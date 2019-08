Najlepšie augustové koncerty a festivaly na Slovensku a v okolí

Na svoje si prídu metalisti aj milovníci klavíru.

8. aug 2019 o 14:34 Kristína Janščová

Leto je v plnom prúde a hoci kapely počas augusta väčšinou bavia ľudí na festivaloch, ani o samostatné koncerty jednoznačne nebude núdza. Malé, no o to zaujímavejšie koncerty sme vám už zhrnuli v tomto článku:

Ktoré veľké augustové festivaly a koncerty by ste nemali vynechať?

Sziget

Jeden z najväčších hudobných festivalov v Európe otvoril svoje brány 7. augusta v Budapešti, ale nezúfajte, väčšinu koncertov ešte stíhate - v predaji sú stále päťdňové, trojdňové aj jednodňové vstupenky.

Tento rok sú headlinermi Foo Fighters, Twenty One Pilots, The 1975, Florence + The Machine či Post Malone a festival končí až 13. augusta. Takto to hneď v prvý deň festivalu odpálil Ed Sheeran:

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/r9LVigPj-mg

Grape

Piešťanské letisko bude od 9. do 10. augusta zase raz praskať vo švíkoch a my budeme, samozrejme, pri tom. Z tohtoročného Grapu vám prinesieme foto aj videoreportáže a chýbať nebudú ani zábery z koncertov.

Medzi headlinerov tento rok patria Rudimental live, The Kooks, Dub FX či CHVRCHES, ale chýbať nebudú ani slovenské stálice ako Billy Barman, Para, Le Payaco, Noisecut, Korben Dallas, Puding Pani Elvisovej či Bad Karma Boy. Lístky sa vám môžno podarí zohnať vo facebookovom evente, line-up tohto roka určite stojí za to. A nezabudnite na nepovinný búrkový dresscode, ktorý je VODOVZDORNÝ.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/IDYbjSQHvwc

Uprising

Festival na bratislavských Zlatých pieskoch otvorí svoje brány už dvanástykrát. Mená ako Ms. Lauryn Hill, Chase&Status, Elephant Man, Jo Mersa Marley, Naturally 7, Hollie Cook, Linval Thompson a mnoho ďalších si budete môcť užiť 23. a 24. augusta. Lístky zoženiete tu.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/ZHVMflXxHIA

Koncerty

Luis Fonsi live

Ak vám ešte jeho hit Despacito nelezie na nervy, príďte si ho vypočuť naživo pod širým nebom na PVA EXPO v Letňanech. V Prahe vystúpi so svojou Vida World Tour 9. augusta a tešiť sa môžete na šou so živou kapelou, tanečníkmi, špeciálnymi efektmi, skvelým zvukom a svetlami. Lístky zoženiete tu.

Ak budete náhodou 17. augusta v Budapešti, vidieť ho môžete v Budapest Aréne.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/kJQP7kiw5Fk

Agnostic Front

Tvrdšiu hudbu prinesie na Slovensko americká kapela Agnostic Front, ktorá vyrazila na celosvetové turné. Na Slovensku sa zastaví 12. augusta v Košickom Colloseum Clube a 13. augusta v bratislavskom Randali.

Ak vám dátumy nevyhovujú, vyberte sa 10. augusta do Viedne, kde zahrajú vo Viper Clube.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/2A_XhKGFehg

Víkingur Ólafsson

Klavírny virtuóz z Islandu, ktorého The New York Times označil za „islandského Glenna Goulda“, už spolupracoval s Philipom Glassom či Björk.

Fanúšikov si získal precítenou hrou na klavíri, ktorú príde predviesť aj slovenským divákom - 16. augusta sa predstaví na festivale Viva Musica v budove Slovenského rozhlasu. Lístky nájdete tu.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/bNqbiS7pE3A

Metallica

Američania sa po viac ako roku znova vracajú do metropoly Česka a všetci netrpezlivo čakajú, aký hit si po Jožinovi z Bažin pripravia tentokrát. Zistiť to môžete 18. augusta na letisku Letňany.

V rámci WorldWired Tour roztrasie skupina 16. augusta aj Štadión Ernsta Happela vo Viedni.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/tAGnKpE4NCI

The Offspring

Netradičné miesta na koncert si vybrali americkí rockeri The Offspring. Dvadsiateho augusta zahrajú v českom mestečku s románskym hradom s názvom Loket nad Ohří a o deň neskôr v Brne.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/7iNbnineUCI

Rammstein

Na turné po Európe vyrazili aj metalisti z Nemecka. V Rusku stihli svet šokovať bozkávacou scénou medzi dvoma členmi kapely priamo na javisku, ktorou reagovali homofóbiu v krajine prezidenta Vladimira Putina.

Čo ukážu divákom vo Viedni? Príďte zistiť na Štadión Ernsta Happela 22. a 23. augusta.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/NeQM1c-XCDc

