkov. Asi už všetko odstránili.

8:30 - Cesta trvala o pol hodinu viac ako mala. No som doma. Heuréka.

9:00 - S poslednými zvyškami síl čítam správu od kamoša, ktorý cestuje vlakom zo Šale do Bratislavy. Práve jeho vlak zastal v Galante a na tabuli sa objavilo meškanie 120 minút. Mňa to už ale nezaujíma. Dobrú noc.

19:10 - Píšem článok a pozerám si fotky v mobile. Medzi nimi je aj screenshot z meškania vlakov. Vlak, ktorým som mal pôvodne ísť z Bratislavy, meškal 238 minút.

